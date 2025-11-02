ETV Bharat / bharat

श्रीनगर में मैराथन का आयोजन, एक्टर सुनील शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी

जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन ( ETV Bharat )

श्रीनगर: कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में भाग लेने वाले 1500 धावकों ने भाग लिया. इनमें 77 विदेशी एथलीट शामिल थे. यह आयोजन घाटी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था, जहां इस साल अप्रैल में हुए घातक पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की गतिविधियां कम हो गई हैं. मैराथन को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर में हरी झंडी दिखाई. मैराथन श्रीनगर के पोलो ग्राउंड से शुरू हुई और शहर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर समाप्त हुई. पिछले साल मैराथन का पहला एडिशन शहर में आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई थी. इस एडिशन में पहले संस्करण की तुलना में अधिक धावकों ने भाग लिया. पिछले बार कुल 1200 रनर्स इसमें शामिल हुए थे. 25 लाख रुपये का पुरस्कार

मैराथन के आयोजक पर्यटन विभाग के अनुसार देश के 27 राज्यों और इथियोपिया, केन्या, जापान, श्रीलंका, जर्मनी, डेनमार्क और अमेरिका जैसे 11 देशों के 1,500 से अधिक धावकों ने इस दौड़ में भाग लिया. इस दौड़ में 42 किलोमीटर (फुल मैराथन) और 21 किलोमीटर (हाफ मैराथन) की दौड़ शामिल थी, जिसमें विजेताओं के लिए कुल 25 लाख रुपये का पुरस्कार पूल था. जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat) मैराथन को हरी झंडी दिखाने और उसमें भाग लेने वाले उमर ने कहा कि कश्मीर मैराथन 2025 जम्मू-कश्मीर की फिटनेस, लचीलेपन और अदम्य भावना का एक सच्चा उत्सव है. उमर ने कहा, "मैं भी हाफ मैराथन में शामिल हुआ और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया, हमारे प्रतिभागियों की अविश्वसनीय ऊर्जा और दृढ़ संकल्प को साझा किया." 'यह वाकई अद्भुत है'

उमर, जो फिटनेस के दीवाने हैं और रोज बुलेवार्ड रोड और रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स पर 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ते हैं. उन्होंने इस साल 12 अक्टूबर को वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन (VDHM) में हिस्सा लिया था. उन्होंने पिछले साल दिल्ली हाफ मैराथन और कश्मीर मैराथन में भी हिस्सा लिया था. बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी धावकों के उत्साह और जोश से अभिभूत थे. शेट्टी ने कहा, "कश्मीर और भारत के लिए दौड़ रहे लोगों के जोश को देखिए. यह वाकई अद्भुत है."