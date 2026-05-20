ETV Bharat / bharat

पुणे के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत

पुणे के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र) : शहर की एक सोसायटी में लिफ्ट में फंस जाने से सात साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आाया है. बताया जाता है कि शहर के सिंहगढ़ रोड इलाके में निंबज नगर के रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में यह घटना हुई. मृतक लड़के की पहचान शिवांश शैलेश धुत (उम्र 7) के रूप में हुई है.

यह घटना मंगलवार (19 मई) को रात लगभग 10:30 बजे हुई बताई गई है. इस मामले में सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है.

असल में क्या हुआ था

इस घटना के बारे में और जानकारी से पता चलता है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे, सिंहगढ़ रोड इलाके में, शिवांश धूत निंबज नगर में रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खेलते हुए लिफ्ट में घुस गया.

जब उसने अंदर के बटन दबाए तो लिफ्ट चलने लगी. लेकिन, दूसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वह अचानक अटक गई. काफी समय बीत जाने के बाद हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को इस स्थिति का पता चला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.