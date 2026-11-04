स्टडी रिपोर्ट: उत्तरकाशी के 9 फीसदी हिस्से में 73 प्रतिशत लैंडस्लाइड, गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे पर भी बड़ा खतरा
BHU के शोधकर्ताओं की एक स्टडी डिस्कवर जियोसाइंस में पब्लिश हुई है. स्टडी में उत्तरकाशी लैंडस्लाइड को लेकर चौंकाने वाले खुलासा किया. रिपोर्ट- रोहित सोनी-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 3:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में भूस्खलन की घटनाएं लगातार गंभीर समस्या बनती जा रही है. मानसून के दौरान होने वाली बारिश के साथ ही पहाड़ों की भौगोलिक संरचना, कमजोर चट्टानें, नदियों का कटाव और मानवीय गतिविधियां इस खतरे को और बढ़ा रही है. उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों को लेकर एक स्टडी गई है, जिसमें इसी तरह की चौंकाने वाली बाते सामने आई हैं.
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उत्तरकाशी जिले का 9 फीसदी हिस्सा ऐसा है, जहां लैंडस्लाइड की करीब 73.52 प्रतिशत घटनाएं हुई है. अध्ययन में यमुना और भागीरथी नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे के कई हिस्सों को भी भूस्खलन लिहाज से संवेदनशील माना गया है.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की स्टडी: शोधकर्ताओं ने इसके पीछे पहाड़ों की ऊंचाई, ढलान, चट्टानों की बनावट, बारिश, वनस्पति, नदी के कटाव और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों को महत्वपूर्ण वजह माना है. ये अध्ययन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं अमन चौहान, सीमा तिवारी, मुकेश सिंह, यमुना शर्मा, त्रिप्ति जयाल और विक्रम शर्मा ने किया है.
डिस्कवर जियोसाइंस में पब्लिश हुई स्टडी रिपोर्ट: ये अध्ययन रिपोर्ट Machine learning-based landslide susceptibility assessment in the Uttarkashi District Uttarakhand के नाम से दो नवंबर को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका ''डिस्कवर जियोसाइंस'' में पब्लिश हुई है. इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने आधुनिक मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से उत्तरकाशी जिले का भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया है.
प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी: स्टडी रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो पश्चिमी हिमालय का महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है. अध्ययन के अनुसार जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 8,016 वर्ग किलोमीटर है. इसकी भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय संरचना की वजह से ये जिला प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है.
उत्तरकाशी जिले में हिमालय की तीन प्रमुख भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद: उत्तरकाशी जिले में हिमालय की तीन प्रमुख भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद हैं. इनमें लेसर हिमालय सीक्वेंस, हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन और टेथियन हिमालयन सीक्वेंस शामिल हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार इन क्षेत्रों में चट्टानों का टूटना, दरारें, भूगर्भीय हलचल और कमजोर संरचनाएं पहाड़ों की स्थिरता को प्रभावित करती हैं.
भूकंप के लिहाज से भी संवेदनशील उत्तरकाशी: इसके अलावा उत्तरकाशी का बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से भी काफी संवेदनशील है. ऐसे में तेज बारिश या भूकंप आने से कमजोर पहाड़ी ढलानों के खिसकने की आशंका बढ़ सकती है. शोधकर्ताओं ने उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की स्थिति को जानने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, गूगल अर्थ इंजन, गूगल अर्थ प्रो, हाई रेजुलेशन इमेज और स्थानीय सर्वे के आधार पर एक डेटाबेस तैयार किया.
अध्ययन के दौरान कुल 1,994 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए, जहां पहले भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी थीं. इन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए जमीन की सतह पर बदलाव, वनस्पति में कमी, पहाड़ी की बनावट और प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया.
दिसंबर 2025 में स्थलीय सर्वे भी किया गया था: इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2025 में स्थलीय सर्वे भी किया, जिस दौरान 500 भूस्खलन स्थलों को चिन्हित कर उनका निरीक्षण किया. इन स्थानों के भौगोलिक निर्देशांक (Geographic Coordinates) और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां ली गईं.
3,988 क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार किया गया: इस अध्ययन के लिए कुल 3,988 क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार किया गया, जिसमें 1,994 भूस्खलन वाले और 1,994 गैर-भूस्खलन वाले स्थान शामिल थे. इस अध्ययन की खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भूस्खलन के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार मानने के बजाय 14 अलग-अलग भौगोलिक, भूगर्भीय, पर्यावरणीय और मानवीय कारकों का विश्लेषण किया, जिसमें ऊंचाई, ढलान, दिशा, कर्वेचर, टोपोग्राफिक रग्डनेस इंडेक्स, स्ट्रीम पावर इंडेक्स, नदियों से दूरी, भूगर्भीय संरचना, फॉल्ट लाइन से दूरी, वर्षा, मिट्टी, वनस्पति सूचकांक, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण और सड़कों से दूरी शामिल थी.
