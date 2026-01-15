ETV Bharat / bharat

चाइनीज मांझे से 7 साल के बच्चे की गर्दन 3 इंच तक कटी, उपचार के दौरान मौत

अस्पताल में बच्चे के परिजन ( ETV Bharat Kota )

कोटा : कोटा शहर में चाइनीज मांझे से 7 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है. बालक को बुधवार को उपचार के लिए गंभीर घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका ऑपरेशन भी हुआ. इसके बाद गुरुवार को उसने आईसीयू में दम तोड़ दिया है. पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रही है. बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मेडिकल कॉलेज कोटा के सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉ. नीरज देवेंद्र ने बताया कि 7 वर्ष के बच्चे धीर को परिजन बुधवार को 12:30 बजे एमबीएस अस्पताल लेकर आए थे. उसके गर्दन पर गहरा घाव और कट था. इमरजेंसी में ही ईएनटी और सर्जरी विभाग की टीम ने बच्चे के खून का बहना रोका और इसके बाद ऑपरेशन किया. धमनियों (आर्टरी) और श्वास नली को जोड़ा गया और करीब 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला. इसके बाद आईसीयू में उसका उपचार चल रहा था. उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया. गुरुवार सुबह भी ईएनटी, सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के चिकित्सक मौके पर पहुंच गए थे. ईएनटी के डॉ. कुलदीप राणा का कहना है कि जिस तरह से बच्चा अस्पताल में पहुंचा था, तब लग रहा था कि रक्त की धार गर्दन से निकल रही है. पढ़ें. दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों पर चाइनीज मांझे का कहर, लोगों का गला और पक्षियों के पंख कटे