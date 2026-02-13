ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत... ट्रक, कार और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर

बेंगलुरु रुरल: कर्नाटक में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. खबर के मुताबिक, हाईवे पर कैंटर ट्रक, बाइक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई. इस सड़क हादसे को जिस किसी ने भी देखा, दंग रह गया. यह हादसा शुक्रवार सुबह बेंगलुरु रुरल जिले के होसकोटे-दबासपेट नेशनल हाईवे पर एम सत्यवर के पास हुआ. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार छह लोग और एक बाइक सवार शख्स की दर्दनाक मौत हो गई.कार में सवार लोग बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं. कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की दर्दनाक मौत (ETV Bharat) होसाकोटे के पुलिस उपाधीक्षक मल्लेश और दूसरे अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की. दुर्घटना के बाद लॉरी पलट गई, और कार समेत सभी गाड़ियां चकनाचूर हो गईं. सड़क हादसा इतना भीषण था कि, गाड़ी के पुर्जे सड़क पर इधर-उधर बिखर गए. इस बारे में और जानकारी का इंतजार है. इस सड़क हादसे को लेकर आशंका जताई जा रही है कि, वाहन से अपना नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है. जिसके बाद कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. माना जा रहा है कि मरने वाले बेंगलुरु के कोथनूर के रहने वाले थे, हालांकि, अभी भी जांच जारी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर को चोटें आई हैं.