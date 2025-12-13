ETV Bharat / bharat

85 साल का यह शख्स 50 साल से क्यों बन रहा 'बहुरूपिया', विदेशों तक मशहूर है इनकी कला!

सुबल दास बैरागी बताते हैं कि एक दिन कनाई चक्रवर्ती बहुरूपी का भेस बनाकर कुले गांव आए थे. गांव में उन्हें सांप ने काट लिया और सुबल बाबू ने उनकी देखभाल की और उन्हें ठीक किया. कृतज्ञता से अभिभूत होकर, कनाई चक्रवर्ती ने उन्हें बहुरूपी प्रदर्शन की कला अपनाने की सलाह दी. इसके बाद, उन्होंने कनाई चक्रवर्ती से प्रशिक्षण लेना शुरू किया, और धीरे-धीरे, सुबल दास बैरागी सुबल बहुरूपी बन गए.

सुबल दास बैरागी से बने सुबल बहुरूपी: संयोग से, प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1917 से 1933 के बीच चार खंडों में प्रसिद्ध उपन्यास 'श्रीकांत' लिखा था. उस उपन्यास के पात्रों में से एक 'श्रीनाथ बहुरूपी' था, जो बाद में बदलकर 'छीनाथ बहुरूपी' बन गया. उपन्यास का यह बहुरूपी पात्र सुबल दास बैरागी को बहुत पसंद आया. नानूर के चरकल गांव के निवासी कनाई चक्रवर्ती इसी 'छीनाथ बहुरूपी' के शिष्य थे.

अब वह क्या करते? अपने घर का खर्च कैसे चलाते? यह विचार उनके मन पर भारी पड़ रहा था. ठीक इसी समय, प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी 'छीनाथ बहुरूपी' ने उनकी आंखें खोल दीं. उस कहानी को पढ़ने के बाद, सुबल ने अपने भविष्य का रास्ता चुना. और यहीं से सब शुरू हुआ.

एक समय वह पेशेवर तौर पर जत्रा (लोक नाट्य) कलाकार थे. वह नाटकों में अभिनय करते थे, अक्सर महिलाओं के किरदार निभाते थे. उन दिनों, जत्रा में सभी किरदार केवल पुरुष ही निभाते थे. हालांकि, समय बीतने के साथ, वे महिला किरदार अब असली महिलाएं निभाने लगीं.

कभी वह राम के भेस में दिखते हैं, तो कभी हनुमान के रूप में. कभी-कभी वह एक साथ शिव और नारायण दोनों का रूप धारण कर लेते हैं. कभी वह बाघ या भालू का रूप ले लेते हैं. इसी तरह बीरभूम के नानूर के एक दूरदराज के गांव के निवासी सुबल दास बैरागी का रोज़मर्रा का जीवन चलता है.

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): "लाठी लाओ, बंदूक लाओ...!" शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास 'श्रीकांत' में, नायक के चाचा ने अनार की झाड़ी में एक बड़े जानवर को बैठे हुए देखकर, उसे काबू करने के लिए बंदूक से हमला करने की कोशिश की. बाद में पता चला कि वह कोई बाघ या ऐसा कुछ और नहीं, बल्कि वास्तव में 'छीनाथ बहुरूपी' (विभिन्न पात्रों का भेस बनाने वाला कलाकार) था, जिसने बाघ का भेस धारण किया था. इसी कहानी को पढ़कर बीरभूम के नानूर निवासी सुबल दास बैरागी का जीवन बदल गया. अपनी प्रतिभा के दम पर, सुबल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने का अवसर मिला. उन्हें भारत और विदेशों दोनों में पहचान मिली है. हालांकि, आधुनिक तकनीक के विकास के साथ, इस कला रूप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. फिर भी, 85 वर्ष के इस वृद्ध व्यक्ति ने बिना हार माने, पिछले 50 वर्षों से इस लुप्तप्राय 'बहुरूपिया' कला को जीवित रखा है.

