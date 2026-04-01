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8वां वेतन आयोग पर ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन्स ने कहा- 'वेतन बढ़ाना खर्च नहीं बल्कि निवेश होगा'

8वें वेतन आयोग पर AIRF का जवाब ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग की सुगबुगाहट के बीच रेलवे व केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन AIRF (All India Railwaymen's Federation) ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है. आयोग द्वारा जारी 18 सवालों की प्रश्नावली का जवाब देते हुए संगठन ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना सरकार के लिए खर्च नहीं, बल्कि देश की उन्नति में एक बड़ा निवेश है. AIRF के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि जब रेल व रक्षा जैसे विभागों के लाखों कर्मचारियों के पास पैसा आएगा, तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे सीधे तौर पर देश की जीडीपी (GDP) व व्यापार को रफ्तार मिलेगी. संगठन ने वेतन वृद्धि के पुराने फॉर्मूले में बदलाव करते हुए सालाना इंक्रीमेंट को 3 से बढ़ाकर 6% करने व पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की पुरजोर वकालत की है. इसके साथ ही, जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्तों व समयबद्ध पदोन्नति की गारंटी को भी प्राथमिकता दी है. AIRF के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा से बातचीत (ETV BHARAT) ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) ने आयोग द्वारा जारी 18 सवालों की प्रश्नावली का विस्तृत जवाब सौंप दिया है. शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार कर्मचारी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि वेतन वृद्धि केवल खर्च नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा निवेश है. कर्मचारी संगठनों के प्रमुख सुझाव, अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर प्रभाव

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि वेतन वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. जब कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा, तो बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे सामान की बिक्री और जीडीपी में वृद्धि होगी. शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि कर्मचारियों को पैसा मिलने के बाद अर्थव्यवस्था में हमेशा सकारात्मक उछाल देखा गया है. भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखना आवश्यक है.