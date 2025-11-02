ETV Bharat / bharat

श्रीनगर में मैराथन का आयोजन, एक्टर सुनील शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी

जम्मू कश्मीर में आयोजित मैराथन को बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उनके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे.

Marathon
जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 3:01 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में भाग लेने वाले 1500 धावकों ने भाग लिया. इनमें 77 विदेशी एथलीट शामिल थे. यह आयोजन घाटी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था, जहां इस साल अप्रैल में हुए घातक पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की गतिविधियां कम हो गई हैं. मैराथन को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर में हरी झंडी दिखाई.

मैराथन श्रीनगर के पोलो ग्राउंड से शुरू हुई और शहर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर समाप्त हुई. पिछले साल मैराथन का पहला एडिशन शहर में आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई थी. इस एडिशन में पहले संस्करण की तुलना में अधिक धावकों ने भाग लिया. पिछले बार कुल 1200 रनर्स इसमें शामिल हुए थे.

25 लाख रुपये का पुरस्कार
मैराथन के आयोजक पर्यटन विभाग के अनुसार देश के 27 राज्यों और इथियोपिया, केन्या, जापान, श्रीलंका, जर्मनी, डेनमार्क और अमेरिका जैसे 11 देशों के 1,500 से अधिक धावकों ने इस दौड़ में भाग लिया. इस दौड़ में 42 किलोमीटर (फुल मैराथन) और 21 किलोमीटर (हाफ मैराथन) की दौड़ शामिल थी, जिसमें विजेताओं के लिए कुल 25 लाख रुपये का पुरस्कार पूल था.

Marathon
जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat)

मैराथन को हरी झंडी दिखाने और उसमें भाग लेने वाले उमर ने कहा कि कश्मीर मैराथन 2025 जम्मू-कश्मीर की फिटनेस, लचीलेपन और अदम्य भावना का एक सच्चा उत्सव है. उमर ने कहा, "मैं भी हाफ मैराथन में शामिल हुआ और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया, हमारे प्रतिभागियों की अविश्वसनीय ऊर्जा और दृढ़ संकल्प को साझा किया."

'यह वाकई अद्भुत है'
उमर, जो फिटनेस के दीवाने हैं और रोज बुलेवार्ड रोड और रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स पर 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ते हैं. उन्होंने इस साल 12 अक्टूबर को वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन (VDHM) में हिस्सा लिया था. उन्होंने पिछले साल दिल्ली हाफ मैराथन और कश्मीर मैराथन में भी हिस्सा लिया था. बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी धावकों के उत्साह और जोश से अभिभूत थे. शेट्टी ने कहा, "कश्मीर और भारत के लिए दौड़ रहे लोगों के जोश को देखिए. यह वाकई अद्भुत है."

Marathon
जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat)

पहलगाम हमले के बाद पर्यटन के लिए मैराथन के महत्व पर शेट्टी ने कहा, "हां, मैं इसे देख सकता हूं. मैं कल पहुंचा और डल झील और कई अन्य जगहों का दौरा किया. ऐसा लगा जैसे शांत हो चुका माहौल फिर से लौट आया है. मुझे लगता है कि यह सर्दी कश्मीर के लिए बेहद खूबसूरत होगी."

'सर्दियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं'
शेट्टी ने उम्मीद जताई कि दुनियाभर के और भी एथलीट घाटी में होने वाले आगामी आयोजनों में भाग लेंगे. उन्होंने कहा, "सर्दी आ रही है और फरवरी में सर्दियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. क्रिकेट आयोजनों सहित और भी बहुत कुछ हो रहा है, जहां क्रिस गेल जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अन्य खिलाड़ी भी शामिल होंगे. इसका मतलब है कि हम वापस लौट गए हैं."

कश्मीर में बॉलीवुड की दिलचस्पी पर शेट्टी ने कहा, "यहां मेरे कुछ निर्माता मित्र हैं जो कश्मीर में और फिल्में बनाना चाहते हैं. कबीर भी यहां हैं और इस साल बन रही नई फिल्मों से उम्मीद जगी है. हम सभी को अपना योगदान देना होगा. सिर्फ मुझे या किसी और को ही नहीं इस देश के नागरिकों के तौर पर हम सभी को यहां वापस आकर योगदान देना चाहिए, क्योंकि यह धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है."

Marathon
जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat)

अभिनेता ने पिछले कश्मीर मैराथन में भी हिस्सा लिया था. उन्होंने बताया कि अगले साल फरवरी में कुछ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के अलावा एक बड़े आयोजन की योजना बनाई जा रही है. विदेशी एथलीट और दूसरे राज्यों से आए धावक दौड़ के दौरान डल झील के ठंडे पानी और बुलेवार्ड पर छाई धुंध से मंत्रमुग्ध हो गए.

Marathon
जम्मू कश्मीर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat)

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "आज स्पोर्ट्स ग्राउंड पोलो व्यू में दूसरे कश्मीर मैराथन 2025 के विजेताओं को सम्मानित करते हुए मुझे खुशी हो रही है. 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 11 विदेशी देशों के प्रतिभागियों को बधाई दी और उनके अदम्य साहस और उपलब्धियों की सराहना की." सिन्हा ने मैराथन के दूसरे एडिशन का समापन विजेताओं को पुरस्कार देकर किया.

