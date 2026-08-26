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नासिक से दिल्ली के लिए 840 टन प्याज 'अनियन एक्सप्रेस' से भेजे जाएंगे

महाराष्ट्र के नासिक जिला के लासलगांव से दिल्ली के लिए एक स्पेशल 'अनियन एक्सप्रेस' ट्रेन रवाना होने वाली है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 2:40 PM IST

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नासिक: प्याज की कीमतें बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो हो गई है. शहरी लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 'प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड' के तहत खरीदे गए प्याज को अपने बफर स्टॉक से दिल्ली भेजने का फैसला किया है. महाराष्ट्र के नासिक जिला के लासलगांव से दिल्ली के लिए एक स्पेशल 'अनियन एक्सप्रेस' ट्रेन रवाना होने वाली है.

हालांकि, किसान संगठनों ने सरकार के इस फ़ैसले का विरोध किया है. चावल और चीनी के बाद अब प्याज की कीमतें भी 60 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई है. देश के कई शहरों में प्याज की कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. इसके चलते, केंद्र सरकार ने 'प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड' (कीमत स्थिरीकरण कोष) के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) के जरिए खरीदे गए प्याज को दिल्ली भेजने का फैसला किया है.

21 वैगन वाली एक स्पेशल 'अनियन एक्सप्रेस' (प्याज एक्सप्रेस) लासलगांव से दिल्ली के आजाद नगर के लिए रवाना होगी, जिसमें 40-40 किलोग्राम के बोरों में प्याज लदा होगा. लासलगांव से प्याज लेकर दिल्ली के आज़ाद नगर पहुँचने में ट्रेन को लगभग 48 घंटे लगेंगे. दिल्ली पहुँचने पर सरकार इन प्याज़ों को किस कीमत पर बेचेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है.

नासिक जिले की अलग-अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटियों (APMCs) में प्याज की कीमतों पर इस कदम का असल असर अगले चार-पांच दिनों में साफ हो जाएगा. नासिक जिला प्याज का एक बड़ा सप्लायर है. हालांकि, 'रबी' सीजन के दौरान ओलावृष्टि और बेमौसम भारी बारिश से 'रबी' प्याज का उत्पादन कम हो गया, जिससे बाजार में पर्याप्त स्टॉक न होने के कारण सप्लाई की कमी हो गई.

इसके अलावा देश भर में मॉनसून के देर से आने के कारण 'खरीफ' प्याज की बुआई में भी देरी हुई. इन दो वजहों से प्याज की पूरी सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है. हालात बताते हैं कि अगले दो महीनों तक ग्राहकों को 60 से 70 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज खरीदना होगा.

जानकारों का कहना है कि अक्टूबर तक जब नई फसल बाजार में आ जाएगी, तो प्याज की कीमतें स्थिर हो जाएंगी. बेमौसम बारिश के कारण प्याज उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है. पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में सुधार के साथ किसान आखिरकार उबरने लगे थे.

हालांकि, केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) के जरिए खरीदे गए प्याज को बाजार में उतारकर कीमतें कम कर रही है. किसान प्रतिनिधि शिवा सुरासे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इसी नीति पर चलती रही, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और रेल यातायात रोककर इस फ़ैसले का विरोध करेंगे.

ये भी पढ़ें- खुशखबरी! प्याज की सरकारी खरीद कीमत में 13% की भारी बढ़ोतरी, सरकार अब ₹2125 प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी प्याज

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