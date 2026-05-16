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गुजरात के अमरेली में रहस्यमयी बीमारी से 80 भेड़-बकरियों की मौत, पशुपालकों में दहशत

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, अब तक वाडिया शहर में करीब 80 भेड़ और बकरियों की दुखद मौत हो चुकी है. जानवरों में अचानक बुखार, कमजोरी, खाना-पीना छोड़ देना और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. पशुपालकों का कहना है कि वे बहुत चिंतित हैं क्योंकि जानवर एक के बाद एक मर रहे हैं और उनका पूरा पशुपालन व्यवसाय संकट में पड़ गया है.

इस अचानक आई मुसीबत के कारण, पशुपालकों में भारी अफरा-तफरी मच गई है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

अमरेली: गुजरात के अमरेली जिले में स्थित वाडिया शहर और आसपास के इलाकों में पशुपालकों के जानवरों के बीच फैली एक रहस्यमयी बीमारी ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है. पिछले कुछ दिनों से, एक अज्ञात बीमारी के कारण भेड़ और बकरियों की अचानक मौत हो रही है, जिससे पशुपालकों के बीच डर का माहौल बन गया है.

"मुझे रात में एक पशुपालक का फोन आया और मैं उनसे खुद मिलने भी गया; उन्होंने बताया कि जानवर अचानक मर रहे हैं. अब तक 80 भेड़ और बकरियों की मौत हो चुकी है। मैंने तुरंत पशुपालन विभाग को सूचना दी. पशुपालन विभाग की टीम सुबह 7 बजे मौके पर पहुंची और पशुपालकों के घरों से जानवरों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जानवरों का फिलहाल इलाज चल रहा है. बीमारी का असली कारण जानवरों से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, जिसके बाद 1200 भेड़ों के लिए दवा भेजी जाएगी." - मनीष ढोलरिया, सरपंच

घटना की गंभीरता को देखते हुए, गांव के सरपंच ने तुरंत पशु स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही, पशु चिकित्सा विभाग की तालुका-स्तरीय टीमें तुरंत वाडिया पहुंचीं, प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जांच-पड़ताल शुरू कर दी. जानवरों के स्वास्थ्य को लेकर एक विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया गया है और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं.

"फिलहाल, बीमारी के सटीक कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। लगभग 1200 जानवरों के सैंपल लिए जाएंगे और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) भेजा जाएगा. सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी, जिसके आधार पर उचित इलाज और रोकथाम के उपाय किए जाएंगे." - हर्ष दलसानिया, पशु स्वास्थ्य विभाग अधिकारी

दूसरी ओर, पशुपालकों ने प्रशासन के सामने तत्काल दवाइयों, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविरों की मांग रखी है. जानवरों की लगातार हो रही मौतों के कारण कई परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल, यह रहस्यमयी महामारी पूरे वाडिया क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और पशुपालकों के बीच भारी दहशत का माहौल है.

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