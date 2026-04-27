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वोट डालने के लिए 300 किमी की तय की दूरी, पर लिस्ट से नाम नदारद

75 साल के बुजुर्ग ने साझा किया दर्द, बोले- शायद वोट डालने की इच्छा अधूरी रह जाए.

Representational Photo
कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 11:49 AM IST

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सूरत: जहां एक ओर प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास कर रहा है, वहीं सूरत जिले के ओलपाड तालुका के कीम गांव से व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है. एक बुज़ुर्ग वोटर, जिसने लोकतंत्र के इस उत्सव में योगदान देने के लिए 300 km का सफर तय किया था, उसे उसके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.

मूल रूप से कीम के रहने वाले और फिलहाल अहमदाबाद में बसे, 75 साल के इस बुज़ुर्ग ने अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद से 300 km दूर कीम गांव तक का सफर तय किया था. चिलचिलाती गर्मी और लंबे सफर की थकान के बावजूद, उनमें वोट देने का जबरदस्त उत्साह था. लेकिन जब वे पोलिंग बूथ पर पहंचे और अपना नाम चेक किया, तो पता चला कि वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है.

Old man showing Election ID
पहचान पत्र दिखाते बुजुर्ग व्यक्ति (ETV Bharat)

जिंदा रहते हुए भी "मृत", बुज़ुर्ग का दर्द - हाथ में इलेक्शन कार्ड होने के बावजूद वोट न दे पाने पर बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपना दुख ज़ाहिर किया, "मैं इतनी दूर से अपना पवित्र वोट डालने आया था, लेकिन यहां आकर पता चला कि मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया गया है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा होते हुए भी मर चुका हूं, क्योंकि मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. अब मैं 75 साल का हो चुका हं, मैं शायद अगले पांच-दस साल और जिंदा न रहूं, लेकिन अपना आखिरी वोट डालने की मेरी इच्छा अधूरी ही रह गई."

इस घटना से स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है. आखिर किस आधार पर और किसके कहने पर, वोट डालने के लिए इतनी लंबी यात्रा करने वाले एक जागरूक नागरिक का नाम लिस्ट से हटा दिया गया, यह एक बड़ा सवाल है. क्या BLO द्वारा किए गए वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई थी? यह घटना साबित करती है कि प्रशासन की एक छोटी सी गलती, लोकतंत्र में एक बुज़ुर्ग के विश्वास को कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है.

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VOTER NAME MISSING IN LIST
300 KM CAME NAME NOT FOUND
GUJARAT SURAT VOTING
NAME MISSING FROM VOTERS LIST

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