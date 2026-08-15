रामोजी फिल्म सिटी में मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस, एमडी विजयेश्वरी ने किया ध्वजारोहण
रामोजी फिल्म सिटी में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ईटीवी के डायरेक्टर सुजय समेत ग्रुप की कंपनियों के स्टाफ ने हिस्सा लिया.
Published : August 15, 2026 at 5:29 PM IST
हैदराबाद: शहर में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में शनिवार को देशभक्ति के जोश के बीच 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. समारोह में रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी ने ध्वजारोहण किया, और फिल्म सिटी के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी.
स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का गान किया गया और देश की 150 साल की विरासत को याद किया गया.
ईटीवी के डायरेक्टर सुजय, रामोजी ग्रुप के प्रेसिडेंट (एचआर) ए गोपाल राव, और रामोजी ग्रुप की कंपनियों के अलग-अलग विभागों के हेड, कर्मचारी और स्टाफ ने समारोह में हिस्सा लिया.
एमडी विजयेश्वरी ने रामोजी फिल्म सिटी के स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.
इस समारोह के दौरान रामोजी फिल्म सिटी में देशभक्ति की भावना साफ दिखाई दी, जहां राष्ट्रीय महत्व के मौकों पर कई महत्वपूर्ण इमारतों पर तिरंगा लहराता है.
हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. यहां देश-दुनिया के पर्यटक घूमने आते हैं. यह अपने बड़े फिल्म सेट की वजह से पर्यटकों को आकर्षित करती है. यहां आने वाले पर्यटक सुखद अनुभव करते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रामोजी फिल्म सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का दर्जा दिया है. यह फिल्मों की शूटिंग के लिए जानी जाती है. यहां 'बाहुबली' जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है.
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुआई की. आर्मी बैंड ने 'वंदे मातरम्' की धुन बजाई और समारोह में मौजूद अतिथियों ने राष्ट्रीय गीत गाया. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फिर राष्ट्रगान गाया गया.
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