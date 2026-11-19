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उत्तराखंड में आपदा सीजन में 75 लोगों ने गंवाई जान, क्षतिग्रस्त हुए 6 हजार से ज्यादा मकान, जानिए स्थिति

उत्तराखंड में आपदा देता है गहरा 'जख्म' ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल आपदा गहरा और कभी न भूलने वाला जख्म दे जाती है. इस साल आपदा सीजन (15 जून से 15 सितंबर) में 13 जिलों में 6 हजार से ज्यादा मकान, 1,266 पेयजल योजनाएं और 3,460 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि प्रभावित हुई है. वहीं, पिछले साल की आपदा के लिए केंद्र से स्वीकृत 811 करोड़ रुपए की सहायता और इस साल नए सिरे से होने जा रहे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि नुकसान की भरपाई एवं पुनर्निर्माण की रफ्तार क्या होगी?

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला हर साल सरकार और आम लोगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है. मानसून के दौरान अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और नदियों के उफान से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. इस साल भी आपदा की मार प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिली है. कहीं लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कहीं सड़कें, पेयजल योजनाएं, बिजली की लाइनें और कृषि भूमि प्रभावित हुई है.