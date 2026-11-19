उत्तराखंड में आपदा सीजन में 75 लोगों ने गंवाई जान, क्षतिग्रस्त हुए 6 हजार से ज्यादा मकान, जानिए स्थिति
उत्तराखंड में आसमानी आफत में इस बार कई लोगों की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी. जानिए आपदा ने कितना बड़ा जख्म दिया?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 5:10 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हर साल आपदा गहरा और कभी न भूलने वाला जख्म दे जाती है. इस साल आपदा सीजन (15 जून से 15 सितंबर) में 13 जिलों में 6 हजार से ज्यादा मकान, 1,266 पेयजल योजनाएं और 3,460 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि प्रभावित हुई है. वहीं, पिछले साल की आपदा के लिए केंद्र से स्वीकृत 811 करोड़ रुपए की सहायता और इस साल नए सिरे से होने जा रहे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि नुकसान की भरपाई एवं पुनर्निर्माण की रफ्तार क्या होगी?
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला हर साल सरकार और आम लोगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है. मानसून के दौरान अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और नदियों के उफान से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. इस साल भी आपदा की मार प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिली है. कहीं लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कहीं सड़कें, पेयजल योजनाएं, बिजली की लाइनें और कृषि भूमि प्रभावित हुई है.
अब तक सामने आए जिलेवार प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि नुकसान केवल जनहानि और मकानों तक सीमित नहीं है. बल्कि, प्रदेश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे और लोगों की आजीविका पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है. दूसरी तरफ पिछले साल यानी 2025 में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार को भेजे गए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (पीडीएनए) प्रस्ताव के तहत स्वीकृत सहायता का मामला भी अभी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है.
ऐसे में सरकार अब इस साल के नुकसान का नए सिरे से विस्तृत आकलन कराने जा रही है. ताकि, आपदा से प्रभावित परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी बजट का पता लगाया जा सके. अगर आपदा से जनहानि समेत अन्य नुकसान की बात करें तो इस बार 75 लोगों की जिंदगी आपदा ने लील ली.
13 जिलों में 75 लोगों की मौत, 6,128 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त: इस साल की आपदा से हुए नुकसान के जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस आपदा सीजन यानी 15 जून 2026 से 15 सितंबर 2026 तक प्रदेश में अब तक 75 लोगों की मौत दर्ज की गई है. जबकि, 24 लोग घायल हुए हैं. पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है और कुल 1,054 पशुओं की हानि दर्ज की गई है. सबसे बड़ी चिंता आवासीय भवनों को हुए नुकसान को लेकर है.
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 6,128 आवासीय भवन अलग-अलग स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के साथ आंशिक और तीव्र क्षति वाले भवन भी शामिल हैं. इसके अलावा 13 झोपड़ियों और 167 गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है. आपदा के कारण 1,789 परिवारों की घरेलू सामग्री भी प्रभावित हुई है.
इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में परिवारों को न केवल अपने मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण की चिंता है. बल्कि, घर में मौजूद जरूरी सामान के नुकसान का भी सामना करना पड़ा है. जिलेवार आंकड़ों में नुकसान का स्वरूप भी अलग-अलग दिखाई देता है. कहीं आवासीय भवनों को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो कहीं पशुधन, कृषि भूमि और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर आपदा की मार पड़ी है.
सड़क, पानी और बिजली का नेटवर्क भी प्रभावित, 1,435 किलोमीटर मोटर मार्ग को नुकसान: आपदा का असर प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 1,266 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचने का सीधा असर ग्रामीण आबादी पर पड़ता है. क्योंकि, कई गांवों में पेयजल की आपूर्ति इन्हीं योजनाओं पर निर्भर रहती है. इसके साथ ही करीब 1,435 किलोमीटर मोटर मार्ग को भी नुकसान पहुंचा है.
पहाड़ों में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और जरूरी सामान की आपूर्ति का प्रमुख माध्यम हैं. ऐसे में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं. बिजली व्यवस्था की बात करें तो रिपोर्ट में 425 बिजली के पोल और 390.765 किलोमीटर विद्युत लाइनों को नुकसान दर्ज किया गया है.
