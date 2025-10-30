8वां वेतन आयोग: 2027 से पहले नहीं मिलेगी रिवाइज सैलरी, क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर?
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस (रिटायर) रंजना देसाई करेंगी, जो उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता समितियों की प्रमुख भी थीं.
Published : October 30, 2025 at 8:08 PM IST
नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने वाला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते मंगलवार को इसके टर्म ऑफ रिफ्रेंस को मंजूरी दे दी. पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है, जिससे पता चलता है कि संशोधित वेतन 2027 से पहले लागू नहीं होगा.
हालांकि, सरकार ने बकाया राशि के बड़े भुगतान का संकेत दिया है. पिछले वेतन आयोगों द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने की संभावना है.
7वें वेतन आयोग में छह महीने का बकाया भुगतान
7वें वेतन आयोग के मामले में भी संशोधित वेतन और पेंशन जुलाई 2016 से लागू किए गए थे, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के लिए छह महीने का बकाया भुगतान किया गया था.
जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
एक आधिकारिक नोट में कहा गया है, "आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं. इस प्रवृत्ति के अनुसार, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सामान्यतः एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है."निश्चित रूप से यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बकाया भुगतान किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की सामान्यत उम्मीद की जा रही है.
पूर्व जस्टिस रंजना देसाई करेंगी आयोग की अध्यक्षता
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस (रिटायर) रंजना देसाई करेंगी, जो उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता समितियों की प्रमुख भी थीं. उनके नेतृत्व में वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों का प्रस्ताव करने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.
बता दें कि पिछला वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फ़ैक्टर प्रस्तावित किया था, जिसका अर्थ था कि मूल वेतन और पेंशन में 157 प्रतिशत (या 2.57 से गुणा) की वृद्धि की गई थी. हालाँकि, प्रभावी वृद्धि कम रही क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को शून्य कर दिया गया था. आठवें वेतन आयोग के मामले में भी रिवाइज सैलरी और पेंशन लागू होने के बाद डीए और डीआर को शून्य पर रीसेट किए जाने की संभावना है. वर्तमान में मुख्य भत्ता मूल वेतन का 58 फीसदी है.
सरकारी खजाने पर बोझ
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी खजाने पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा जुलाई में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय बोझ 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है.
यह भी पढ़ें- जस्टिस रंजना देसाई को चुना गया 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष, क्या होगा कमीशन का अगला कदम?