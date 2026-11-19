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तमिलनाडु के माधवरम में 140 करोड़ रुपये की 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त, तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

भारी मात्रा में हेरोइन जब्त ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के माधवरम (Madhavaram) में वाहन जांच (चेकिंग) के दौरान केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 140 करोड़ रुपये बताई गई है. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

चेन्नई में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग, जिसे DRI के नाम से जाना जाता है, के अधिकारी कई कदम उठा रहे हैं. खास तौर पर विदेशों और दूसरे राज्यों से ड्रग तस्करी को रोकने के लिए वे गोपनीय जानकारी के आधार पर निगरानी और गाड़ियों की जांच कर रहे हैं.