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बुजुर्ग व्यक्ति ने गाय के साथ किया अमानवीय कृत्य, स्थानीय लोगों में आक्रोश, केस दर्ज

गिर सोमनाथ जिले में 82 साल के बुजुर्ग के खिलाफ कथित तौर पर गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का केस दर्ज किया गया है.

82 year old man booked for cruelty with Cow in girgadhda of gir somnath, Gujarat
बुजुर्ग व्यक्ति ने गाय से किया अमानवीय कृत्य, स्थानीय लोगों में आक्रोश, केस दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 1:02 PM IST

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गिर सोमनाथ (गुजरात): गिर सोमनाथ जिले के गिरगढ़ाडा तालुका के कोदीया गांव में 82 साल के एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. इसका वीडियो सोशियल मीडिया में प्रसारित होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है.

वीडियो सामने आने के बाद अल्पेश मकवाना नाम के एक पशु प्रेमी व्यक्ति ने गिरगढ़ाडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' की धारा 11(1)(A) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, 82 साल का बुजुर्ग कोदीया गांव में अपने खेत पर बने हुए घर में रहते हैं. इस दौरान, खेत के पशुबाड़े में बंधी गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए उनका एक वीडियो किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

इसके बाद यह घटना सामने आई. वीडियो देखने के बाद अल्पेश मकवाना नाम के एक गौ-प्रेमी ने गिरगढ़ाडा पुलिस स्टेशन को सूचित किया और पुलिस को वीडियो दिखाकर घटना की गंभीरता से अवगत कराया.

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज
अल्पेश मकवाना की शिकायत के आधार पर, गिरगढ़ाडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' की धारा 11(1)(A) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो सहित घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों की भी जांच की जा रही है.

घटना से इलाके में नाराजगी
गौरतलब है कि, हिंदू समाज में गाय को 'गौमाता' के रूप में मां के समान पवित्र स्थान दिया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास माना जाता है. पवित्र गाय के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत का वीडियो सामने आने के बाद, कोदीया गांव सहित आसपास के इलाकों के लोग उस बुजुर्ग की आलोचना कर रहे हैं और इस घटना को लेकर काफी चर्चा और नाराजगी है.

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