देशभर में कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जूझ रहे 8.2% लोग, जन्म से 49 साल तक के 38% लोग प्रभावित
दिल्ली एम्स कॉर्निया ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल कॉर्निया पर काम कर रहा है.
Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: भारत में कॉर्निया ब्लाइंडनेस एक बड़ी चुनौती है. इस चुनौती से निपटने और नए डॉक्टरों को कॉर्निया ब्लाइंडनेस का इलाज करने में ट्रेंड करने के लिए एम्स आरपी सेंटर के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही कॉर्निया ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए एम्स द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में प्रोफेसर डॉ राजेशसहप्रोफेसर सी ने बताया कि कॉर्निया टसप्लांट की डिमांड बहुत ज्यादा है.
उन्होंने बताया कि पूरे देशभर में 8.2% लोग कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जूझ रहे हैं. वहीं, जीरो से 49 साल आयु वर्ग के लोगों में कॉर्निया ब्लाइंडनेस 38% तक है. इसकी वजह से हमें हर साल एक लाख कॉर्निया डोनेशन की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि कॉर्निया ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही विकल्प है. लेकिन, जितनी कॉर्निया ट्रांसप्लांट की डिमांड है, उसकी तुलना में 3% ही कॉर्निया हमको अभी मिल पाती है. हालांकि, अब कॉर्निया डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन के फील्ड में काफी जागरूकता आई है. इससे अब हम हर साल एम्स में 35 हजार तक कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर पाते हैं.
देशभर में कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जूझ रहे 8.2% लोग
प्रोफेसर राजेश सिन्हा ने बताया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट को बढ़ाने के लिए हमने एम्स आरपी सेंटर में एक साल पहले आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाकर लगाने का भी काम शुरू किया था. वह भी चल रहा है. लेकिन, वह हर तरह की कॉर्निया ब्लाइंडनेस में कारगर नहीं है. उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल कॉर्निया सिर्फ कोरेटोबोनस कॉर्निया के मरीजों में ही इस्तेमाल हो सकती है. उन्होंने बताया कि कॉर्निया के दूसरे कम्पोनेंट भी अगर हम बना सकें तो यह कॉर्निया ब्लाइंडनेस को दूर करने में कारगर होगा. उन्होंने बताया कि एम्स में अभी हमने 20 कोरेटोबोनस केसों में आर्टिफिशियल कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है. बाकी इसके और कंपोनेंट को बनाने पर हमारा काम जारी है.
प्रोफेसर राजेश सिन्हा ने ये जानकारी इंडियन सोसायटी ऑफ कॉर्निया एंड कैराटोरेफ्रेक्टिव सर्जंस (आईएससीकेआरएस) की आज से सात से नौ अगस्त तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में दी.
उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के सर्जेंस कॉर्निया ब्लाइंडनेस को दूर करने की नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं इन पर यहां चर्चा हो रही है. साथ ही नए स्टूडेंट्स को और डॉक्टरों को यह ट्रेनिंग दे रहे हैं.
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