भूस्खलन के असली कारण: इन सभी वजहों का विश्लेषण इसलिए किया गया, क्योंकि भूस्खलन किसी एक वजह से नहीं होता. कई बार बारिश की वजह से पहाड़ के दरारों में पानी का दबाव बढ़ता है. इसके अलावा नदी का बहाव नीचे से पहाड़ की मिट्टी और चट्टानों को काटता है. सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ की प्राकृतिक बनावट में बदलाव भी पहाड़ के स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है.
1,501 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तरकाशी में भूस्खलन की घटनाएं सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक समान नहीं है. सबसे अधिक भूस्खलन 1,501 से 3,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए गए. इसके बाद 3,001 से 4,500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की संख्या अधिक रही, जबकि 1,500 मीटर से कम और 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम भूस्खलन दर्ज किए गए.
शोधकर्ताओं के अनुसार मध्यम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी वजह एक साथ मौजूद होती हैं, जो भूस्खलन की आशंका बढ़ा सकते हैं. इनमें पहाड़ों की बनावट, चट्टानों का अपक्षय (Weathering), प्राकृतिक ढलान और मानवीय गतिविधियां शामिल हैं. ऐसे में सिर्फ अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ ही भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील नहीं होते, बल्कि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी गंभीर खतरे की श्रेणी में आ सकते हैं.
स्टडी के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया: शोधकर्ताओं ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए तीन आधुनिक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट (Random Forest), एक्सट्रीम ग्रेडिएंट बूस्टिंग (XGBoost) और लाइट ग्रेडिएंट बूस्टिंग मशीन (LightGBM) शामिल है. इन तीनों मॉडलों के जरिए उत्तरकाशी जिले का भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया गया.
लैंडस्लाइड के लिहाज से जिले का पांच श्रेणियों में बांटा गया: इसमें पूरे अध्ययन क्षेत्र को पांच श्रेणियों में बांटा गया. इनमें बहुत कम, कम, मध्यम, उच्च और अति उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्र शामिल हैं. डाटा की स्टडी करने के बाद उत्तरकाशी जिले के लिए एक संवेदनशीलता मैप बनाया गया.
- रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ने अध्ययन क्षेत्र के सिर्फ 9 फीसदी हिस्से को अति उच्च संवेदनशील श्रेणी में रखा, लेकिन इसी क्षेत्र में कुल दर्ज भूस्खलनों में से 73.52 फीसदी की मौजूदगी मिली.
- एक्सजीबूस्ट मॉडल ने कुल क्षेत्र के 10.7 फीसदी हिस्से को अति उच्च संवेदनशील माना. इस सीमित क्षेत्र में अध्ययन के दौरान दर्ज भूस्खलनों में से 71.51 फीसदी पाए गए.
- लाइटजीबीएम मॉडल ने कुल क्षेत्र के 11.1 फीसदी हिस्से को अति उच्च संवेदनशील श्रेणी में रखा. इस क्षेत्र में कुल दर्ज भूस्खलनों में से 68.36 फीसदी की मौजूदगी मिली.
भूस्खलन की घटनाएं पूरे जिले में समान रूप से नहीं: इन आंकड़ों से पता चला कि भूस्खलन की घटनाएं पूरे जिले में समान रूप से नहीं हो रही हैं, बल्कि कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक सक्रिय हैं. अध्ययन के तीनों मॉडलों ने जिन क्षेत्रों में उच्च और अति उच्च भूस्खलन संवेदनशीलता को चिन्हित किया गया, उसमें यमुना और भागीरथी नदी प्रणालियों के आसपास का क्षेत्र प्रमुख हैं.
यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर भी लैंडस्लाइड के लिहाज से संवेदनशील: इसके अलावा दो महत्वपूर्ण सड़क मार्गों यमुनोत्री हाईवे (NH-134) और गंगोत्री हाईवे (NH-108) को भी संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया गया है. इन क्षेत्रों में पहाड़ की बनावट, नदी का कटाव, भूगर्भीय संरचना, बारिश और मानवीय गतिविधियों का संयुक्त प्रभाव भूस्खलन की संभावना को बढ़ा सकता है.
संवेदनशील इलाकों में निगरानी जरूरी: ऐसे में सड़क और नदी घाटियों के आसपास निर्माण कार्यों, ढलानों की स्थिरता और जल निकासी व्यवस्था की निगरानी करना जरूरी है. साथ ही भूस्खलन के वास्तविक जोखिम का आकलन करने के लिए संवेदनशीलता मैप के साथ आबादी, सड़क, भवनों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी जोड़ना जरूरी है.
