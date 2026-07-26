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कारगिल विजय दिवस: उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान, पढ़ें अदम्य साहस के शौर्य की गाथा

26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीता था. इस युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों की शहादत हुई थी.

Kargil War
उत्तराखंड के 75 वीरों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 10:38 AM IST

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देहरादून: कारगिल विजय दिवस उत्तराखंड के लिए शौर्य, बलिदान और गर्व का प्रतीक है. कारगिल युद्ध में देवभूमि के वीर जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा की. प्रदेश के कई रणबांकुरों ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. इन वीर शहीदों की गाथाएं आज भी उत्तराखंड के गांव-गांव में नई पीढ़ी को देशभक्ति और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती हैं.

26 जुलाई 1999... भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज वह तारीख, जब कारगिल की दुर्गम चोटियों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए देश की धरती पर कब्जा जमाने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. 60 दिनों तक चला भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीता था. इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 सैनिक शहीद हुए थे. जिसमें उत्तराखंड के 75 जवानों ने भी अपनी शहादत दी थी. कारगिल युद्ध में 453 आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी. कारगिल विजय दिवस देश के लिए जहां विजय और शौर्य का प्रतीक है, वहीं उत्तराखंड के लिए यह अपने उन वीर सपूतों को याद करने का दिन भी है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

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उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान (PHOTO-ETV Bharat)

कारगिल युद्ध में उत्तराखंड की सैन्य परंपरा की गूंज भी सुनाई दी. प्रदेश के वीर जवानों और अधिकारियों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में दुश्मन का सामना किया. हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीली चोटियों, बेहद कम तापमान और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भारतीय सैनिकों ने जिन मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, वहां हर कदम चुनौती से भरा था. इसके बावजूद भारतीय जवानों ने पीछे हटने के बजाय चोटियों को फिर से अपने कब्जे में लेने का अभियान जारी रखा. ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और बलिदान का परिचय देते हुए कारगिल क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को वापस हासिल किया.

उत्तराखंड से जुड़े कारगिल युद्ध के प्रमुख वीरों में मेजर विवेक गुप्ता का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने 2 राजपूताना राइफल्स के साथ तोलोलिंग की लड़ाई में नेतृत्व करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और वीरगति प्राप्त की. उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. तोलोलिंग की लड़ाई कारगिल युद्ध के सबसे कठिन अभियानों में शामिल थी और इस मोर्चे पर भारतीय सेना की सफलता ने आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया.

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सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन (PHOTO-ETV Bharat)

इसी तरह मेजर राजेश सिंह अधिकारी भी उत्तराखंड की सैन्य विरासत और कारगिल के शौर्य का महत्वपूर्ण नाम हैं. उन्होंने तोलोलिंग क्षेत्र में अभियान के दौरान असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय दिया. युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. उनका बलिदान यह बताता है कि कारगिल की चोटियों को वापस हासिल करने की लड़ाई में भारतीय सेना के अधिकारियों ने किस तरह अग्रिम मोर्चे पर रहकर अपने जवानों का नेतृत्व किया.

उत्तराखंड की पहचान लंबे समय से सैन्य परंपरा और सैनिक बहुल समाज वाले प्रदेश के रूप में रही है. यहां के हजारों परिवारों की पीढ़ियां सेना में सेवा देती रही हैं. यही कारण है कि कारगिल युद्ध की स्मृतियां प्रदेश के लिए केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि घर-घर से जुड़ी भावनात्मक विरासत हैं. कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों ने अपने बेटों, पतियों और भाईयों को खोया, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित भी किया.

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कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड के योद्धाओं का योगदान हमेशा याद किया जाता है. (PHOTO-ETV Bharat)

कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड में हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है. प्रदेश का सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय भी कारगिल शहीदों की स्मृति में होने वाले कार्यक्रमों और सैन्य परिवारों से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कारगिल की लड़ाई हमें यह याद दिलाती है कि देश की सीमाओं की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व और बलिदान से होती है. उत्तराखंड के वीरों ने इस युद्ध में अपने शौर्य से देवभूमि की सैन्य परंपरा को और मजबूत किया. आज जब देश कारगिल विजय दिवस पर अपने शहीदों को नमन करता है, तब उत्तराखंड भी मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश सिंह अधिकारी और उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने तिरंगे की आन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. उनकी वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती रहेगी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता.

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