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धनबाद की 750 महिलाओं ने लिखा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय, अयोध्या तक पहुंच रही सप्लाई, स्थानीय बाजार की कमी बनी चुनौती

कॉटन से बने घर सजाने का सामान दिखाती महिलाएं ( ETV Bharat )

धनबाद: घर की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं का हुनर और प्रतिभा अक्सर दबकर रह जाती है. सही अवसर और मंच मिल जाए तो वे अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ अपनी अलग पहचान भी बना सकती हैं. धनबाद में कुछ ऐसी ही पहल देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं को घर बैठे रोजगार से जोड़ा जा रहा है. कोई रूई की बत्ती बना रही है तो कोई सजावटी झूमर, माला और दीपावली के आकर्षक दीये तैयार कर रही है. खास बात यह है कि इन महिलाओं के हाथों से तैयार रूई की बत्ती की मांग अब अयोध्या तक पहुंच गई है. हाल ही में करीब 65 किलो रूई की बत्ती की सप्लाई अयोध्या में की गई है.

दूसरी तरफ विडंबना यह है कि यहां तैयार सजावटी सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है. जब धनबाद में हुनर और उत्पादन दोनों मौजूद हैं तो स्थानीय बाजार में इन उत्पादों को सीधा स्थान क्यों नहीं मिल रहा, यह सवाल भी उठ रहा है.