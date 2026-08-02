तमिलनाडु में फिल्मी स्टाइल में सक्रिय ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार गिरोह एक शैडो कंपनी की तरह काम कर रहा था, हर काम के लिए सिनेमाई स्टाइल में अलग-अलग लोगों को रखता था.
Published : August 2, 2026 at 9:17 AM IST
शिवगंगा: तमिलनाडु के शिवगंगा में नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट ने एक बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस मामले में नौ तस्करों को गिफ्तार कर उनके पास से ड्रग्स का खेप जब्त किया किया. पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर 3 से 5 किलोग्राम ड्रग्स बनाकर एजेंटों के जरिए अलग-अलग इलाकों में बेच रहा था.
पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पिछले एक साल से एक लेथ वर्कशॉप के अंदर एक सीक्रेट लैब बनाकर करोड़ों रुपये का मेथामफेटामाइन बना और बेच रहे थे. नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट पुलिस को रामनाथपुरम जिले में ड्रग्स के सर्कुलेशन के बारे में एक टिप मिली थी.
उस टिप पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अचानक रेड मारकर एक ग्राम मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया गया. युवक से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को ड्रग्स के धंधे के पीछे के सबसे बड़े गैंग के बारे में पता चला. बाद की जांच में पता चला कि शिवगंगा जिले के इलायांगुडी में पुलिस स्टेशन के पास चल रही एक लेथ वर्कशॉप के अंदर एक सीक्रेट लैब बनाई गई थी.
पुलिस जांच में पता चला कि रात में एक ऐसी जगह पर अलग-अलग केमिकल मिलाकर मेथामफेटामाइन बनाया जा रहा था जो बाहर की दुनिया को एक आम वर्कशॉप जैसी दिखती थी, ताकि किसी को कुछ शक न हो. इस बारे में पुलिस ने इसमें शामिल लोगों के घरों और वर्कशॉप में तलाशी ली.
तलाशी के दौरान वर्कशॉप में काम करने वाले आरोपी शेख मोहम्मद के घर से 120 ग्राम मेथामफेटामाइन और जमाल मोइदीन के घर से 580 ग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया गया. पुलिस ने ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, कंटेनर और इक्विपमेंट भी जब्त किए हैं.
जिले के एसपी संदेश ने कहा, 'यह गैंग हर महीने 3 से 5 किलोग्राम ड्रग्स बनाकर एजेंटों के जरिए अलग-अलग इलाकों में बेच रहा था. जांच में पता चला है कि वे एक शैडो कंपनी की तरह काम कर रहे थे, और हर काम, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स और पैसों के लेन-देन के लिए सिनेमाई स्टाइल में अलग-अलग लोगों को रखते थे.'
उन्होंने कहा, 'इस मामले में शाकिर हुसैन, शेख मोहम्मद, हबीब रहमान, जमाल मोइदीन, मोहम्मद असलम, उमरुल जमीन और जबीश समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, उनके संपर्क में रहने वालों और उन इलाकों की भी गहन जांच चल रही है जहां ड्रग्स बेचे जाते थे.'