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कारगिल विजय दिवस: उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान, पढ़ें अदम्य साहस के शौर्य की गाथा

देहरादून: कारगिल विजय दिवस उत्तराखंड के लिए शौर्य, बलिदान और गर्व का प्रतीक है. कारगिल युद्ध में देवभूमि के वीर जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा की. प्रदेश के कई रणबांकुरों ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. इन वीर शहीदों की गाथाएं आज भी उत्तराखंड के गांव-गांव में नई पीढ़ी को देशभक्ति और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती हैं.

26 जुलाई 1999... भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज वह तारीख, जब कारगिल की दुर्गम चोटियों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए देश की धरती पर कब्जा जमाने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. 60 दिनों तक चला भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीता था. इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 सैनिक शहीद हुए थे. जिसमें उत्तराखंड के 75 जवानों ने भी अपनी शहादत दी थी. कारगिल युद्ध में 453 आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी. कारगिल विजय दिवस देश के लिए जहां विजय और शौर्य का प्रतीक है, वहीं उत्तराखंड के लिए यह अपने उन वीर सपूतों को याद करने का दिन भी है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान (PHOTO-ETV Bharat)

कारगिल युद्ध में उत्तराखंड की सैन्य परंपरा की गूंज भी सुनाई दी. प्रदेश के वीर जवानों और अधिकारियों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में दुश्मन का सामना किया. हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीली चोटियों, बेहद कम तापमान और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भारतीय सैनिकों ने जिन मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, वहां हर कदम चुनौती से भरा था. इसके बावजूद भारतीय जवानों ने पीछे हटने के बजाय चोटियों को फिर से अपने कब्जे में लेने का अभियान जारी रखा. ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और बलिदान का परिचय देते हुए कारगिल क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को वापस हासिल किया.

उत्तराखंड से जुड़े कारगिल युद्ध के प्रमुख वीरों में मेजर विवेक गुप्ता का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने 2 राजपूताना राइफल्स के साथ तोलोलिंग की लड़ाई में नेतृत्व करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और वीरगति प्राप्त की. उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. तोलोलिंग की लड़ाई कारगिल युद्ध के सबसे कठिन अभियानों में शामिल थी और इस मोर्चे पर भारतीय सेना की सफलता ने आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया.