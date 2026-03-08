ETV Bharat / bharat

बेटा गया विदेश और इधर 82 साल की मां की किसी ने कर दी हत्या, जांच जारी

अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी. हत्या किसने की, अभी तक पता नहीं चल पाया है.

Concept Photo
कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
कोयंबटूर : बेटा विदेश गया और इधर किसी ने मां की हत्या कर दी. पुलिस के लिए यह अजीब पहेली है. वह इस केस को सुलझाने की कोशिश में लगी है. मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर का है.

पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सक रामकुमार कुट्टी अपने परिवार के साथ कोयंबटूर जिले के नंजुंदपुरम क्षेत्र में एक आवासीय मकान में रहते हैं. वे मूल रूप से केरल के हैं और कई वर्षों से यहीं रह रहे हैं.

इसी दौरान, डॉक्टर रामकुमार अपने परिवार के साथ काम के सिलसिले में वियतनाम गए थे. रामकुमार कुट्टी की 82 वर्षीय मां कस्तूरी घर पर अकेली थीं. उनके साथ नेपाल की एक नौकरानी भी थी. इस स्थिति में, रामकुमार ने छह मार्च को अपनी मां को फोन करने की कोशिश की. जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने पड़ोसियों से संपर्क किया और उनसे अपने घर जाकर मां को फोन करने के लिए कहा. जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे, तो वे यह देखकर दंग रह गए कि बुजुर्ग महिला कस्तूरी को बांधकर मार डाला गया था. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कस्तूरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

पुलिस ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद से सबूत जुटाए और खोजी कुत्तों की सहायता से भी तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान उन्हें कस्तूरी का मोबाइल फोन मिला, जिसे घर के पीछे फेंक दिया गया था. जांच में पता चला कि घर के गहने भी चोरी हो गए थे.

पुलिस उपायुक्त कार्तिकेयन ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और बाद में मीडिया से बात की.उन्होंने कहा, "इस हत्याकांड में हत्यारों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें गठित की गई हैं. विशेष टीमें चेन्नई समेत कई जिलों में भेजी गई हैं. कस्तूरी के घर में काम करने वाली नेपाली नौकरानी से भी पूछताछ की जा रही है."

