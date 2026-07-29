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झारखंड में सक्रिय 8 लाख के इनामी नक्सली का बीजापुर में आत्मसमर्पण, कहा- अब संगठन बहुत कमजोर हुआ

अश्विन उर्फ लच्छू झारखंड में 2014 से सक्रिय था, उसने बताया कि कई युवक दबाव, भय या परिस्थितियों के कारण शामिल हुए थे

Naxalite Ashwin surrender
8 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर, कहा- अब संगठन बहुत कमजोर हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 4:53 PM IST

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बीजापुर: झारखंड में सक्रिय रहे 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली अश्विन उर्फ लच्छू ने बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. 30 साल का अश्विन गंगालूर थाना क्षेत्र के सावनार पटेलपारा का रहने वाला है. वह झारखंड राज्य की दक्षिण जोनल कमेटी में डीवीसीएम/जेडसीएम पद पर सक्रिय था. लच्छू ने संगठन की कार्यप्रणाली और अपने अनुभव भी साझा किए.

कुछ लोग दबाव में भी हुए शामिल

आत्मसमर्पण के बाद अश्विन ने बताया कि नक्सली संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ता था. कई युवक दबाव, भय या परिस्थितियों के कारण संगठन में शामिल हो जाते थे. उसने बताया कि वर्ष 2014 में वह झारखंड पहुंचा और लंबे समय तक संगठन के लिए काम करता रहा. समय के साथ उसे महसूस हुआ कि हिंसा के रास्ते से न तो आम लोगों का भला हो रहा है और न ही उसका भविष्य सुरक्षित है.

पुनर्वास नीति से प्रभावित

अश्विन ने कहा कि बीजापुर पुलिस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों, लगातार चलाए जा रहे अभियान और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर उसने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. उसने अपने कई साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की नई शुरुआत करने की इच्छा जताई.

नक्सल संगठन हुआ कमजोर

आत्मसमर्पित नक्सली लच्छू के अनुसार, झारखंड में अब नक्सल संगठन पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुका है और कई इलाकों में उसका नेटवर्क लगभग समाप्त होने की स्थिति में है. उसने जंगलों में सक्रिय अपने पुराने साथियों से भी अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें, शासन की पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाएं और विकास की मुख्यधारा से जुड़कर अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य का निर्माण करें.

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इनामी नक्सली का आत्मसमर्पण
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NAXALITE ASHWIN SURRENDER

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