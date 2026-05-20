ETV Bharat / bharat

पुणे के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत

कहा जाता है कि लड़के ने अंदर आने के बाद लिफ्ट के बटन दबा दिए, जिसके बाद लिफ्ट चलने लगी और फिर फंस गई.

A 7-year-old boy died after getting stuck in an elevator in a Pune apartment.
पुणे के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे (महाराष्ट्र) : शहर की एक सोसायटी में लिफ्ट में फंस जाने से सात साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आाया है. बताया जाता है कि शहर के सिंहगढ़ रोड इलाके में निंबज नगर के रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में यह घटना हुई. मृतक लड़के की पहचान शिवांश शैलेश धुत (उम्र 7) के रूप में हुई है.

यह घटना मंगलवार (19 मई) को रात लगभग 10:30 बजे हुई बताई गई है. इस मामले में सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है.

असल में क्या हुआ था
इस घटना के बारे में और जानकारी से पता चलता है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे, सिंहगढ़ रोड इलाके में, शिवांश धूत निंबज नगर में रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खेलते हुए लिफ्ट में घुस गया.

जब उसने अंदर के बटन दबाए तो लिफ्ट चलने लगी. लेकिन, दूसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वह अचानक अटक गई. काफी समय बीत जाने के बाद हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को इस स्थिति का पता चला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.

घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और लड़के को बाहर निकाला. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस ने क्या कहा
इस घटना के बारे में सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर विनय पाटनकर ने बताया कि शुरुआती जांच में लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली है. यह बात सामने आई है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस हाउसिंग सोसाइटी करती है, और आगे की जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें- बीच सड़क युवक पर डंडे बरसा रहे थे बदमाश, गर्लफ्रेंड उसे बचाने दौड़ी, छह लोग गिरफ्तार

TAGGED:

PUNE LIFT ACCIDENT
SEVEN YEAR OLD BOY
ELEVATOR ACCIDENT
PUNE MAHARASHTRA
LIFT ACCIDENT IN APARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.