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स्टडी रिपोर्ट: उत्तरकाशी के 9 फीसदी हिस्से में 73 प्रतिशत लैंडस्लाइड, गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे पर भी बड़ा खतरा

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उत्तरकाशी जिले का 9 फीसदी हिस्सा ऐसा है, जहां लैंडस्लाइड की करीब 73.52 प्रतिशत घटनाएं हुई है. अध्ययन में यमुना और भागीरथी नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे के कई हिस्सों को भी भूस्खलन लिहाज से संवेदनशील माना गया है.

उत्तराखंड में भूस्खलन जोन के बारे जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव. (ETV BHARAT)

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की स्टडी: शोधकर्ताओं ने इसके पीछे पहाड़ों की ऊंचाई, ढलान, चट्टानों की बनावट, बारिश, वनस्पति, नदी के कटाव और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों को महत्वपूर्ण वजह माना है. ये अध्ययन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं अमन चौहान, सीमा तिवारी, मुकेश सिंह, यमुना शर्मा, त्रिप्ति जयाल और विक्रम शर्मा ने किया है.

डिस्कवर जियोसाइंस में पब्लिश हुई स्टडी रिपोर्ट: ये अध्ययन रिपोर्ट Machine learning-based landslide susceptibility assessment in the Uttarkashi District Uttarakhand के नाम से दो नवंबर को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका ''डिस्कवर जियोसाइंस'' में पब्लिश हुई है. इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने आधुनिक मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से उत्तरकाशी जिले का भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया है.

BHU के शोधकर्ताओं की ये स्टडी डिस्कवर जियोसाइंस में पब्लिश हुई है. (photo- अमन चौहान)

प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी: स्टडी रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो पश्चिमी हिमालय का महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है. अध्ययन के अनुसार जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 8,016 वर्ग किलोमीटर है. इसकी भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय संरचना की वजह से ये जिला प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है.

उत्तरकाशी जिले में हिमालय की तीन प्रमुख भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद: उत्तरकाशी जिले में हिमालय की तीन प्रमुख भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद हैं. इनमें लेसर हिमालय सीक्वेंस, हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन और टेथियन हिमालयन सीक्वेंस शामिल हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार इन क्षेत्रों में चट्टानों का टूटना, दरारें, भूगर्भीय हलचल और कमजोर संरचनाएं पहाड़ों की स्थिरता को प्रभावित करती हैं.

सबसे अधिक भूस्खलन 1,501 से 3,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा गया. (photo- अमन चौहान)

भूकंप के लिहाज से भी संवेदनशील उत्तरकाशी: इसके अलावा उत्तरकाशी का बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से भी काफी संवेदनशील है. ऐसे में तेज बारिश या भूकंप आने से कमजोर पहाड़ी ढलानों के खिसकने की आशंका बढ़ सकती है. शोधकर्ताओं ने उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की स्थिति को जानने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, गूगल अर्थ इंजन, गूगल अर्थ प्रो, हाई रेजुलेशन इमेज और स्थानीय सर्वे के आधार पर एक डेटाबेस तैयार किया.

अध्ययन के दौरान कुल 1,994 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए, जहां पहले भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी थीं. इन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए जमीन की सतह पर बदलाव, वनस्पति में कमी, पहाड़ी की बनावट और प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया.

इस फोटो में लैंडस्लाइड के क्षेत्रों को चिन्हिंत किया गया है. (photo- अमन चौहान)

दिसंबर 2025 में स्थलीय सर्वे भी किया गया था: इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2025 में स्थलीय सर्वे भी किया, जिस दौरान 500 भूस्खलन स्थलों को चिन्हित कर उनका निरीक्षण किया. इन स्थानों के भौगोलिक निर्देशांक (Geographic Coordinates) और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां ली गईं.

3,988 क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार किया गया: इस अध्ययन के लिए कुल 3,988 क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार किया गया, जिसमें 1,994 भूस्खलन वाले और 1,994 गैर-भूस्खलन वाले स्थान शामिल थे. इस अध्ययन की खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भूस्खलन के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार मानने के बजाय 14 अलग-अलग भौगोलिक, भूगर्भीय, पर्यावरणीय और मानवीय कारकों का विश्लेषण किया, जिसमें ऊंचाई, ढलान, दिशा, कर्वेचर, टोपोग्राफिक रग्डनेस इंडेक्स, स्ट्रीम पावर इंडेक्स, नदियों से दूरी, भूगर्भीय संरचना, फॉल्ट लाइन से दूरी, वर्षा, मिट्टी, वनस्पति सूचकांक, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण और सड़कों से दूरी शामिल थी.

उत्तरकाशी जिले के 9% हिस्से में 73% भूस्खलन हुआ है. (photo- अमन चौहान)

भूस्खलन के असली कारण: इन सभी वजहों का विश्लेषण इसलिए किया गया, क्योंकि भूस्खलन किसी एक वजह से नहीं होता. कई बार बारिश की वजह से पहाड़ के दरारों में पानी का दबाव बढ़ता है. इसके अलावा नदी का बहाव नीचे से पहाड़ की मिट्टी और चट्टानों को काटता है. सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ की प्राकृतिक बनावट में बदलाव भी पहाड़ के स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है.

1,501 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तरकाशी में भूस्खलन की घटनाएं सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक समान नहीं है. सबसे अधिक भूस्खलन 1,501 से 3,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए गए. इसके बाद 3,001 से 4,500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की संख्या अधिक रही, जबकि 1,500 मीटर से कम और 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम भूस्खलन दर्ज किए गए.

यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे के कई हिस्सों को भी भूस्खलन लिहाज से संवेदनशील (photo- अमन चौहान)

शोधकर्ताओं के अनुसार मध्यम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी वजह एक साथ मौजूद होती हैं, जो भूस्खलन की आशंका बढ़ा सकते हैं. इनमें पहाड़ों की बनावट, चट्टानों का अपक्षय (Weathering), प्राकृतिक ढलान और मानवीय गतिविधियां शामिल हैं. ऐसे में सिर्फ अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ ही भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील नहीं होते, बल्कि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी गंभीर खतरे की श्रेणी में आ सकते हैं.

स्टडी के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया: शोधकर्ताओं ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए तीन आधुनिक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट (Random Forest), एक्सट्रीम ग्रेडिएंट बूस्टिंग (XGBoost) और लाइट ग्रेडिएंट बूस्टिंग मशीन (LightGBM) शामिल है. इन तीनों मॉडलों के जरिए उत्तरकाशी जिले का भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया गया.