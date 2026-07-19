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दुर्ग के सरकारी स्कूल में 8 छात्रों ने खाई प्रतिबंधित दवा, 1 बच्चा ICU में भर्ती, चॉकलेट बताकर खिलाने का आरोप

आरोप है कि 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को चॉकलेट बताकर प्रतिबंधित दवा खिलाई.

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8 छात्रों ने खाई प्रतिबंधित दवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 1:13 PM IST

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दुर्ग: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले दुर्ग में अब स्कूली बच्चे भी नशे की चपेट में आते नजर आ रहे हैं. दरअसल, पूरा मामला दुर्ग के पंचशील नगर स्थित शासकीय चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. जहां कथित तौर पर नशीली दवा खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. इनमें से कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ बच्चे इलाज के बाद घर लौट चुके हैं. एक बच्चे का इलाज आईसीयू में जारी है. डॉक्टर बच्चे की सहेत पर नजर बनाए हुए हैं.

छात्रों ने खाई नशे की गोली

आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को चॉकलेट बताकर प्रतिबंधित दवा खिला दी. इसके बाद एक-एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों को चक्कर आने, बेहोश होने और शरीर में अकड़न जैसी शिकायतें होने लगी. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजनों ने बताया कि बच्चों को अचानक चक्कर आने और बेहोशी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल चार बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि चार बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है.

8 छात्रों ने खाई प्रतिबंधित दवा (ETV Bharat)

हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लिया था. हमारी जांच में ये पता चला है कि स्कूल के ही एक बच्चे ने ये दवाएं बच्चों को दी थी. हमने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी है. जो बच्चे बीमार हुए हैं उनके परिजनों ने भी स्कूल आकर बच्चों के बीमार होने की खबर दी है. जिस बच्चे पर गोलियां देने का आरोप है उसका कहना है कि उसे नहीं पता था कि वो नशे को गोलियां हैं. खाने वाले बच्चों ने भी कहा कि उनको नहीं पता था कि वो नशे की गोलियां हैं: नलिनी वर्मा, प्रभारी प्राचार्य

मेरा बच्चा बीमार हालत में घर लौटा. पड़ोस की महिला ने पहले मुझे बताया कि आपका बेटा बीमार जैसा दिख रहा और झूमते हुए घर आ रहा है. बेटे से मैंने जब पूछा तो उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है. जब हम अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया. मुझे पता चला कि बच्चे ने कोई दवा खाई है जिसे किसी और छात्र ने दिया था. फिलहाल मेरा बच्चा आईसीयू में भर्ती है. हम पुलिस के पास कंप्लेन लिखाएंगे: सारिका, परिजन

बच्चे को पहले सर्दी खांसी हुई जिसकी बाद हम उसे जामुल के अस्पताल ले गए. वहां से ठीक होने के बाद हम घर लौट आए. लेकिन बाद में हमें पता चला कि बच्चों को किसी ने गोली दी थी. हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे: परिजन

नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है. पढ़ने वाले छात्र इसकी चपेट में आ रहे हैं. गृह विभाग और सीएम को इस मामले में संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए: डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस

परिजनों ने की जांच की मांग

पीड़ित बच्चों के परिजनों ने कहा कि इसमें स्कूल की कोई गलती नहीं है. स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है. परिजनों का कहना है कि किसी ने जान बूझकर ऐसा किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए.

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