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दुर्ग के सरकारी स्कूल में 8 छात्रों ने खाई प्रतिबंधित दवा, 1 बच्चा ICU में भर्ती, चॉकलेट बताकर खिलाने का आरोप

दुर्ग: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले दुर्ग में अब स्कूली बच्चे भी नशे की चपेट में आते नजर आ रहे हैं. दरअसल, पूरा मामला दुर्ग के पंचशील नगर स्थित शासकीय चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. जहां कथित तौर पर नशीली दवा खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. इनमें से कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ बच्चे इलाज के बाद घर लौट चुके हैं. एक बच्चे का इलाज आईसीयू में जारी है. डॉक्टर बच्चे की सहेत पर नजर बनाए हुए हैं.

छात्रों ने खाई नशे की गोली

आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को चॉकलेट बताकर प्रतिबंधित दवा खिला दी. इसके बाद एक-एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों को चक्कर आने, बेहोश होने और शरीर में अकड़न जैसी शिकायतें होने लगी. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजनों ने बताया कि बच्चों को अचानक चक्कर आने और बेहोशी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल चार बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि चार बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है.