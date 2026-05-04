ETV Bharat / bharat

अंबेडकर नगर में दो बाइकों की टक्कर के बाद बचाने दौड़े लोगों को कार ने कुचला, 8 की मौत

अंबेडकरनगर: जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात्रि सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई.दो बाइकों की टक्कर के बाद घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को एक बेकाबू कार ने रौंद दिया. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.





जानकारी के अनुसार रविवार रात लगभग 12 बजे दो बाइकों की टक्कर हुई. इसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान बेकाबू कार आई और मदद कर रहे लोगों को कुचल दिया. हादसा जलालपुर थाना क्षेत्र के अशरफपुर भुवा भठे के पास का है.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी जलालपुर पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. बाद में उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई.