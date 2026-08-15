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पीएम मोदी की GEN-Z को कई बड़ी सौगातें, मिलेगी ऑनलाइन फ्री कोचिंग और AI स्किलिंग कोर्स

नई दिल्ली: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन दिया. उन्होंने अपने भाषण में जेन-जी (Gen-Z) को लेकर भी तमाम बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार देश के युवाओं के लिए काम में जुटी है. इस मौके पर उन्होंने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए.

उन्होंने कहा कि अब देश के छोटे शहरों और गावों के मेधावी छात्र महंगी कोचिंग फीस के चलते पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसा डिजिटल और ऑन ग्राउंड नेटवर्क बनाने में जुटी है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को देश की टॉप फैकल्टीज और पढ़ाई से संबंधित डॉक्यूमेंट्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्किलिंग कोर्स में प्रशिक्षित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने देश में तकनीकी विकास के महत्व पर जोर दिया, जो उनके 'सप्तधारा' (शक्ति की सात धाराएँ) विजन का हिस्सा है. प्रधानमंत्री ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. बता दें, वे इस साल फरवरी में आयोजित अहम 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' के बारे में बात कर रहे थे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार सुरक्षा से जुड़ी बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर क्षमताओं के साथ सिविल डिफेंस में सुधार कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि गांवों और शहरों में 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए देश भर में स्पोर्ट्स टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा.

लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज लाल किले से घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम एक मजबूत सिविल डिफेंस नेटवर्क बनाएंगे. हम उन्हें आधुनिक सिस्टम से परिचित कराएंगे. आज के दौर के संकटों से नागरिकों को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हम एक बहुत बड़ी, आधुनिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स बनाने जा रहे हैं जो आज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्र-निर्माण में हमारी बहनों और बेटियों का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है. चाहे फाइटर जेट हों या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे हैं. खेल का मैदान हो या STEM शिक्षा, हमारी बेटियां नेतृत्व कर रही हैं. यहां तक ​​कि सशस्त्र बलों में भी, एनडीए (NDA) से पास होने वाली बेटियां पूरे आत्मविश्वास और अधिकार के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने की क्षमता दिखा रही हैं.

सेमीकंडक्टर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक-दो साल में सात से आठ नए प्रोडक्शन प्लांट शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करना है, और अगले छह-सात साल में पांच नए रिएक्टर शुरू होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'विकसित भारत' बनाने के लिए भारत को सात प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी शामिल हैं. उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में लागत, गुणवत्ता और पैमाने के महत्व पर जोर दिया.