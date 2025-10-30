ETV Bharat / bharat

8वां वेतन आयोग: 2027 से पहले नहीं मिलेगी रिवाइज सैलरी, क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर?

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने वाला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते मंगलवार को इसके टर्म ऑफ रिफ्रेंस को मंजूरी दे दी. पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है, जिससे पता चलता है कि संशोधित वेतन 2027 से पहले लागू नहीं होगा.

हालांकि, सरकार ने बकाया राशि के बड़े भुगतान का संकेत दिया है. पिछले वेतन आयोगों द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने की संभावना है.

7वें वेतन आयोग में छह महीने का बकाया भुगतान

7वें वेतन आयोग के मामले में भी संशोधित वेतन और पेंशन जुलाई 2016 से लागू किए गए थे, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के लिए छह महीने का बकाया भुगतान किया गया था.

जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

एक आधिकारिक नोट में कहा गया है, "आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं. इस प्रवृत्ति के अनुसार, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सामान्यतः एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है."निश्चित रूप से यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बकाया भुगतान किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की सामान्यत उम्मीद की जा रही है.