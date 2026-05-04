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अंबेडकर नगर में दो बाइकों की टक्कर के बाद बचाने दौड़े लोगों को कार ने कुचला, 8 की मौत

जलालपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बड़ा हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

8 people who came to save after the collision of two bikes in ambedkar nagar were crushed by car
अंबेडकरनगर में बेकाबू कार ने भीड़ को रौंदा,आठ की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:49 AM IST

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Updated : May 4, 2026 at 7:58 AM IST

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अंबेडकरनगर: जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात्रि सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई.दो बाइकों की टक्कर के बाद घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को एक बेकाबू कार ने रौंद दिया. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.


जानकारी के अनुसार रविवार रात लगभग 12 बजे दो बाइकों की टक्कर हुई. इसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान बेकाबू कार आई और मदद कर रहे लोगों को कुचल दिया. हादसा जलालपुर थाना क्षेत्र के अशरफपुर भुवा भठे के पास का है.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी जलालपुर पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. बाद में उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई.

8 people who came to save after the collision of two bikes in ambedkar nagar were crushed by car
अंबेडकर नगर में कार ने 8 को कुचला. (etv bharat)
8 people who came to save after the collision of two bikes in ambedkar nagar were crushed by car
अंबेडकर नगर में कार ने 8 को कुचला. (etv bharat)

इनकी हुई मौत: मृतकों की पहचान अंबेडकरनगर निवासी कैफी (32), उत्तम कुमार (24), आदित्य कुमार (25), लालचंद (24), राजू गुप्ता (32) और छोटू के रूप में हुई है. दो मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

जलालपुर थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव का कहना है कि कार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है. पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है.

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Last Updated : May 4, 2026 at 7:58 AM IST

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