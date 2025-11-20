पंजाब में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी रिश्तेदार फरार
शिकायतकर्ता ने बताया कि यह घटना तब हुई जब लड़की घर पर अकेली थी और उसके पिता काम पर बाहर गए हुए थे.
Published : November 20, 2025 at 6:12 PM IST
बरनाला (पंजाब): पंजाब के बरनाला जिले में एक सात साल की बच्ची के साथ उसके एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया.
वहीं परिवावालों को जैसे ही घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस बारे में सिटी-टू बरनाला पुलिस में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जो घटना के बाद से फरार है.
इस सिलसिले में लड़की की मां ने कहा, "हम एक शादी में शामिल होने के लिए मोगा गए थे और मेरी बेटी अपने पिता के साथ घर पर थी. जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे, तो एक रिश्तेदार घर में घुस आया और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. उसे इस जुर्म के लिए सज़ा मिलनी चाहिए."
पुलिस ने बताया कि पीड़िता क्लास चार में पढ़ती है. उसके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी चार बेटियां और एक बेटा है. उनको रोज की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
इस बारे में पुलिस ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म की शिकायत मिलने के बाद पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं परिवारवालों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है और आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने कहा, "आरोपी अभी फरार है लेकिन उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
