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80वां स्वतंत्रता दिवस: पीएम मोदी ने जोधपुरी बांधेज, तो कभी मोनोक्रोमैटिक लुक वाली पगड़ी पहनी, इस बार ये है खास

स्वतंत्रता दिवस 2014 पर पीएम मोदी ने गहरे लाल रंग की जोधपुरी बांधेज वाली पगड़ी पहनी ( ANI )

2016 में गुलाबी और पीले रंग की आकर्षक बंधेज पीएम मोदी ने साल 2016 में क्लासिक टाई-एंड-डाई तकनीक को अपनाते हुए, उन्होंने गुलाबी और पीले रंगों वाली आकर्षक बंधेज पगड़ी पहनी थी, जिसका एक सिरा लंबा और शानदार ढंग से नीचे की ओर लटक रहा था.

स्वतंत्रता दिवस 2016 पर पीएम मोदी ने पहनी गुलाबी और पीले रंग वाली पगड़ी (ANI)

2015 में चमकीले रंग की पगड़ी अगले साल 2015 में उन्होंने चमकीले पीले रंग की पगड़ी पहनी, जिस पर लाल और गहरे हरे रंग का आकर्षक मल्टी-कलर क्रिस-क्रॉस पैटर्न बना हुआ था.

स्वतंत्रता दिवस 2015 पर पीएम मोदी ने पहनी चमकीले पीले रंग की पगड़ी (ANI)

साल 2014 की बात करें. स्वतंत्रता दिवस 2014 पर अपने पहले भाषण के लिए, प्रधानमंत्री ने गहरे लाल रंग की जोधपुरी बांधेज पगड़ी पहनकर एक खास अंदाज पेश किया, जिस पर हरे रंग की झलक बहुत आकर्षक लग रही थी.

स्वतंत्रता दिवस 2014 पर पीएम मोदी ने पहनी जोधपुरी बांधेज वाली पगड़ी (ANI)

आज से ठीक 12 साल पहले 2014 में पीएम मोदी के पहले भाषण के बाद से ही, रंग-बिरंगी पगड़ियां (साफे) उनकी खास पहचान बन गई हैं. ये सिर्फ रंगों की छटा नहीं हैं; बल्कि ये भारत के समृद्ध क्षेत्रीय कपड़ों, कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का एक सोच-समझकर चुना गया तरीका हैं. आइए, यादों के गलियारे में एक रंगीन सफर पर चलें और उन शानदार पगड़ियों को फिर से देखें जिन्होंने पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के पहनावे को खास बनाया है.

नई दिल्ली: देश आज शनिवार को जब 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जागेगा, तो सबकी नजरें लाल किले की प्राचीर पर होंगी. लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे. जहां सबकी नजरें उनके भाषण पर होंगी, वहीं, उनके पहनावे से जुड़ी एक दिलचस्प परंपरा हर साल फैशन के शौकीनों और सांस्कृतिक गौरव को पसंद करने वालों की उत्सुकता भी बनाए रखती है. लोग जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पहनेंगे?

स्वतंत्रता दिवस 2017 पर पीएम मोदी ने पहनी गहरे लाल रंग की पगड़ी (ANI)

2017 में गहरे लाल और पीले रंग का छाया मेल

पीएम मोदी ने इस साल गहरे लाल और पीले रंग का मेल छाया रहा, जिसे पूरे कपड़े पर बुने गए हल्के और बारीक सुनहरे क्रिस-क्रॉस डिजाइन ने और भी आकर्षक बना दिया.

स्वतंत्रता दिवस 2018 पर पीएम मोदी ने पहनी गर्म रंगों वाली पगड़ी (ANI)

2108 में गर्म रंगों को दी प्रमुखता

पीएम मोदी ने साल 2018 में गर्म रंगों को अपनाते हुए, गहरे केसरिया रंग की पगड़ी पहनी, जिस पर लाल रंग के बारीक डिजाइन बने थे और अगस्त की हवा में उसका एक सिरा लहरा रहा था.

