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केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरेंगी 8 हेली कंपनियां, जानिए कितना होगा किराया?

विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का किराए तय, इस वेबसाइट से ही बुक कराएं टिकट, वरना हो सकती है ठगी

Kedarnath Heli Service
केदारनाथ के लिए हेली सेवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 31, 2026 at 8:36 PM IST

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देहारादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 आगामी 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही है. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. जिसके तहत 21 अप्रैल से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू हो जाएगा. जिसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. इस साल चारधाम यात्रा के दौरान 8 हेली कंपनियां केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं उपलब्ध कराएंगी.

केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का चयन: हर साल चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है, लेकिन साल 2022 में हेली सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया अगले तीन सालों के लिए संपन्न किया गया था. जिसके चलते इस साल 2026 में नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है.

KEDARNATH HELI SERVICE
आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस टेंडर में तमाम हेली ऑपरेटर्स में प्रतिभाग किया था. जिसमें से 8 हेली ऑपरेटर्स का चयन कर लिया गया है. हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस साल सिरसी से हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को कम किराया देना होगा. जबकि, गुप्तकाशी और फाटा से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को अधिक किराया देना होगा.

8 हेली कंपनियां देंगी सेवाएं: उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के मुताबिक, इस साल गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक के लिए 2 हेली ऑपरेटर, फाटा से केदारनाथ धाम तक के लिए 4 हेली ऑपरेटर और सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए 2 हेली ऑपरेटर की ओर से हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस साइट से बुक कराएं टिकट: हालांकि, हेली सेवाओं के बुकिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद श्रद्धालु आईआरसीटीसी (IRCTC) की ऑफिशल वेबसाइट हेली यात्रा पोर्टल https://heliyatra.irctc.co.in पर जाकर बुक कर सकेंगे. इसके अलावा अन्य साइटों से टिकट बुक न कराएं. अन्यथा ठगी के शिकार हो सकते हैं.

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केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कितना होगा हेली का किराया? वहीं, हेली टिकटों का किराया भी तय कर दिया गया है. जिसके तहत गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए 6,077 रुपए प्रति व्यक्ति, फाटा से केदारनाथ के लिए 4,840 रुपए प्रति व्यक्ति और सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए 3,043 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया हैं. ये किराया एक तरफ का है और इस किराए के अलावा जीएसटी के साथ ही हेली पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की सुविधा शुल्क भी अतरिक्त देना होगा.

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
कब खुलेंगे चारधाम और हेमकुंड साहिब के कपाट? (फोटो- ETV Bharat GFX)

पिछले साल क्यों बढ़ा था किराया? दरअसल, पिछले साल डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाले हेली सेवाओं में तमाम बड़े बदलाव किए थे. जिस वजह से हेलीकॉप्टरों की किराए में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गई थी.

पिछले साल गुप्तकाशी से केदारनाथ आने जाने का किराया 12,444 रुपए रखा गया था. फाटा से केदारनाथ धाम तक आने जाने का किराया 8,842 रुपए रखा गया था. इसी तरह सिरसी से केदारनाथ धाम तक आने-जाने का किराया 8,839 रुपए रखा गया था, लेकिन इस साल नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया होने के बाद नए सिरे से हेली टिकटों की दरों को तय कर दिया गया है.

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