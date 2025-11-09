ETV Bharat / bharat

विधानसभा उपचुनाव : 7 राज्यों की 8 सीटों पर प्रचार थमा, वोटिंग 11 को, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव ( ANI )

नई दिल्ली: सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ये उपचुनाव जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरनतारन, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे. चुनाव से पहले इन सीटों पर चुनाव प्रचार भी थम गया है. जम्मू-कश्मीर के बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद का मुकाबला पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी से होगा. उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम विधानसभा सीट से इस्तीफा देने और गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने के बाद ये उपचुनाव जरूरी हो गए थे. देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी नगरोटा सीट

नगरोटा सीट बीजेपी नेता और नगरोटा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी. नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम, बीजेपी की देवयानी रानी के खिलाफ मैदान में हैं. कांग्रेस उम्मीदवार ने बेगम के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया है. केंद्र शासित प्रदेश में मेहराज मलिक के रूप में एक विधायक वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से दीबा खान और नगरोटा सीट से जोगिंदर सिंह को भी मैदान में उतारा है. अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस-बीजेपी के बीच मुकाबला

राजस्थान में बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जय भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच दोतरफा मुकाबला है. बीजेपी नेता कंवर लाल मीणा को 2005 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यह उपचुनाव कराना पड़ा था उन पर एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप था और इस साल मई में उन्हें दोषी ठहराया गया था. झारखंड की घाटशिला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और भाजपा के महागठबंधन उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला है.