शोधकर्ताओं के सुझाव: शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के साथ भविष्य में अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिसके तहत भूस्खलन संवेदनशीलता का सटीक आकलन करने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाले भौगोलिक आंकड़ों और वास्तविक समय के आसपास उपलब्ध पर्यावरणीय जानकारियों को शामिल करना जरूरी है.
इसके लिए व्यवस्थित मैदानी सर्वेक्षण, बेहतर भूस्खलन डेटाबेस, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल, बारिश के ताजा आंकड़े, पहले से मौजूद मिट्टी की नमी, भूकंपीय गतिविधियों और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए. इसके अलावा अलग-अलग समय और स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्रों में इन मॉडलों का परीक्षण भी जरूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनकी कार्यक्षमता अन्य हिमालयी क्षेत्रों में कितनी प्रभावी रहती है.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ता अमन चौहान ने अध्ययन रिपोर्ट के जरिए बताया कि
भूस्खलन की समस्या को सिर्फ प्राकृतिक आपदा मानकर नहीं देखा जा सकता. पहाड़ों की भौगोलिक बनावट, कमजोर चट्टानें, बारिश, नदी का कटाव, वनस्पति में बदलाव और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियां मिलकर किसी क्षेत्र की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं.
-अमन चौहान, शोधकर्ता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय-
अध्ययन में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि जिले के कुछ सीमित क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं काफी अधिक रही हैं. ऐसे में विकास परियोजनाओं की योजना तैयार करते समय सिर्फ सड़क या निर्माण स्थल को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उस क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, ढलान, जल निकासी और भूस्खलन संवेदनशीलता का वैज्ञानिक आकलन भी जरूरी है. खासकर यमुना और भागीरथी नदी घाटियों के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी, भूगर्भीय जांच, ढलान स्थिरीकरण और जल निकासी व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है.
उत्तराखंड में लगातार हो रहे भूस्खलन के सवाल पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि
लैंडस्लाइड मिटिगेशन पर कम किया जा रहा है. प्रदेश में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया गया है. मिटिगेशन के काम किए गए है. दो साल पहले जो सर्वे का काम किया गया था, उसमें से चिन्हित भूस्खलन क्षेत्र में से 78 फ़ीसदी क्षेत्रों में मिटिगेशन का काम किया जा चुका है. राहत की बात ये है कि जहां पर मिटिगेशन के काम किए गए, वहां पर साल 2026 में भूस्खलन नहीं हुआ है.
-विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव, उत्तराखंड-
इसके अलावा आपदा प्रबंधन सचिव उत्तराखंड विनोद कुमार सुमन का कहना है कि लैंडस्लाइड का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट एजेंसी से बात की जा रही है. जीएसआई इस सेक्टर में पहले से ही काम कर रहा है. इसके अलावा कुछ भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सेंसर लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि टेक्नोलॉजी अभी बहुत अधिक डेवलप नहीं हो पाया है, ऐसे में उस दिशा में काम चल रहा है.
चारधाम यात्रा रूट पर दो साल पहले सर्वे किया गया था उस दौरान भूस्खलन संभावित करीब 50 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, जिसमें से करीब 40 क्षेत्रों का मिटिगेशन किया जा चुका है। लेकिन हर साल नए भूस्खलन जोन डेवलप होते है ऐसे में इस साल फिर से सर्वे किया जाएगा.
-विनोद कुमार सुमन, आपदा सचिव, उत्तराखंड-
पढ़ें---
- भूस्खलन के हाई रिस्क जोन में चमोली जिले का 33% हिस्सा, 24 फैक्टर्स का वैज्ञानिक अध्ययन, जानें ऋषिगंगा जैसी आपदाओं के पीछे की वजह
- उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल में नदी पर बनी कृत्रिम झील, बारिश-लैंडस्लाइड हुआ तो बढ़ेगी टेंशन, भारत भी अलर्ट
- नासूर बन रहा पानी वाले बैंड और गलोगीधार के बीच लैंडस्लाइड जोन, प्रभावित क्षेत्र की होगी वैज्ञानिक जांच
- चीन सीमा से सटी दारमा घाटी में लैंडस्लाइड का हाई रिस्क, 9% क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील, जोखिम क्षेत्र में 58 फीसदी आबादी
- चमोली में क्यों आ रही आपदाएं? कितना खतरनाक है तमकनाला, वैज्ञानिकों से जानिए
- राहत भरी खबर! गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में छोटी हिमनदीय झीलों से नहीं खतरा, वाडिया ने साफ की स्थिति
- उत्तराखंड में वेटलैंड्स पर बड़ी स्टडी, दून घाटी में ग्लोबल वैल्यूज से अधिक मिली मीथेन और Co2 की मात्रा
- रेडॉन गैस के बदलाव से क्या भूकंप का पता लग सकता है? 2013 केदारनाथ आपदा के भी मिले चौंकाने वाले फैक्ट्स