राजीव गांधी के साथ गये थे अमेरिकाः

अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए, वह 1985 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) गए थे. लगभग दो महीने तक विदेशों में विभिन्न जगहों पर शो करने के बाद, जब वह दिल्ली लौटे, तो राजीव गांधी ने कथित तौर पर उन्हें एक गुलाब दिया और कहा कि वह देश के कलाकारों के लिए कुछ करेंगे.

इस वादे को पाकर सुबल बहुरूपी ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था. हालांकि, उन्हें इस बात का अफ़सोस है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की असामयिक मृत्यु ने उनके सपनों को तोड़ दिया.

ईटीवी भारत के प्रतिनिधि को उन यादों को बताते हुए, 85 वर्ष के इस व्यक्ति का गला भर आया. उन्होंने कहा, "राजीव गांधी ने मुझे एक गुलाब दिया और कहा था, यह उत्कृष्ट कला है. मैं कलाकारों की मदद के लिए कुछ करूंगा. लेकिन उनका निधन हो गया. मेरी किस्मत खराब है."

छात्रों को तैयार करते कलाकार. (ETV Bharat)

हार नहीं मानीः

बाधाओं का सामना करने के बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बजाय, बीरभूम के इस निवासी ने हमेशा अपनी कला को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए दोगुनी मेहनत की है. अमेरिका के अलावा, उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी और ताशकंद में भी शो किए हैं. उन्होंने कहा, "मैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी गया हूं, और मुझे बहुत सम्मान और उपहार मिले. मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे इस कला रूप को संरक्षित करने का प्रयास करें."

अगली पीढ़ी के लिए इस कला को बचानाः

इस कला को अगली पीढ़ी में ज़िंदा रखने के लिए, उन्होंने अपने बेटे धनेश्वर दास बैरागी को प्रशिक्षित किया है. वर्तमान में, उनके पोते राघव दास बैरागी, जो दसवीं कक्षा में हैं, उन्होंने भी अपने पिता और दादा के नक्शेकदम पर चलने की तैयारी शुरू कर दी है.

सुबल बहुरूपी के बेटे, धनेश्वर दास बैरागी ने कहा, "मैं पहले सेल्समैन का काम करता था. मेरे पिताजी बहुरूपी कला से जुड़े हुए हैं. मैंने देखा कि यह कला लुप्त होने के कगार पर थी. तभी मैंने पिताजी से ट्रेनिंग लेना शुरू किया. मेरे पिताजी हर जगह जाने जाते हैं, उन्होंने देश और विदेश में बड़े पैमाने पर यात्रा की है. इस कला को संरक्षित करने के लिए, मैं और मेरे पिताजी अभी मेरे बेटे को भी सिखा रहे हैं."

बहुरूपिया कला के लिए तैयार होते कलाकार. (ETV Bharat)

वर्तमान में, सुबल बहुरूपी विश्व प्रसिद्ध कवि रबीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित स्कूलके बच्चों को, साथ ही टैगोर परिवार के सदस्य सुप्रिय टैगोर द्वारा संचालित स्कूलके बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं. इस उम्र में भी, वह उतने ही जीवंत और ऊर्जा से भरपूर हैं. बच्चे अभी भी उनसे प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक रहते हैं.

पूर्व छात्रों द्वारा 'प्रोजेक्ट बहुरूपी':

विश्व-भारती के कला भवन के पूर्व छात्र सुरजीत बिस्वास और उनके सहयोगियों ने सुबल बहुरूपी की कला को बढ़ावा देने की पहल की है. उनके प्रयासों से, स्कूलों में बहुरूपी कला पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. सुरजीत ने कहा, "यह कला एक साथ कई लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है. इस कला रूप को एक नया आयाम मिलता है. इसलिए हमने सुबल दास बैरागी की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए यह परियोजना शुरू की है."

बहुरूपिया कला का प्रदर्शन करते कलाकार. (ETV Bharat)

