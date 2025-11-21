ETV Bharat / bharat

हर तीसरी औरत ने झेला है जीवनकाल में सेक्शुअल वायलेंस, जानें क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

WHO REPORT: दुनिया भर में हरेक 3 में से 1 महिला ने अपनी जिंदगी में पार्टनर या सेक्शुअल वायलेंस का अनुभव किया है.

WOMEN FACED SEXUAL VIOLENCE
हैदराबाद: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और UN पार्टनर्स की जारी एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया के सबसे लगातार और कम सुलझाए गए ह्यूमन राइट्स संकटों में से एक है, जिसमें दो दशकों में बहुत कम प्रोग्रेस हुई है.

लगभग 3 में से 1 महिला दुनिया भर में अनुमानित 840 मिलियन ने अपनी ज़िंदगी में पार्टनर या सेक्शुअल वायलेंस का अनुभव किया है, यह आंकड़ा 2000 के बाद से मुश्किल से ही बदला है.

सिर्फ पिछले 12 महीनों में, 316 मिलियन महिलाओं, जिनमें से 11% 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र की हैं, को उनके इंटिमेट पार्टनर ने फिजिकल या सेक्शुअल वायलेंस का सामना करना पड़ा.

इंटिमेट पार्टनर वायलेंस को कम करने की प्रोग्रेस बहुत धीमी रही है, पिछले दो दशकों में इसमें सालाना सिर्फ 0.2% की गिरावट आई है.

WHO के डायरेक्टर-जनरल डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अन्याय में से एक है, फिर भी इस पर सबसे कम कार्रवाई होती है."

"कोई भी समाज खुद को निष्पक्ष, सुरक्षित या स्वस्थ नहीं कह सकता जब तक कि उसकी आधी आबादी डर में जी रही हो. इस हिंसा को खत्म करना सिर्फ पॉलिसी का मामला नहीं है; यह सम्मान, समानता और मानवाधिकारों का मामला है. हर आंकड़े के पीछे एक महिला या लड़की होती है जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है. महिलाओं और लड़कियों को मजबूत बनाना ऑप्शनल नहीं है, यह शांति, विकास और सेहत के लिए एक जरूरी शर्त है. महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया सभी के लिए एक बेहतर दुनिया है."

2000–2023 के डेटा के आधार पर 2023 का ग्लोबल का अनुमान है कि कभी शादीशुदा/पार्टनर वाली महिलाओं का प्रतिशत जो शारीरिक और/या सेक्सुअल इंटिमेट पार्टनर हिंसा का शिकार हुईं.

कुल मिलाकर, 15-49 साल की शादीशुदा/पार्टनर वाली 25.8% (UI 23.7–28.8%) महिलाओं और 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की शादीशुदा/पार्टनर वाली 24.7% (UI 22.6–27.5%) महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार अपने मौजूदा या पुराने पति या पुरुष इंटिमेट पार्टनर से फिजिकल और/या सेक्शुअल हिंसा का सामना करना पड़ा है.

इसका मतलब है कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की 682 मिलियन शादीशुदा/पार्टनर वाली महिलाओं को फिजिकल और/या सेक्शुअल इंटिमेट पार्टनर हिंसा का सामना करना पड़ा है.

कुल मिलाकर, 15-49 साल की 8.4 प्रतिशत महिलाओं और 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की 8.2 प्रतिशत महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार नॉन-पार्टनर सेक्शुअल हिंसा का सामना करना पड़ा है. कुल मिलाकर 263 मिलियन महिलाएं और लड़कियां इस पीड़ा से गुजरी हैं.

कुल मिलाकर, 15-49 साल की शादीशुदा/पार्टनर वाली 13.7% (UI 11.8–16.6%) महिलाओं और 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की शादीशुदा/पार्टनर वाली 11.4% (UI 9.6–14.3%) महिलाओं ने पिछले 12 महीनों में कभी न कभी शारीरिक और/या सेक्सुअल इंटिमेट पार्टनर हिंसा का सामना किया है.

इसका मतलब है कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की कम से कम 316 मिलियन शादीशुदा/पार्टनर वाली महिलाओं को हाल ही में शारीरिक और/या सेक्सुअल इंटिमेट पार्टनर हिंसा का सामना करना पड़ा है.

इंटिमेट पार्टनर हिंसा महिलाओं की जिंदगी में जल्दी शुरू हो जाती है: 15-19 साल की शादीशुदा/पार्टनर वाली पांच में से एक से ज़्यादा (23.3%, UI 21.5–25.7%) टीनएज लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार अपने इंटिमेट पार्टनर से फिजिकल और/या सेक्सुअल हिंसा का सामना करना पड़ा है. पिछले 12 महीनों में इस तरह की हिंसा इस उम्र के ग्रुप में ज़्यादा रही है (16.0%, UI 14.3– 18.3%).

इंटिमेट पार्टनर हिंसा का असर ज़्यादा उम्र की महिलाओं पर भी पड़ता है. 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र की शादीशुदा/पार्टनर वाली पांच में से एक (20.5%, UI 16.8–25.9%) महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार अपने मौजूदा या पुराने पति या पुरुष इंटिमेट पार्टनर से फिजिकल और/या सेक्सुअल हिंसा का सामना करना पड़ा है. पिछले 12 महीनों में इस तरह की हिंसा इस उम्र के ग्रुप में 3.9% (UI 2.8–7.3%) थी.

पार्टनर और नॉन-पार्टनर हिंसा: यह रिसर्च 25 नवंबर, यानी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के इंटरनेशनल डे से पहले, पार्टनर और नॉन-पार्टनर दोनों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के फैलाव का सबसे डिटेल्ड एनालिसिस देती है. यह स्टडी 2000 और 2023 के बीच 168 देशों के डेटा की जांच करती है और 2021 में पब्लिश हुए 2018 के प्रोजेक्शन को अपडेट करती है.

डेटा से पता चलता है कि हिंसा की शिकार महिलाओं को अनचाही प्रेग्नेंसी, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है. सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, सर्वाइवर्स के लिए एक जरूरी एंट्री पॉइंट हैं, जहां उन्हें जरूरी हाई-क्वॉलिटी केयर मिलती है. सिर्फ़ पिछले 12 महीनों में, 15-19 साल की 12.5 मिलियन टीनएज लड़कियों या 16% ने अपने इंटिमेट पार्टनर से फिजिकल और/या सेक्शुअल वायलेंस का सामना किया है.

हालांकि वायलेंस हर देश में होता है, लेकिन कम डेवलप्ड, कॉन्फ्लिक्ट-इफेक्टेड और क्लाइमेट-वल्नरेबल जगहों पर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं. ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) में पिछले साल इंटिमेट पार्टनर वायलेंस का 38% मामला सामने आया, जो ग्लोबल एवरेज 11% से 3 गुना ज़्यादा है. 2022 में, ग्लोबल डेवलपमेंट एड का सिर्फ़ 0.2% महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को रोकने पर फोकस करने वाले प्रोग्राम्स के लिए दिया गया था, और 2025 में फंडिंग और कम हो गई है.

