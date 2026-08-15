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पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता से लेकर सेमीकंडक्टर पर जोर, जानें भाषण की बड़ी बातें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन दे रहे हैं. अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया. उन्होंने कहा भारत ने पहले ही तीन सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं और आने वाले सालों में पांच से आठ और प्लांट लगने की उम्मीद है. पीएम ने आगे कहा कि हमारा देश अब तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि पहले की मुकाबले अब हमारा देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रह है. हमारे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत को रोकना अब किसी के भी बस की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करीब 4 गुना बढ़ा है. खादी और ग्रामोद्योग भी 5 गुने की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैकचरिंग भी 7 गुना बढ़ा है.

रेलवे की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक रेलवे कोच के निर्माण में भी 21 गुने की तेजी आई है. मोबाइल फोन्स के उत्पादन पर उन्होंने कहा कि करीब 33 गुना बढ़ा है. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा उसकी बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है. सेमीकंडक्टर चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्ट और लगभग हर आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं.

पीएम ने कहा कि देश में बरसों से सेमीकंडक्टर पर चर्चा तो होती रही, लेकिन बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर बनाने की सुविधाएँ नहीं थीं. चिप्स के रणनीतिक महत्व को समझते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि तीन सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है. प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले सात-आठ वर्षों में पांच से आठ और प्लांट लगने की उम्मीद है, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' की दिशा में भारत का रास्ता और मजबूत होगा.