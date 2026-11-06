धनबाद की 750 महिलाओं ने लिखा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय, अयोध्या तक पहुंच रही सप्लाई, स्थानीय बाजार की कमी बनी चुनौती
धनबाद की महिलाओं की बनाई हुई बत्ती और अन्य प्रोडक्ट अब अयोध्या तक पहुंच रहे हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 5:12 PM IST
धनबाद: घर की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं का हुनर और प्रतिभा अक्सर दबकर रह जाती है. सही अवसर और मंच मिल जाए तो वे अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ अपनी अलग पहचान भी बना सकती हैं. धनबाद में कुछ ऐसी ही पहल देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं को घर बैठे रोजगार से जोड़ा जा रहा है. कोई रूई की बत्ती बना रही है तो कोई सजावटी झूमर, माला और दीपावली के आकर्षक दीये तैयार कर रही है. खास बात यह है कि इन महिलाओं के हाथों से तैयार रूई की बत्ती की मांग अब अयोध्या तक पहुंच गई है. हाल ही में करीब 65 किलो रूई की बत्ती की सप्लाई अयोध्या में की गई है.
दूसरी तरफ विडंबना यह है कि यहां तैयार सजावटी सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है. जब धनबाद में हुनर और उत्पादन दोनों मौजूद हैं तो स्थानीय बाजार में इन उत्पादों को सीधा स्थान क्यों नहीं मिल रहा, यह सवाल भी उठ रहा है.
हुनर से रोजगार तक का सफर
धनबाद की सरायढेला बैंक कोलनी की उन महिलाओं की मेहनत और हुनर को बयां कर रही हैं जो घर की जिम्मेदारियों के साथ रोजगार की नई इबारत लिख रही हैं. किसी के हाथों में रूई है तो कोई बत्ती तैयार करने में जुटी है. कहीं सजावटी झूमर बनाए जा रहे हैं तो कहीं दीपावली के लिए दीयों को आकर्षक रंगों और ग्लिटर से सजाया जा रहा है. पूजा की माला, कैंडल, लड्डू गोपाल के वस्त्र और चुनरी जैसे उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं.
इन महिलाओं के हाथों से बने उत्पाद अब सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं हैं. दूसरे शहरों के बाजारों तक भी पहुंच रहे हैं. हाल ही में करीब 65 किलो रूई की बत्ती अयोध्या भेजी गई. अयोध्या में पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्रियों की मांग को देखते हुए यह सप्लाई की गई.
दिल्ली के चक्कर में बढ़ रही उत्पादों की कीमत
इस रोजगार मॉडल के सामने एक बड़ी चुनौती भी है. प्रीति सुमन के मुताबिक दिल्ली की कंपनियों से सजावटी सामान तैयार करने के लिए कच्चा माल धनबाद भेजा जाता है. यहां महिलाएं मेहनत से उत्पाद तैयार करती हैं और फिर उसे वापस दिल्ली भेज दिया जाता है. इसके बाद वही सामान झारखंड और धनबाद समेत दूसरे शहरों के बाजारों में पहुंचता है.
एक ही उत्पाद की खरीद-बिक्री में बार-बार परिवहन का खर्च जुड़ता है. इसका सीधा असर सामान की कीमत पर पड़ता है. अगर धनबाद के व्यापारी इन उत्पादों को सीधे स्थानीय स्तर पर खरीदें और बेचें तो परिवहन खर्च कम होगा और ग्राहकों को भी कम कीमत पर सामान मिल सकेगा.
राष्ट्रीय राइफल शूटर से महिला उद्यमिता की पहल तक
इस पहल के पीछे प्रीति सुमन की अपनी एक अलग कहानी है. प्रीति सुमन राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटर रह चुकी हैं और दो बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. खेल के सिलसिले में देश के अलग-अलग हिस्सों में जाने और वहां के लोगों से मिलने के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि धनबाद की महिलाओं में भी प्रतिभा और हुनर की कोई कमी नहीं है. जरूरत है तो बस उन्हें अवसर और बेहतर मंच देने की. इसी सोच के साथ उन्होंने धनबाद की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल शुरू की ताकि वे घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकें.
कोरोना की मुश्किलों से निकली महिला सशक्तीकरण की पहल
इस पहल की शुरुआत के पीछे कोरोना काल का अनुभव भी जुड़ा है. किसान विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष मगधेश कुमार बताते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी. कई परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने तक की चुनौती खड़ी हो गई थी. इसी दौर के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया. धीरे-धीरे इस पहल से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ती चली गईं और आज कई महिलाएं अपने हुनर के दम पर खुद कमाई कर रही हैं.
750 महिलाओं को मिला रोजगार का मंच
आज इस अभियान से धनबाद की करीब साढ़े सात सौ महिलाएं जुड़ी हुई हैं. कोई सेंटर पर आकर काम करती है तो कोई कच्चा माल घर ले जाकर उत्पाद तैयार करती है. घरेलू कामकाज के बाद बचे समय में महिलाएं इन उत्पादों को बनाती हैं और इसके बदले हर महीने पांच से आठ हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं.
महिलाओं को उनकी सुविधा के अनुसार काम दिया जाता है. धनबाद के अलग-अलग इलाकों में छोटे-छोटे सेंटर पॉइंट बनाए गए हैं जहां से महिलाएं कच्चा माल लेकर जाती हैं और तैयार उत्पाद जमा करती हैं. इस पहल के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ उनके उत्पादों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.
आर्थिक आत्मनिर्भरता से बढ़ा आत्मविश्वास
इस पहल से जुड़ने वाली महिलाओं के लिए यह सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का अवसर भी है. पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहने वाली महिलाएं अब अपनी कमाई से अपनी पसंद की चीजें खरीद पा रही हैं. बच्चों की जरूरतें पूरी करने और परिवार की आर्थिक मदद करने का आत्मविश्वास भी उनमें बढ़ा है.
मधु झा कहती हैं कि पहले हर छोटी जरूरत के लिए पति पर निर्भर रहना पड़ता था. अब खुद मेहनत करके कमाई कर रहे हैं. अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं और बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं.
नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी
संस्था का प्रयास है कि महिलाओं को केवल पारंपरिक काम तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें नए-नए उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी मिले. बेकार समझकर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक बोतलों जैसे वेस्ट मटेरियल से आकर्षक क्राफ्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आने वाले दिनों में जूट बैग, सिलाई और दूसरे हस्तनिर्मित उत्पादों को भी इस पहल से जोड़ने की योजना है.
महिलाओं के लिए सेंटर पर अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है ताकि वे बच्चों को स्कूल भेजने और घर के काम निपटाने के बाद दो से ढाई घंटे यहां आकर काम कर सकें. वहीं जो महिलाएं घर से ही काम करना चाहती हैं उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है.
स्थानीय बाजार की जरूरत
अयोध्या तक पहुंची धनबाद की महिलाओं के हाथों की बनाई रूई की बत्ती इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय हुनर में बाजार की संभावनाएं मौजूद हैं. जरूरत है इस हुनर को अपने ही शहर में पहचान और बाजार देने की. यदि स्थानीय व्यापारी और व्यवसायी आगे आते हैं तो न सिर्फ उत्पादों की कीमत कम हो सकती है बल्कि परिवहन का खर्च बचने के साथ सैकड़ों महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. घर की चौखट के भीतर सीमित रहने वाला हुनर अब देश के दूसरे शहरों तक पहुंच रहा है और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की नई कहानी लिख रहा है.
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