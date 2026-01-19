ETV Bharat / bharat

यूपी में दूसरी बार AIPOC का आयोजन, 105 साल पहले शुरू हुई परंपरा के क्या हैं मायने?

इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर व पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. यह आयोजन संसदीय परंपराओं को मजबूत करने, विधायी प्रक्रिया में सुधार और तकनीक के उपयोग पर केंद्रित है. इस सम्मेलन की शुरुआत 1921 में शिमला से हुई थी. तब से यह परंपरा जारी है. 2021 में शिमला में शताब्दी सम्मेलन हुआ था. अब 2026 में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार (पहले 2015) इस बड़े आयोजन की मेजबानी मिली है. यह देश का सबसे बड़ा विधायी मंच है, जहां लोकतंत्र की मजबूती और सदनों की कार्यप्रणाली पर गहन चर्चा होती है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान भवन में तीन दिवसीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) शुरू हो गया है. 19 से 21 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को शुभारंभ किया. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे.

उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की भूमि रहा है. विधायिका जनता की समस्याओं के समाधान और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त मंच है. विधायिका के माध्यम से ही जनता की आवाज शासन तक पहुंचती है. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संवाद व विमर्श के माध्यम से हमने सिद्ध किया है कि संसदीय लोकतंत्र लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपरा है.

ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ देश निरंतर आगे बढ़ रहा है. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सशक्त भूमिका जरूरी है. उन्होंने जोर दिया कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति हैं. विभिन्न मतों और विचारों से ही लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं. संसदीय संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है. पीठासीन अधिकारी को पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए. सदन जितना अधिक चलेगा, उतनी ही सार्थक चर्चा संभव होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं भेजीं. जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पढ़कर उपस्थित लोगों को सुनाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा 'यह सम्मेलन AIPOC की 1921 से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाता है. लोकतंत्र में बहस और चर्चा बहुत जरूरी हैं, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और सम्मान के साथ अलग-अलग विचारों को बढ़ावा देती हैं. स्पीकर और पीठासीन अधिकारी सदन की गरिमा बनाए रखते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करते हैं. आज के डिजिटल युग में तकनीक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मददगार है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के माध्यम से सभी को बधाई और शुभकामनाएं. उम्मीद है कि इस सम्मेलन की चर्चाएं सदनों में बहस की गुणवत्ता बढ़ाएंगी'.सतीश महाना ने कहा कि यूपी को इस कार्यक्रम की मेजबानी मिलना सौभाग्य की बात है. 2015 के बाद अब दूसरी बार यह अवसर मिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल की सराहना की, जिससे प्रदेश का आकर्षण बढ़ा है. महाना ने कहा कि पहले नेताओं को लेकर नकारात्मक धारणा थी, लेकिन अब विधानसभा में पूर्व आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग विधायक बनकर समाज को नई दिशा दे रहे हैं. यह सम्मेलन लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण कदम है. इसमें तकनीक, क्षमता निर्माण और विधायी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा.