इसके अलावा 238 विद्यालय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. सिंचाई व्यवस्था पर भी आपदा का असर पड़ा है और 1,283 सिंचाई योजनाओं को नुकसान पहुंचने का आंकड़ा दर्ज किया गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि आपदा के बाद चुनौती केवल क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत तक सीमित नहीं है. बल्कि, पूरे बुनियादी ढांचे को दोबारा दुरुस्त करने की जरूरत है.
3,460 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि प्रभावित, किसानों की आजीविका पर भी संकट: उत्तराखंड में आपदा का एक बड़ा असर खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. जिलेवार रिपोर्ट में कृषि भूमि और फसलों को हुए नुकसान का कुल आंकड़ा लगभग 3,460.3866 हेक्टेयर दर्ज किया गया है.
पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लिए सीमित जमीन उपलब्ध होती है. ऐसे में खेतों में मलबा आने, जमीन कटने और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने से किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है. एक तरफ उनकी फसल प्रभावित होती है, तो दूसरी तरफ कई जगह कृषि भूमि को दोबारा खेती के योग्य बनाने में भी समय और संसाधन लगते हैं.
यही वजह है कि इस बार होने वाले पीडीएनए में कृषि भूमि, फसल, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण आजीविका से जुड़े नुकसान का विस्तृत आकलन महत्वपूर्ण रहने वाला है. सरकार को ये भी देखना होगा कि कितनी कृषि भूमि को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है और कितनी जगह पुनर्निर्माण या सुधारात्मक कार्यों की जरूरत है.
पिछले साल के PDNA में ₹1,200 करोड़ का प्रस्ताव, केंद्र ने ₹811 करोड़ किए स्वीकृत: इस साल के नुकसान के बीच पिछले साल की आपदा के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता की स्थिति भी महत्वपूर्ण है. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक,
"साल 2025 में उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान हुआ था. इसकी भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लगभग 1,200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था. इसके सापेक्ष भारत सरकार ने 811 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है."- विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव, उत्तराखंड
सचिव ने स्पष्ट किया कि इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75 और 25 फीसदी के अनुपात में तय है. यानी स्वीकृत पैकेज का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना है. केंद्र सरकार अपने हिस्से की पहली किस्त के रूप में 30 फीसदी धनराशि पहले ही जारी कर चुकी है. हालांकि, इस राशि को खर्च करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार से विस्तृत कार्ययोजना मांगी थी.
राज्य सरकार ने संबंधित विभागों से प्रस्ताव लेकर यह कार्ययोजना तैयार की और केंद्र को भेज दी है. फिलहाल, यह कार्ययोजना भारत सरकार के स्तर पर परीक्षण की प्रक्रिया में है. वहां से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार संबंधित विभागों को धनराशि जारी करेगी, जिससे पुनर्निर्माण और अन्य जरूरी कार्य आगे बढ़ सकेंगे.
केंद्र ने कोई प्रस्ताव खारिज नहीं किया, वैज्ञानिक फॉर्मूले के आधार पर मिली पूरी अनुमन्य राशि: 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बावजूद प्रस्तावों में कटौती या काम प्रभावित होने की आशंकाओं पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने स्थिति स्पष्ट की है. उनका कहना है कि,
"केंद्र सरकार ने राज्य का कोई भी प्रस्ताव खारिज नहीं किया है. केंद्र से मिलने वाली सहायता एक निर्धारित वैज्ञानिक फॉर्मूले पर आधारित होती है और उस फॉर्मूले के तहत उत्तराखंड के लिए जितनी धनराशि अनुमन्य थी, भारत सरकार ने वह पूरी राशि स्वीकृत की है."- विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव, उत्तराखंड
सचिव सुमन के मुताबिक, राज्य आपदा मोचन निधि यानी एसडीआरएफ के मानकों के तहत जिन कार्यों को कराया जा सकता था, उन्हें पहले ही काफी हद तक पूरा कराया जा चुका है. वहीं, ऐसे कार्य जो एसडीआरएफ के मानकों में शामिल नहीं थे या जिनके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत थी, उन्हें 811 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में शामिल किया गया है.
