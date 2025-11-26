ETV Bharat / bharat

संविधान दिवस 2025: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बोले- दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के रूप में उभरे दिल्ली

उपराष्ट्रपति ने कॉफी टेबल बुक के विमोचन की सराहना करते हुए कहा;''यह पुस्तक भारत की विधायी यात्रा का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक संकलन है. यह भवन कभी साम्राज्यवादी विधायी परिषद एवं प्रथम केन्द्रीय विधान सभा की ऐतिहासिक कार्यवाहियों का साक्षी रहा है, जहां नागरिक अधिकारों, प्रतिनिधिक शासन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर महत्वपूर्ण बहसें हुई थीं. यह पुस्तक इतिहास को संरक्षित करती है और आने वाली पीढ़ियों को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और त्याग से जोड़ती है. यह नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक एवं उत्तरदायी बनाती है ताकि वे संविधान की भावना को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात कर सकें.''

आज, बुधवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर इसका औपचारिक विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया. इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित थे. उपराष्ट्रपति ने विधानसभा भवन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “विधानसभा भवन स्वयं बोलते हैं, और दैनिक विधायी कार्यवाही वैसी होनी चाहिए जैसी एक लोकतंत्र में अपेक्षित है.”

नई दिल्ली: “भारत की राजधानी दिल्ली को उत्कृष्टता का वैश्विक मानक स्थापित करना चाहिए. यह लंदन, वॉशिंगटन या किसी और शहर जैसा बनने की नहीं बल्कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के रूप में उभरे” यह बात भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ तथा "दिल्ली विधानसभा की प्रस्तुति शताब्दी यात्रा, वीर विट्ठलभाई पटेल" कॉफी टेबल बुक के अनावरण अवसर पर कही. यह विशेष पुस्तक 24 अगस्त 1925 को केंद्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने श्री विट्ठलभाई पटेल के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार की गई है.

संविधान दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा; ''संविधान सभा की दूरदर्शिता ने भारत को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव दी. उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाना हमें इन आदर्शों के प्रति अपनी सामूहिक दृढ़ता को पुनः पुष्ट करने का अवसर देता है. दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सदन लम्बे समय से नागरिकता, अधिकारों और शासन संबंधी महत्वपूर्ण विमर्श का केंद्र रहा है.''

''कॉफी टेबल बुक में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का सौ वर्षीय अभिलेख दुर्लभ ऐतिहासिक छवियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. पुस्तक में दुर्लभ अभिलेखीय छायाचित्रों के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के सौ वर्ष तथा 2025 के ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को विशेष रूप से दर्शाया गया है.''-रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि विधानसभा की विरासत को संजोते हुए, पुस्तक का प्रकाशन अत्यंत प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि 8वीं विधानसभा के प्रारंभ में उन्होंने इस पुस्तक के निर्माण का सुझाव अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को दिया था और आज इसे साकार होते देख उन्हें अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि संविधान का प्रत्येक अक्षर भारत की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है. उन्होंने पुस्तक के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत की संवैधानिक यात्रा का गौरवपूर्ण दस्तावेज है, जो प्रत्येक नागरिक को गर्व से भर देता है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संविधान स्वीकृति दिवस का आयोजन इस ऐतिहासिक भवन में करना अत्यंत भावनात्मक और गौरवशाली क्षण है. उन्होंने कहा कि यहीं से भारत के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की अनुगूंज प्रारंभ हुई थी. कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने विधानसभा परिसर में स्थित भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर एवं प्रथम भारतीय निर्वाचित स्पीकर विट्ठलभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

