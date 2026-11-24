रांची में जुटने लगे देशभर के युवा खिलाड़ी, 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए पहुंचीं कई राज्यों की टीमें, हुआ शाही स्वागत
70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए दिल्ली, गोवा, गुजरात व उत्तराखंड की टीमें रांची पहुंच गईं हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 24, 2026 at 5:43 PM IST
रांची: 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के तहत आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता (National School Taekwondo Championship) में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों की टीमों का झारखंड पहुंचना शुरू हो गया है. मंगलवार अहले सुबह से ही खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया. पहले दिन दिल्ली, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की टीमें रांची पहुंचीं, जिनका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बेहद पारंपरिक और गर्मजोशी भरे अंदाज में स्वागत किया गया.
लोटा-पानी और झारखंडी पढ़िया से हो रहा अतिथियों का स्वागत
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है. बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के स्वागत के लिए रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं. अतिथियों का अभिनंदन झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जा रहा है. रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों, कोच और टीम मैनेजरों का तिलक लगाकर तथा 'लोटा-पानी' से परघना कर स्वागत किया जा रहा है. इसके साथ ही झारखंडी पारंपरिक 'पढ़िया' भेंट कर अतिथियों को सम्मानित किया जा रहा है.
खेलगांव में 26 नवंबर से शुरू होगा ताइक्वांडो का महाकुंभ
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यह प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर तक रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी. इस चैंपियनशिप में अंडर-19 (U-19) बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. देश के विभिन्न राज्यों और खेल इकाइयों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. विभाग की ओर से खिलाड़ियों के आवागमन, सुरक्षा और ठहरने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था की गई है.
सत्र 2026-27 में आठ खेल विधाओं की मेजबानी करेगा झारखंड
उल्लेखनीय है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) ने सत्र 2026-27 में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कुल आठ खेल विधाओं में 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. इसके तहत आने वाले दिनों में राज्य में राष्ट्रीय स्तर की कई अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें देशभर के हजारों खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है.
खेल के साथ लोक संस्कृति और मेहमाननवाजी दिखाने का अवसर
झारखंड के लिए यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता तक ही सीमित नहीं है. इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से राज्य को अपनी खेल प्रतिभा के साथ-साथ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और अनूठी मेहमाननवाजी को भी पूरे देश के सामने प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है.
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