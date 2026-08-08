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देशभर में कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जूझ रहे 8.2% लोग, जन्म से 49 साल तक के 38% लोग प्रभावित

कॉर्निया ब्लाइंडनेस का परीक्षण ( ETV Bharat )