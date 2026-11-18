लड़की के पेट से निकला 750 ग्राम बाल का गुच्छा, रैपुंजेल सिंड्रोम ने डॉक्टर को किया हैरान
बाल निगलने की अजीब आदत ने एक 15 साल की लड़की को मुसीबत में डाल दिया, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा.
Published : November 18, 2026 at 3:02 PM IST
अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) : अनंतपुर में डॉक्टरों ने एक लड़की के पेट से 750 ग्राम बाल निकाले हैं. 15 साल की उस लड़की को अपने ही बाल खाने की आदत थी. लड़की पेट में तेज दर्द और उल्टी की समस्या से जूझ रही थी, और वजन काफी घटने की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जांच के दौरान पता चला कि लड़की एक बेहद दुर्लभ बीमारी, रैपुंजेल सिंड्रोम से पीड़ित है. इस सिंड्रोम के दुनियाभर में कुछ ही मामले सामने आते हैं, ऐसे में ये मामला डॉक्टर्स के लिए हैरान करने वाला था.
अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. रामास्वामी नाइक के अनुसार, रायदुर्ग के एक स्कूल की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा को पेट में तेज दर्द, उल्टी और वजन काफी घटने की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
मेडिकल जांच से पता चला कि लड़की को लंबे समय से बाल खाने की आदत थी, जिसे ट्राइकोफेगिया कहते हैं.
उन्हें रैपुंजेल सिंड्रोम सिंड्रोम भी डायग्नोस हुआ. इसके बाद, डॉक्टरों की एक टीम ने मंगलवार को लड़की के पेट से 1.2 मीटर लंबे और 750 ग्राम वजन के बालों का एक गुच्छा निकाला. लड़की अभी ठीक हो रही है, और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
ट्राइकोफैगिया क्या है?
क्लीवलैंड क्लिनिक हेल्थ लाइब्रेरी के अनुसार, ट्राइकोफैगिया एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसकी वजह से आप बाल खाते हैं, और रैपुंजेल सिंड्रोम एक पाचन विकार है जो इसे निगलने पर होता है.
इस कंडीशन वाले लोगों को अपने बाल, दूसरी चीजों से मिले बाल जैसे विग, हेयर एक्सटेंशन, या हेयरब्रश से मिले बाल खाने की इच्छा होती है. अगर आपके बाल लंबे हैं, तो जब आप बोर होंगे तो शायद आप उनके सिरों को कुतरते होंगे, लेकिन जब आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हैं तो आप रुक जाएंगे.
ऑनलाइन मेडिकल डेटाबेस के एक आर्टिकल में कहा गया, “बहुत कम मामलों में, ट्राइकोफेगिया वाले लोगों के पेट में हेयरबॉल (ट्राइकोबेज़ोअर्स) बन जाते हैं. आपके पेट में हेयरबॉल खाने को आपके पाचन तंत्र से आगे बढ़ने से रोक सकता है.
आदत होने और बाल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है. आर्टिकल के मुताबिक, "ट्राइकोफैगिया (बाल खाना) उस लाइन को पार करता है. ट्राइकोफेगिया में, आप बाल खाने की इच्छा को रोक नहीं पाते."
“बहुत कम ही, ट्राइकोफैगिया वाले लोगों के पेट में ट्राइकोबेज़ोअर होता है. अगर ऐसा होता है, तो आपका स्वास्थ्य प्रदाता इसे निकालने के लिए सर्जरी या एंडोस्कोपी जैसे प्रोसीजर बता सकता है. लेख में आगे कहा गया है, "अगर आपके शरीर पर हेयरबॉल नहीं है, तो आपका डॉक्टर दवा और मानसिक स्वास्थ्य थेरेपी की सलाह दे सकता है."
ये भी पढ़ें- दुनिया में 100 करोड़ लोगों को होगा जोड़ों का गठिया, भारत की युवा ब्रिगेड हाई रिस्क पर!