विधानसभा उपचुनाव : 7 राज्यों की 8 सीटों पर प्रचार थमा, वोटिंग 11 को, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद का मुकाबला पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी से होगा.

7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ये उपचुनाव जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरनतारन, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे. चुनाव से पहले इन सीटों पर चुनाव प्रचार भी थम गया है.

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद का मुकाबला पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी से होगा. उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम विधानसभा सीट से इस्तीफा देने और गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने के बाद ये उपचुनाव जरूरी हो गए थे.

देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी नगरोटा सीट
नगरोटा सीट बीजेपी नेता और नगरोटा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी. नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम, बीजेपी की देवयानी रानी के खिलाफ मैदान में हैं. कांग्रेस उम्मीदवार ने बेगम के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया है.

केंद्र शासित प्रदेश में मेहराज मलिक के रूप में एक विधायक वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से दीबा खान और नगरोटा सीट से जोगिंदर सिंह को भी मैदान में उतारा है.

अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस-बीजेपी के बीच मुकाबला
राजस्थान में बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जय भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच दोतरफा मुकाबला है. बीजेपी नेता कंवर लाल मीणा को 2005 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यह उपचुनाव कराना पड़ा था उन पर एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप था और इस साल मई में उन्हें दोषी ठहराया गया था.

झारखंड की घाटशिला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और भाजपा के महागठबंधन उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला है.

बीजेपी को नुआपाड़ा उपचुनाव में पकड़ मजबूत करने का मौका
नुआपाड़ा उपचुनाव भाजपा के लिए राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है. भारतीय जनता पार्टी के जय ढोलकिया राज्य विधानसभा में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका मुक़ाबला बीजेडी की स्नेहांगिनी छुरिया और कांग्रेस के घासीराम माझी से होगा.

सुबह-सुबह विभिन्न राजनीतिक दलों की बसें शहरों में होने वाली सभाओं और रोड शो के लिए गांवों में खड़ी हो जाती थीं. नेताओं के कार्यक्रमों के बाद ग्रामीण भी थोड़ी देर के लिए गांव की सड़कों पर बैठकर गाड़ियों के शहर आने का इंतजार करते नजर आते थे. वहीं दूसरी ओर, गांवों में अब शाम का समय दावतों और भोजों में बीत रहा था और गांव की गलियां चुनाव प्रचार के गीतों से गूंज रही थी. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण, उड़िया और हिंदी, लारिया और संबलपुरी भाषाओं में चुनाव प्रचार के गीत हर जगह सुनाई दे रहे थे. हालांकि, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद यह सब बंद थम गया.

जुबली हिल्स उपचुनाव
तेलंगाना के जुबली हिल्स उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीआरएस और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली, जहां दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. पिछड़ा वर्ग के नेता, कांग्रेस के नवीन यादव और गोपीनाथ की विधवा, बीआरएस की सुनीता के बीच मुकाबला पर सबकी नजर होगी. भाजपा ने लंकाला दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है.

पंजाब के तरनतारन में भाजपा के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में पार्टी की हार के बाद आम आदमी पार्टी को और पीछे धकेलने के लिए प्रचार किया. भाजपा ने आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू और कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज के खिलाफ हरजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है. यह सीट आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून 2025 में निधन के बाद रिक्त हुई थी.

मिजोरम का डम्पा निर्वाचन क्षेत्र भी उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां उपचुनाव होंगे. भाजपा के लालमिंगथांगा सैलो, कांग्रेस के जॉन रोटलुआंगलियाना, एमएनएफ के आर लालथांगलियाना और जेडपीएम के वनलालसैलोवा उम्मीदवार हैं. नतीजे 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घोषित किए जाएंगे.

