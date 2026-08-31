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मुंबई में फोन पर बात करते हुए कार चला रही महिला ने बच्चे को कुचला, गिरफ्तार

कार चला रही महिला ने बांद्रा में जॉन बैपटिस्ट रोड पर जीजामाता गार्डन के पास फोन पर बात करने के दौरान मासूम को टक्कर मारी.

Mumbai Speeding Car Killed boy
मुंबई में फोन पर बात करते हुए कार चला रही महिला ने बच्चे को कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 9:52 AM IST

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मुंबई: बांद्रा इलाके में तेज रफ़्तार इनोवा क्रिस्टा की टक्कर से 8 साल के एक बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया. मुंबई पुलिस ने महिला ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ़्तार कर लिया. यह घटना रविवार को बांद्रा वेस्ट में जीजामाता गार्डन के सामने हुई.

हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे की पहचान अंश रवींद्र गुप्ता के तौर पर हुई है. सड़क पार करते समय उसे तेज रफ़्तार इनोवा क्रिस्टा ने टक्कर मार दी. आरोपी ड्राइवर 45 साल की महिला मेघा रावल है. रिश्तेदारों का आरोप है कि घटना के समय वह फ़ोन पर बात करते हुए तेज रफ़्तार में लापरवाही से गाड़ी चला रही थी.

ड्राइवर मेघा रावल ने बांद्रा में जॉन बैपटिस्ट रोड पर जीजामाता गार्डन के पास तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाते हुए अंश को टक्कर मार दी. इस हादसे में अंश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में होली फ़ैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लड़के की मौत के बाद उसके रिश्तेदार घटनास्थल पर जमा हो गए और नाराज हो गए, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया.

तेज रफ़्तार कार की चपेट में आने से अंश की मौत हो गई, जिससे उसका परिवार बुरी तरह टूट गया और रिश्तेदारों ने अपना दुख जाहिर किया. घटना के बारे में बात करते हुए उसके पिता रवींद्र गुप्ता रो पड़े और बोले, 'इस हादसे में मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया है. मैं उसके साथ जो हुआ, उसके लिए इंसाफ चाहता हूँ. उसे मुझसे छीन लिया गया . अब मैं क्या करूँ? मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं.

वहाँ मेरी बेटी भी रो रही है. मुझे फ़ोन करके बताया गया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया. मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ. मैसेज मिलते ही मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने पर घटना की असलियत पता चली.' अंश के रिश्तेदारों का आरोप है कि ड्राइवर मेघा रावल फ़ोन पर बात करते हुए अपनी तेज रफ़्तार कार से उसे कुचल दिया.

घटना से नाराज रिश्तेदारों ने आक्रामक रुख अपनाया. बांद्रा पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची, आरोपी ड्राइवर मेघा रावल को हिरासत में लिया और बाद में उसे गिरफ़्तार कर लिया. मेघा रावल के खिलाफ कई धाराओं के साथ-साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपी मेघा रावल एक फिटनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट हैं. अपनी तेज रफ़्तार गाड़ी से युवा अंश को कुचलने के कारण उनके ख़िलाफ़ लोगों में भारी आक्रोश है.

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