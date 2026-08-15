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रामोजी फिल्म सिटी में मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस, एमडी विजयेश्वरी ने किया ध्वजारोहण

रामोजी फिल्म सिटी में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी ने तिरंगे को सलामी दी. ( ETV Bharat )