स्वतंत्रता दिवस 2019 पर पीएम मोदी ने पहनी राजस्थानी टेक्सटाइल वाली पगड़ी (ANI)

2019 में पीएम ने टेक्सटाइल विरासत को दिया सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल राजस्थान की टेक्सटाइल विरासत को सम्मान देते हुए, प्रधानमंत्री ने पारंपरिक 'लहरिया' वेव पैटर्न वाला बहुरंगी साफ़ा पहना, जिससे एक सुंदर लहरदार प्रभाव (ripple effect) बन रहा था.

स्वतंत्रता दिवस 2020 पर पीएम मोदी ने पहनी केसरिया रंग वाली पगड़ी (ANI)

2020 में सफेद और केसरिया रंग का स्टोल पहना

कोविड-19 महामारी के चरम दौर में, उन्होंने गहरे केसरिया और क्रीम रंग की एक ऐसी पगड़ी (साफा) चुनी जिसका एक सिरा लंबा और नीचे तक लटकता हुआ था. एक यादगार और व्यावहारिक अंदाज में, उन्होंने इसके साथ सफेद और केसरिया रंग का एक स्टोल भी पहना, जो जरूरत पड़ने पर चेहरे को बचाने वाले मास्क का काम भी कर सकता था.

स्वतंत्रता दिवस 2021 पर पीएम मोदी ने पहनी चमकीले पीले रंग की पगड़ी (ANI)

2021 में केसरिया को बेस कलर पर किया इस्तेमाल

इस बार केसरिया रंग को बेस कलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिस पर लाल रंग के पैटर्न बने थे और साथ ही गुलाबी रंग की एक लंबी, लहराती हुई ट्रेल (लंबा हिस्सा) भी थी.

स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पीएम मोदी ने पहनी राष्ट्रीय ध्वज वाली पगड़ी (ANI)

2022 में राष्ट्रीय ध्वज की झलक

'हर घर तिरंगा' अभियान के साथ पूरी तरह मेल खाते हुए, उनकी पगड़ी में राष्ट्रीय ध्वज की झलक बहुत खूबसूरती से दिख रही थी. उन्होंने केसरिया और हरे रंग की धारियों वाली साफ-सुथरी सफेद पगड़ी पहनी थी.

स्वतंत्रता दिवस 2023 पर पीएम मोदी ने पहनी क्लासिक राजधानी प्रिंट वाली पगड़ी (ANI)

2023 में क्लासिक राजधानी बांधनी प्रिंट की हुई वापसी

क्लासिक राजस्थानी बांधनी प्रिंट की वापसी हुई है, जिसमें पीले, हरे और लाल रंगों का जीवंत और बहुरंगी संयोजन देखने को मिलता है.

स्वतंत्रता दिवस 2024 पर पीएम मोदी ने पहनी लहरिया प्रिंट वाली पगड़ी (ANI)

2024 में लहरिया प्रिंट को चुना

उन्होंने एक और लहरिया प्रिंट चुना, लेकिन इस बार इसमें चमकीले नारंगी, गहरे हरे और पीले रंग की बोल्ड धारियां थीं और इसे गहरी प्लीट वाली लंबी टेल के साथ पूरा किया गया था.

स्वतंत्रता दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने पहनी मोनोक्रोमैटिक वाली पगड़ी (ANI)

2025 में मोनोक्रोमैटिक वाला लुक अपनाया

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने एक शानदार, एक ही रंग (मोनोक्रोमैटिक) वाला लुक अपनाया. उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी, जो केसरिया वेस्टकोट और तिरंगे रंग के स्टोल के साथ एकदम सही लग रही थी.

स्वतंत्रता दिवस 2026 पर बंधेज लाल पगड़ी और भूरी नेहरू जैकेट पहनी (ANI)

2026 में पहनी बंधेज पगड़ी

पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस 2026 पर बंधेज पगड़ी पहनकर देश को संबोधित किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बंधेज पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की जैकेट पहनी है.

लहरदार लहरिया से लेकर बारीक बिंदीदार बंधेज तक, हर पसंद भारत के बुनकरों और कारीगरों के लिए गर्व की बात थी. जैसे ही 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह का काउंटडाउन शुरू होता है, कपड़ों के बारे में अंदाजा लगाना ऑफिशियली शुरू हो जाता है.