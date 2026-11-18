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लड़की के पेट से निकला 750 ग्राम बाल का गुच्छा, रैपुंजेल सिंड्रोम ने डॉक्टर को किया हैरान

डॉक्टर निकाले गए बालों का गुच्छा दिखाते हुए. ( ETV Bharat )

अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) : अनंतपुर में डॉक्टरों ने एक लड़की के पेट से 750 ग्राम बाल निकाले हैं. 15 साल की उस लड़की को अपने ही बाल खाने की आदत थी. लड़की पेट में तेज दर्द और उल्टी की समस्या से जूझ रही थी, और वजन काफी घटने की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जांच के दौरान पता चला कि लड़की एक बेहद दुर्लभ बीमारी, रैपुंजेल सिंड्रोम से पीड़ित है. इस सिंड्रोम के दुनियाभर में कुछ ही मामले सामने आते हैं, ऐसे में ये मामला डॉक्टर्स के लिए हैरान करने वाला था.

अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. रामास्वामी नाइक के अनुसार, रायदुर्ग के एक स्कूल की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा को पेट में तेज दर्द, उल्टी और वजन काफी घटने की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

मेडिकल जांच से पता चला कि लड़की को लंबे समय से बाल खाने की आदत थी, जिसे ट्राइकोफेगिया कहते हैं. उन्हें रैपुंजेल सिंड्रोम सिंड्रोम भी डायग्नोस हुआ. इसके बाद, डॉक्टरों की एक टीम ने मंगलवार को लड़की के पेट से 1.2 मीटर लंबे और 750 ग्राम वजन के बालों का एक गुच्छा निकाला. लड़की अभी ठीक हो रही है, और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. ट्राइकोफैगिया क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक हेल्थ लाइब्रेरी के अनुसार, ट्राइकोफैगिया एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसकी वजह से आप बाल खाते हैं, और रैपुंजेल सिंड्रोम एक पाचन विकार है जो इसे निगलने पर होता है.