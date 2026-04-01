8वां वेतन आयोग पर ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन्स ने कहा- 'वेतन बढ़ाना खर्च नहीं बल्कि निवेश होगा'
कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना सरकार के लिए खर्च नहीं, बल्कि देश की उन्नति में एक बड़ा निवेश है-AIRF
Published : April 1, 2026 at 12:12 PM IST
नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग की सुगबुगाहट के बीच रेलवे व केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन AIRF (All India Railwaymen's Federation) ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है. आयोग द्वारा जारी 18 सवालों की प्रश्नावली का जवाब देते हुए संगठन ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना सरकार के लिए खर्च नहीं, बल्कि देश की उन्नति में एक बड़ा निवेश है.
AIRF के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि जब रेल व रक्षा जैसे विभागों के लाखों कर्मचारियों के पास पैसा आएगा, तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे सीधे तौर पर देश की जीडीपी (GDP) व व्यापार को रफ्तार मिलेगी. संगठन ने वेतन वृद्धि के पुराने फॉर्मूले में बदलाव करते हुए सालाना इंक्रीमेंट को 3 से बढ़ाकर 6% करने व पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की पुरजोर वकालत की है. इसके साथ ही, जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्तों व समयबद्ध पदोन्नति की गारंटी को भी प्राथमिकता दी है.
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) ने आयोग द्वारा जारी 18 सवालों की प्रश्नावली का विस्तृत जवाब सौंप दिया है. शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार कर्मचारी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि वेतन वृद्धि केवल खर्च नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा निवेश है.
कर्मचारी संगठनों के प्रमुख सुझाव, अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर प्रभाव
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि वेतन वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. जब कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा, तो बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे सामान की बिक्री और जीडीपी में वृद्धि होगी. शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि कर्मचारियों को पैसा मिलने के बाद अर्थव्यवस्था में हमेशा सकारात्मक उछाल देखा गया है. भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखना आवश्यक है.
वेतन वृद्धि व फिटमेंट फैक्टर
सुझाव दिया गया है कि फिटमेंट फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे निचले व मध्यम स्तर के कर्मचारियों के टेक-होम पे में सार्थक सुधार हो. प्रस्ताव दिया गया है कि एक सचिव का वेतन, प्रवेश स्तर के न्यूनतम वेतन से 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए. वर्तमान 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है जिससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता व तकनीकी कौशल का सही मूल्यांकन हो सके.
भत्ता और बोनस
महंगाई भत्ता को लेकर संगठन ने 'हाइब्रिड इंडेक्सेशन' के विचार का विरोध किया है. मांग की गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जाए, जो खुले बाजार की खुदरा कीमतों पर आधारित हो. बोनस की गारंटी को लेकर रेलवे और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़े बोनस के तहत कम से कम 30 दिनों के वेतन की गारंटी होनी चाहिए. कैफेटेरिया दृष्टिकोण का विरोध को लेकर CPSEs की तरह 'कैफेटेरिया अप्रोच' (भत्तों को चुनने की आजादी) को केंद्र सरकार के लिए अनुपयुक्त बताया गया है, क्योंकि पारंपरिक भत्ते जोखिम भरे व कठिन क्षेत्रों में काम करने वालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं.
पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम
8वें वेतन आयोग से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने पर विचार करने का पुरजोर आग्रह किया गया है. संगठन का कहना है कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार है.
पदोन्नति व अन्य महत्वपूर्ण मांगें
- 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 सुनिश्चित समयबद्ध पदोन्नति की मांग की है.
- सरकार में मुख्य व स्थायी प्रकृति के कार्यों को आउटसोर्स करने या अनुबंध पर देने का कड़ा विरोध किया गया है.
- अग्निवीर जैसी निश्चित अवधि की नियुक्तियों को समाप्त कर उन्हें नियमित करने व उनके लिए एक डायनेमिक रिस्क प्रीमियम शुरू करने का सुझाव दिया गया है.
इसी माह होगी आयोग की अगली बैठक
शिवगोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रश्नावली का जवाब देने के बाद अब मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है. जल्द ही इसी माह JCM (Staff Side) की वेतन आयोग के साथ एक औपचारिक बैठक होने वाली है, जिसमें इन सभी मांगों पर आमने-सामने चर्चा की जाएगी.
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