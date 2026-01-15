चाइनीज मांझे से 7 साल के बच्चे की गर्दन 3 इंच तक कटी, उपचार के दौरान मौत
बालक अपने माता-पिता के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था. इस दौरान उसके गले में चाइनीज मांझा फंसा था.
Published : January 15, 2026 at 10:28 AM IST
कोटा : कोटा शहर में चाइनीज मांझे से 7 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है. बालक को बुधवार को उपचार के लिए गंभीर घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका ऑपरेशन भी हुआ. इसके बाद गुरुवार को उसने आईसीयू में दम तोड़ दिया है. पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रही है. बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मेडिकल कॉलेज कोटा के सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉ. नीरज देवेंद्र ने बताया कि 7 वर्ष के बच्चे धीर को परिजन बुधवार को 12:30 बजे एमबीएस अस्पताल लेकर आए थे. उसके गर्दन पर गहरा घाव और कट था. इमरजेंसी में ही ईएनटी और सर्जरी विभाग की टीम ने बच्चे के खून का बहना रोका और इसके बाद ऑपरेशन किया. धमनियों (आर्टरी) और श्वास नली को जोड़ा गया और करीब 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला. इसके बाद आईसीयू में उसका उपचार चल रहा था. उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया. गुरुवार सुबह भी ईएनटी, सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के चिकित्सक मौके पर पहुंच गए थे. ईएनटी के डॉ. कुलदीप राणा का कहना है कि जिस तरह से बच्चा अस्पताल में पहुंचा था, तब लग रहा था कि रक्त की धार गर्दन से निकल रही है.
पढ़ें. दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों पर चाइनीज मांझे का कहर, लोगों का गला और पक्षियों के पंख कटे
घटनाक्रम कुन्हाड़ी इलाके में फ्लाईओवर पर हुआ था. धीर अपने पिता हेमंत सुवालका व मां बीना के साथ बाइक पर सवार होकर कुन्हाड़ी से नयापुरा की तरफ आ रहा था. कुन्हाड़ी के महाराणा प्रताप फ्लाईओवर पर कट कर जा रही पतंग का मांझा गर्दन में फंस गया, जिसको अन्य व्यक्ति खींच रहा था. बालक चिल्लाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति मांझा खींचता रहा. इससे उसकी गर्दन के साथ श्वास नली व रक्तवाहिनी धमनियां तक कट गईं और काफी ब्लीडिंग हुई. उसकी गर्दन तीन इंच तक कट गई थी.
परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप : मृतक बालक धीर की बुआ चंद्रकला ने आरोप लगाया है कि रात में स्टाफ ने ठीक से केयरिंग नहीं की. इसी के चलते उसकी मौत हुई है. कांग्रेस नेता रामेश्वर सुवालका भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने भी अस्पताल प्रबंधन से मामले की जानकारी ली है. अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा भी मौके पर आ गए. परिजनों ने आरोप लगाया है कि रात में आईसीयू में डॉक्टर भी मौजूद नहीं था.