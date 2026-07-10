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अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में! कर्नाटक के किसान ने बिना खाद के उगाया 72 किलो का जादुई कटहल

हासन (कर्नाटक): क्या आपने कभी सोचा है कि एक कटहल को उठाने में दो-दो आदमियों की जरूरत पड़ सकती है? कर्नाटक के सकलेशपुर में आयोजित 'कटहल और आम मेले' में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जहां, एक विशालकाय कटहल को देखकर लोग दंग रह गए. आमतौर पर कटहल का वजन 20 से 25 किलो होता है, लेकिन इस मेले में आए 72 किलो के कटहल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी

सकलेशपुर तालुक बागवानी विभाग के वरिष्ठ सहायक निदेशक, बी.ई. भानुप्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया, "जहां तक मुझे पता है, बागवानी विभाग में इस वजन की कटहल की कोई किस्म मौजूद नहीं है. इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी कटहल हैं. इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजने की प्रक्रिया चल रही है."

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आंकड़ों के अनुसार, सबसे भारी कटहल 2024 में फ्लोरिडा, अमेरिका में मिला था, जिसका वजन 54.43 किलो है. आमतौर पर कटहल का वजन 20 से 25 किलो होता है. पूरी संभावना है कि ये फल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होंगे. यदि इनका वजन और आकार सबसे बड़ा साबित हो जाता है, तो हेब्बानहल्ली के ये विशाल कटहल रिकॉर्ड बुक में शामिल हो जाएंगे.

पिता ने लगाया था पौधा

हेब्बानहल्ली में कटहल के बागान के मालिक एच.बी. प्रताप कुमार ने श्रीनिवास कन्वेंशन हॉल में लगे इस मेले में अपने बगीचे के तीन कटहल प्रदर्शन के लिए रखे थे. प्रताप कुमार ने इस अनोखे पेड़ की कहानी साझा करते हुए बताया, "23 साल पहले मेरे पिता बसवलिंगप्पा इस कटहल की किस्म को हालेबीडु से लाए थे और उन्होंने ही इसे लगाया था. पिछले दस सालों से हमारे यहां इस आकार के फल मिल रहे हैं, जिनका औसत वजन 60 किलो से 80 किलो तक होता है. एक पेड़ पर ऐसे करीब 15 फल आते हैं."