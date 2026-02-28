ETV Bharat / bharat

बोत्सवाना से हजारों मील उड़कर भारत आए 9 चीते, आते ही कुनो नेशनल पार्क में हुए क्वारंटीन

अफ्रीकी देश बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीते. बोत्सवाना से आए बैच में छह मादा और 3 नर चीते शामिल, कूनो में छोड़े गए.

CHEETAHS ARRIVE FROM BOTSWANA
बोत्सवाना से भारत पहुंचे 9 चीते (KUNO NATIONAL PARK MP)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 11:35 AM IST

Updated : February 28, 2026 at 11:59 AM IST

श्योपुर: भारत के चीता प्रोजेक्ट में एक बड़ी उपलब्धि फिर जुड़ गई है. हफ्ते भर बाद फिर देश में चीतों की संख्या में इजाफा हो गया है. क्योंकि चीता प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका के बोत्सवाना से 9 चीतों की खेप चीतों के पहले घर मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुकी है. बोत्सवाना से आए इस बैच में छह मादा और 3 नर चीते थे, जिन्हें इंडियन एयर फोर्स के हवाई जहाज से ग्वालियर लाया गया. जहां से कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा गया. इन चीतों को बोत्सवाना से स्पेशल पिंजरों में सुरक्षित तरीके से लाया गया था.

हेलीकॉप्टर से पहुंची 9 चीतों की खेप
कुनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से आए 9 चीतों की खेप पहुंचने के बाद भारत में चीता प्रोजेक्ट के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है. 2022 में पहली बार भारत की धरती पर चीतों की वापसी हुई थी. इसके बाद से लगातार चीतों के बढ़ने का सफर जारी है. शनिवार सुबह करीब 9.30 पर हेलीकॉप्टर से चीतों की खेप बोत्सवाना से ग्वालियर एयरबेस पर पहुंची.

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया चीतों का स्वागत
बोत्सवाना से आए चीतों में 6 मादा और 3 नर चीते हैं. जिन्हें भारत के जलवायु और वातावरण में ढलने के लिए एक बाड़े में क्वारंटाइन किया जा रहा है. इन चीतों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. भारत में चीतों की इस नई खेप का स्वागत करने खुद केंद्रीय बन मंत्री भूपेंद्र यादव भी कूनो नेशनल पार्क पहुंचे. जहां उन्होंने क्वारंटाइन के लिए बनाये बाड़े में दो चीतों को रिलीज किया.

बढ़ गया कूनो में चीतों का कुनबा
नए चीतों के आने से अब भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है. अब तक कूनो नेशनल पार्क में 36 चीते थे, जिनमें 26 व्यस्क और 10 शावक थे. व्यस्कों में 14 नर चीते और 12 मादा चीता रह रही हैं. वहीं अब 9 नए वयस्क चीतों के आने से कूनो में कुल 45 वयस्क चीते हो गए हैं, वहीं नर चीतों की संख्या 17 और मादा चीतों की संख्या 18 हो गई है. इनके अलावा मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में भी 3 चीते शिफ्ट किए जा चुके हैं.

फरवरी के माह में ही चीता प्रोजेक्ट के लिए दूसरी खुशखबरी है. इससे पहले हाल ही में कूनो में रह रही मादा चीता गामिनी ने शावकों को जन्म दिया था. पहले तीन शावक पैदा होने की जानकारी सामने आई थी. लेकिन शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चौथे चीता शावक की अधिकारिक जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की थी.

Last Updated : February 28, 2026 at 11:59 AM IST

