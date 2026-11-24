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रांची में जुटने लगे देशभर के युवा खिलाड़ी, 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए पहुंचीं कई राज्यों की टीमें, हुआ शाही स्वागत

रांची पहुंचे खिलाड़ी ( ETV Bharat )

रांची: 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के तहत आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता (National School Taekwondo Championship) में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों की टीमों का झारखंड पहुंचना शुरू हो गया है. मंगलवार अहले सुबह से ही खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया. पहले दिन दिल्ली, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की टीमें रांची पहुंचीं, जिनका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बेहद पारंपरिक और गर्मजोशी भरे अंदाज में स्वागत किया गया.

लोटा-पानी और झारखंडी पढ़िया से हो रहा अतिथियों का स्वागत