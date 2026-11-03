त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला, कई घायल, हथियार छीनने का प्रयास, 8 गिरफ्तार
हमलावरों ने कथित तौर पर घायल जवानों से हथियार छीनने का भी प्रयास किया और एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की.
Published : November 3, 2026 at 11:37 AM IST
अगरतला: त्रिपुरा में सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों के जवानों पर हमले की खबर है. बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर जवानों पर हमला किया. इस दौरान उनके हथियार छीनने की कोशिश की और एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ जवान घायल भी हुए.
मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा के बोक्सानगर के आशाबाड़ी इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों पर हुए हमले के सिलसिले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में साहा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आशाबाड़ी, बॉक्सानगर में बीएसएफ कर्मियों पर हमले के संबंध में आठ आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हमारे सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी,' मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा. इससे पहले साहा ने बदमाशों के एक समूह द्वारा आशाबाड़ी में बीएसएफ कर्मियों पर हमले की कड़ी निंदा की और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
एक्स पर एक पोस्ट में साहा ने सुरक्षाकर्मियों पर हमले को अस्वीकार्य बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैं आशाबाड़ी में हमारे बहादुर बीएसएफ कर्मियों पर उपद्रवियों के एक समूह द्वारा किए गए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करता हूं.
हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा के ऐसे कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और स्पष्ट रूप से निंदा के पात्र हैं. हमारे सुरक्षाकर्मियों पर कोई भी हमला गंभीर चिंता का विषय है और इससे कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए,' उन्होंने एक्स पर लिखा. उन्होंने कहा, 'संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. हमारे सुरक्षाकर्मी अत्यंत सम्मान और सुरक्षा के पात्र हैं.'
सोमवार सुबह त्रिपुरा के बॉक्सानगर अंतर्गत आशाबाड़ी इलाके में कथित बदमाशों के एक समूह ने बीएसएफ के तीन जवानों पर बेरहमी से हमला किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. कथित तौर पर हमलावरों ने घायल जवानों से हथियार छीनने का भी प्रयास किया और एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की.