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त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला, कई घायल, हथियार छीनने का प्रयास, 8 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

अगरतला: त्रिपुरा में सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों के जवानों पर हमले की खबर है. बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर जवानों पर हमला किया. इस दौरान उनके हथियार छीनने की कोशिश की और एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ जवान घायल भी हुए.

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा के बोक्सानगर के आशाबाड़ी इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों पर हुए हमले के सिलसिले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में साहा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आशाबाड़ी, बॉक्सानगर में बीएसएफ कर्मियों पर हमले के संबंध में आठ आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हमारे सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी,' मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा. इससे पहले साहा ने बदमाशों के एक समूह द्वारा आशाबाड़ी में बीएसएफ कर्मियों पर हमले की कड़ी निंदा की और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.