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Inspirational Story: 73 साल में एमए की परीक्षा दे रहे हैं अनिल डोगरा, 51 साल बाद अपने पुराने कॉलेज में दिया एग्जाम

73 साल की उम्र में एमए की परीक्षा दे रहे हैं धर्मशाला के अनिल डोगरा ( PIB Shimla )

धर्मशाला: कहते हैं पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस कथनी का अगर कोई ब्रांड एंबेसडर या चेहरा होता तो यकीनन 73 साल के अनिल कुमार डोगरा जैसा होता. जो इन दिनों इग्नू से एमए की परीक्षा दे रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के इस 73 साल के छात्र की कहानी हर उम्र के लोगों के लिए मिसाल है.

रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं पढ़ाई धर्मशाला के रहने वाले अनिल डोगरा लोक निर्माण विभाग (PWD) से सुप्रीटेंडेट के पद से रिटायर हुए हैं लेकिन ये रिटायरमेंट उनकी पढ़ाई की इच्छा पर ब्रेक नहीं लगा पाई. वैसे उनके पास पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए और ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट में पीजी की डिग्री भी है. आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो हसरत अधूरी रह गई. नौकरी लगी और फिर आगे पढ़ने का सपना मजबूरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच खो गया. पर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ करने की ठानी तो आगे पढ़ने से अच्छा ऑप्शन नहीं सूझा. वो फिलहाल इग्नू से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिये हिंदू स्टडीज में एमए कर रहे हैं और उसी की परीक्षा देने पहुंचे थे.

मैं एमए हिंदू स्टडीज के एग्जाम दे रहा हूं. चार साल पंजाब यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में करियर अवार्ड प्रोजेक्ट में रिसर्च फेलो रहा हूं. पढ़ाई छूट गई थी, इसलिये रिटायरमेंट के बाद लगा कि मुझे कुछ करना है और 2023 में मैंने इग्नू में एडमिशन लिया.- अनिल डोगरा रिटायरमेंट के बाद इग्नू से एमए कर रहे हैं 73 साल के अनिल डोगरा (PIB Shimla) 'बेटी को दी किडनी, अब अधूरा काम पूरा कर रहा हूं' अनिल डोगरा बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने फिर से स्टूडेंट बनने की ठानी तो गंभीर पारिवारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी दान दी, जिसके कारण कुछ वक्त शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही कठिन दौर से गुजरे. लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सुधरी उन्होंने सोचा कि जो शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा. 51 साल बाद अपने पुराने कॉलेज में परीक्षा दी