तमिलनाडु के माधवरम में 140 करोड़ रुपये की 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त, तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार
खुफिया विभाग के अधिकारियों ने वाहन चेकिंग के दौरान 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 140 करोड़ रुपये बताई गई है.
Published : November 19, 2026 at 1:36 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के माधवरम (Madhavaram) में वाहन जांच (चेकिंग) के दौरान केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 140 करोड़ रुपये बताई गई है. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.
चेन्नई में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग, जिसे DRI के नाम से जाना जाता है, के अधिकारी कई कदम उठा रहे हैं. खास तौर पर विदेशों और दूसरे राज्यों से ड्रग तस्करी को रोकने के लिए वे गोपनीय जानकारी के आधार पर निगरानी और गाड़ियों की जांच कर रहे हैं.
गाड़ी की जांच
केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि चेन्नई के माधवरम से गुजर रही एक गाड़ी में भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है. खुफिया विभाग के अधिकारी इसी जानकारी के आधार पर अचानक माधवरम इलाके में वाहनों की जांच की.
इसी दौरान केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारिोयं ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर चेंकिंग की. जांच के दौरान अधिकारियों ने वाहन के अंदर से 70 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया. अधिकारियों ने नशीले पदार्थ की बड़ी खेप को कब्जे में ले लिया और ड्रग तस्करी में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
70 किलोग्राम हेरोइन की कीमत 140 करोड़ रुपये
केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 140 करोड़ रुपये है. कोकीन के बाद हेरोइन को सबसे महंगे ड्रग्स में से एक माना जाता है. वहीं एक साथ 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त होने से बड़ा हंगामा मच गया है.
ड्रग्स तस्करी में कौन-कौन शामिल है?
खुफिया विभाग के अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन कहां से लाई गई थी. इसके पीछे कौन शामिल हैं. यह ड्रग किससे लिया गया था. इसे माधवरम के रास्ते कहां ले जाने की योजना थी. ऐसे कई सवालों के साथ केंद्रीय राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपनी जांच तेज कर दी है.
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