अजमेर शरीफ में पेश की गई PM मोदी की तरफ से भेजी गई चादर, किरेन रिजिजू ने पीएम का पैगाम पढ़कर सुनाया
अजमेर शरीफ दरगाह में उर्स के मौके पर पीएम की तरफ से चादर को किरेन रिजिजू ने दरगाह में पेश किया.
अजमेर : 814वें उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अमन की चादर भेजी गई है. इस अकीदत की चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे. यहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की चादर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार मुबारक पर पेश की और पीएम का पैगाम मुल्क के नाम भी पढ़कर सुनाया.
बातचीत में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि खुशनसीबी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे मंत्रिमंडल की ओर से चादर पेश करने के लिए आने का फिर से मौका मिला है. देश और समाज में भाईचारा, मोहब्बत और अमनचैन हो, इसके लिए दरगाह में दुआ की है. ऐसा कहा जाता है कि यहां जो भी दुआ मांगी जाती है वह कबूल होती है.
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट एक्ट से दरगाह की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, इसीलिए संबंधित मंत्री होने के नाते सीधे जिम्मेदारी है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के सचिव साथ में चादर पेश करने के लिए आए. यहां किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं करनी है यह भी हम देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि पीएम और सभी मंत्रिमंडल की ओर से दरगाह में चादर पेश की घई. जो संदेश पढ़ा, वही सभी का संदेश है.
केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धय्य वाक्य यही है. सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के आधार पर ही मोदी राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से चादर अजमेर आई है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ चादर अजमेर भेजी गई और यहां उन्होंने पेश किया. अजमेर में केंद्रीय मंत्री रिजिजू का स्वागत किया गया.
पीएम नरेंद्र मोदी की चादर को लेकर रिजिजू दरगाह शरीफ पहुंचे, जहां कड़ी सिक्योरिटी के बीच केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने चादर पेश की. इस दौरान बीजेपी के सीनियर नेताओं समेत दरगाह कमेटी नाजिम और अंजुमन सैय्यद जादगान खुद्दामें ख्वाजा भी मौजूद रहे. पीएम की चादर चढ़ाए जाने के समय आम जायरीन को दरगाह में जाने से रोक दिया गया और पुलिस की कड़ी निगरानी में जन्नती दरवाजा से होकर चादर पेश की गई. दरगाह अंजुमन के मेम्बर्स ने किरेन रिजिजू की आस्ताना शरीफ में दस्ताबन्दी की और दरबार का तोहफा पेश किया.
दरगाह जियारत के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का उर्स मुबारक और मुल्क के नाम एक पैगाम भी पढ़कर सुनाया. इस दौरान दरगाह कमेटी पूर्व अध्यक्ष मुनव्वर खान भी मौजूद रहे. खुद्दामें ख्वाजा की तरफ से पीएम और मुल्क के लिए विशेष दुआ भी की गई. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर के बाद अब अन्य राजनीतिक पार्टियों की चादर अजमेर शरीफ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की चादर भी पेश की जाएगी.