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उत्तराखंड में अनसुलझा रहस्य! 25 साल में मिले 7487 अज्ञात शव, 1 हजार से ज्यादा महिलाएं, सरकारी रिकॉर्ड में 'गुमनाम'

अज्ञात शव बने पहेली ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान हजारों ऐसे शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान आजतक सामने नहीं आ सकी है. किसी का शव नदी में मिला, तो कोई सड़क किनारे मृत अवस्था में पाया गया. कुछ लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ा, तो कई शव ऐसे भी मिले, जिनके बारे में कोई जानकारी देने वाला सामने नहीं आया. पुलिस ने अपने स्तर पर पहचान कराने के पूरे प्रयास किए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग सरकारी रिकॉर्ड में हमेशा के लिए 'अज्ञात' ही बने रह गए.

दरअसल, बीते 18 नवंबर को राजधानी देहरादून के प्रेमनगर इलाके के जामुनवाला में करीब 25 साल की एक युवती का शव बरामद हुआ था. शव को बोरे में बंद करके फेंका गया था. चेहरे पर घाव के निशान थे और गला धारदार हथियार से रेता गया था. लड़की के चेहरे पर इस तरह घाव किए गए थे कि उसकी शिनाख्त न हो पाए. करीब 10 दिन बीतने के बाद भी न युवती की शिनाख्त हो पाई है और न ही इस केस में पुलिस आगे बढ़ सकी है. बस युवती के हाथ पर बना एक टैटू पुलिस की उम्मीद बना है. खोजबीन और जांच जारी है.

अज्ञात शवों का अनसुलझा रहस्य (ETV Bharat Graphics) यह केस बस एक उदाहरण है. पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड पुलिस के सामने ऐसे न जानें कितने केस आए हैं. जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (ZIPNET) पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में ऐसे अज्ञात शवों की संख्या 7,487 तक पहुंच चुकी है. इनमें 1,031 महिलाओं के शव भी शामिल हैं. आंकड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इन लोगों की पहचान क्यों नहीं हो सकी और इनके परिवार आज किस हाल में होंगे. हरिद्वार में सबसे ज्यादा अज्ञात शव मिले: हैरानी की बात यह है कि सबसे अधिक अज्ञात शव हर साल हरिद्वार मे मिलते हैं. देहरादून दूसरे नंबर पर हैं. जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो- हरिद्वार में सबसे अधिक 2,476 अज्ञात शव दर्ज किए गए हैं.

इसके बाद देहरादून में 1,363

नैनीताल में 1,014 शवों का रिकॉर्ड है.

इन तीन जिलों में ही कुल 4,853 अज्ञात शव दर्ज हैं. हरिद्वार (2,476 शव): प्रदेश में सबसे अधिक 2,476 अज्ञात शव हरिद्वार में दर्ज किए गए हैं. यहां देशभर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन होता है और आए दिन लगने वाले मेलों में बेहद अधिक भीड़ जुटती है. गंगा में डूबने की घटनाओं के अलावा ऊपरी क्षेत्रों से बहकर आने वाले शवों की पहचान भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती है. कई बार मृतक दूसरे राज्यों के होते हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिल पाता. देहरादून (1,363 शव): राजधानी होने के साथ-साथ यहां बड़े चिकित्सा संस्थान भी मौजूद हैं. एम्स ऋषिकेश, दून अस्पताल, श्री महंत इंदिरेश अस्पताल और जौलीग्रांट जैसे अस्पतालों में गंभीर अवस्था में बेसहारा और लावारिस मरीजों को उपचार के लिए लाया जाता है. कई मामलों में मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों का पता नहीं चल पाता और शव की पहचान कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर आ जाती है. पुलिस कुछ समय तक इन शवों को रखती है, लेकिन अधिक समय बीतने के बाद सभी पहलुओं को देखते हुए खुद उनका अंतिम संस्कार कर देती है. देहरादून में बीते 25 सालों में 1,363 शव मिले है. नैनीताल (1,014 शव): पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जिले में सालभर देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं. पहाड़ी रास्तों, दुर्गम क्षेत्रों और प्राकृतिक जलस्रोतों के आसपास होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में कई बार मृतकों की पहचान करना कठिन हो जाता है. शव मिलने के बाद पुलिस को उसके मूल निवास, परिजनों और गुमशुदगी से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए दूसरे जिलों और राज्यों से भी संपर्क करना पड़ता है. अज्ञात शवों का अनसुलझा रहस्य (ETV Bharat Graphics) महिलाओं और मासूम बच्चों के आंकड़े बेहद संवेदनशील: इस पूरे आंकड़े का सबसे संवेदनशील पहलू महिलाओं और बच्चों से जुड़ा है. प्रदेश में दर्ज कुल 7,487 अज्ञात शवों में 1,031 महिलाओं के शव शामिल हैं.

इनमें 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 673 महिलाओं के शवों का जिक्र है.

इसके अलावा 1 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के 26 बच्चों का भी रिकॉर्ड दर्ज है. ये आंकड़े साफ करते हैं कि अज्ञात शवों की यह समस्या किसी एक आयु वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है. पुलिस के कई अभियानों में अज्ञात शव हों या गुमशुदा लोग, कोशिश यही रहती है कि उन्हें उनके अपनों तक पहुंचाया जाए. यदि कुछ शवों की पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है. पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बनाकर चाहे वह डिजिटल माध्यम हो या कागजी दस्तावेज लगातार परिजनों का पता लगाने का प्रयास करती रहती है.

- राजीव स्वरूप, आईजी गढ़वाल -