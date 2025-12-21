ETV Bharat / bharat

814th Urs : हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में खोला गया जन्नती दरवाजा

अजमेर : विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर खास-ओ-आम जायरीन के लिए रविवार सुबह जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है. ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स का चांद रविवार शाम को दिखाई देने की उम्मीद है. ऐसे में चांद रात होने पर खुला जन्नती दरवाजा 6 रजब कुल की रस्म तक खुला रहेगा. जन्नती दरवाजे पर जायरीन की भीड़ की वजह से पुलिस का जाप्ता भी तैनात किया गया है.

खादिम सैय्यद शकील अहमद व सैय्यद हाफिज चिश्ती के मुताबिक साल में 4 बार जन्नती दरवाजा खोला जाता है. सबसे पहले इस्लामिक माह रजब ख्वाजा साहब के उर्स के अवसर पर उसके बाद ईद उल फितर और उर्स ख्वाजा उस्मान हरवानी पर और इसके बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद पर खोला जाता है. जन्नती दरवाजे से जाकर जियारत करने का विशेष महत्व है. इस दोनों ईद के मौके पर अकीदत मंद इसके सात चक्कर भी लगाए जाते हैं. जायरीन में जन्नती दरवाजे से जियारत करने के लगी होड़ को काबू करने के लिए दरगाह कमेटी और अंजुमन के जवान मौजूद रहते हैं.