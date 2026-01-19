यूपी में दूसरी बार AIPOC का आयोजन, 105 साल पहले शुरू हुई परंपरा के क्या हैं मायने?
लखनऊ में आयोजित 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले-निष्पक्ष रहे पीठासीन अधिकारी और ज्यादा से ज्यादा सदन चलाएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:33 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान भवन में तीन दिवसीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) शुरू हो गया है. 19 से 21 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को शुभारंभ किया. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे.
इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर व पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. यह आयोजन संसदीय परंपराओं को मजबूत करने, विधायी प्रक्रिया में सुधार और तकनीक के उपयोग पर केंद्रित है. इस सम्मेलन की शुरुआत 1921 में शिमला से हुई थी. तब से यह परंपरा जारी है. 2021 में शिमला में शताब्दी सम्मेलन हुआ था. अब 2026 में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार (पहले 2015) इस बड़े आयोजन की मेजबानी मिली है. यह देश का सबसे बड़ा विधायी मंच है, जहां लोकतंत्र की मजबूती और सदनों की कार्यप्रणाली पर गहन चर्चा होती है.
उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की भूमि रहा है. विधायिका जनता की समस्याओं के समाधान और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त मंच है. विधायिका के माध्यम से ही जनता की आवाज शासन तक पहुंचती है. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संवाद व विमर्श के माध्यम से हमने सिद्ध किया है कि संसदीय लोकतंत्र लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपरा है.
लखनऊ, उ.प्र. में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) के उद्घाटन से पूर्व, स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सभा के माननीय उपसभापति एवं विभिन्न प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे।— Om Birla (@ombirlakota) January 19, 2026
निश्चय ही यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों के कार्यकरण को… pic.twitter.com/XiJFWhK0wi
ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ देश निरंतर आगे बढ़ रहा है. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सशक्त भूमिका जरूरी है. उन्होंने जोर दिया कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति हैं. विभिन्न मतों और विचारों से ही लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं. संसदीय संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है. पीठासीन अधिकारी को पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए. सदन जितना अधिक चलेगा, उतनी ही सार्थक चर्चा संभव होगी.
86वें AIPOC के सफल एवं सुफल आयोजन हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रेरणा देने वाला है।#AIPOC2026 pic.twitter.com/YZSd23WV8I— Om Birla (@ombirlakota) January 19, 2026