उन्होंने बताया कि इन सभी कार्यों की सूची केंद्र को भेजी गई है. इसके अलावा न्यूनीकरण यानी भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने से जुड़े जिन कार्यों को पहले स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, उनके लिए अलग से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है.
पिछले साल के प्रभावितों को पूरा मुआवजा, 7 से 8 महीने पहले ही हुआ भुगतान: राहत और मुआवजे को लेकर सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रभावितों को सहायता देने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है. उनके मुताबिक, साल 2025 की आपदा में जिन लोगों के मकान, मवेशी या दूसरी संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई थीं और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था, उन्हें शत-प्रतिशत मुआवजा 7 से 8 महीने पहले ही वितरित किया जा चुका है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसडीआएरएफ के निर्धारित मानकों से आगे बढ़कर मुख्यमंत्री राहत कोष से भी अतिरिक्त टॉप-अप सहायता दी गई है. सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों को एक हफ्ते के भीतर अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई जाए.
प्रशासन को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. हालांकि, राहत और मुआवजे का भुगतान तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों का स्थायी पुनर्निर्माण दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. ऐसे में पिछले साल के प्रभावितों को मुआवजा मिलने के बाद भी सड़कों, पेयजल योजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की प्रगति पर नजर रखना जरूरी है.
अब 2026 की आपदा का होगा नया PDNA, सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी: अब सरकार का अगला बड़ा कदम इस साल हुई आपदा के नुकसान का विस्तृत आकलन करना है. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन के मुताबिक, मानसून और आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी था और अलग-अलग समय पर नुकसान हो रहा था. ऐसे में बीच में पीडीएनए की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं था, क्योंकि यह आकलन बार-बार नहीं बल्कि एक बार समग्र रूप से किया जाता है.
"अब सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पीडीएनए कराने के लिए औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही अगले दो से तीन दिनों के भीतर सभी जिलों के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है. इसमें पीडीएनए तैयार करने के मानकों और नुकसान का सही तरीके से आकलन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी."- विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव, उत्तराखंड
सचिव का कहना है कि पीडीएनए कराने से राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता. बल्कि, इससे यह स्पष्ट होता है कि आपदा में कुल कितना नुकसान हुआ, कौन-कौन सी परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुईं और भविष्य में ऐसे नुकसान को कम करने के लिए किन सुधारात्मक उपायों की जरूरत है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शुरुआती आंकड़े मोटे तौर पर एकत्र किए जा चुके हैं, लेकिन सभी जिलों से विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही समग्र आधिकारिक आंकड़े जारी करना उचित होगा.
अब सबसे बड़ा सवाल, आकलन से आगे कब शुरू होगा स्थायी पुनर्निर्माण? उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदाओं के बीच सबसे बड़ी चुनौती नुकसान का आकलन करने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाना है। पिछले साल के पीडीएनए के तहत 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसकी कार्ययोजना अभी केंद्र के परीक्षण में है.
वहीं, इस साल के नुकसान के लिए नया पीडीएनए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ पिछले साल स्वीकृत पैकेज के तहत प्रस्तावित कार्यों को धरातल पर उतारना है, तो दूसरी तरफ इस साल क्षतिग्रस्त हुए मकानों, सड़कों, पेयजल योजनाओं, बिजली नेटवर्क, कृषि भूमि और सिंचाई व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी संसाधन जुटाने हैं.
आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) की रिपोर्ट आने के बाद ही इस साल के नुकसान की पूरी तस्वीर और पुनर्निर्माण की वास्तविक जरूरत सामने आएगी. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पिछले साल के पैकेज की कार्ययोजना को अंतिम मंजूरी कब मिलती है और इस साल तैयार होने वाला नया पीडीएनए केंद्र सरकार तक कब पहुंचता है.
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