कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत... ट्रक, कार और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर

भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जांच की.

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
बेंगलुरु रुरल: कर्नाटक में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. खबर के मुताबिक, हाईवे पर कैंटर ट्रक, बाइक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई. इस सड़क हादसे को जिस किसी ने भी देखा, दंग रह गया.

यह हादसा शुक्रवार सुबह बेंगलुरु रुरल जिले के होसकोटे-दबासपेट नेशनल हाईवे पर एम सत्यवर के पास हुआ. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार छह लोग और एक बाइक सवार शख्स की दर्दनाक मौत हो गई.कार में सवार लोग बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

होसाकोटे के पुलिस उपाधीक्षक मल्लेश और दूसरे अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की. दुर्घटना के बाद लॉरी पलट गई, और कार समेत सभी गाड़ियां चकनाचूर हो गईं. सड़क हादसा इतना भीषण था कि, गाड़ी के पुर्जे सड़क पर इधर-उधर बिखर गए. इस बारे में और जानकारी का इंतजार है.

इस सड़क हादसे को लेकर आशंका जताई जा रही है कि, वाहन से अपना नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है. जिसके बाद कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. माना जा रहा है कि मरने वाले बेंगलुरु के कोथनूर के रहने वाले थे, हालांकि, अभी भी जांच जारी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर को चोटें आई हैं.

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)

होसकोटे के डीएसपी मल्लेश, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) लाभू राम, एसपी चंद्रकांत और सुलीबेले पुलिस स्टेशन के लोगों ने मौके पर जाकर जांच की. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए होसकोटे के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है.

मीडिया से बात करते हुए, आईजीपी लाभू राम ने सड़क हादसे में सात लोगों के मारे जाने की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि, पुलिस ने शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स सड़क पर इधर-उधर बिखर गए (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, मरने वालों में, बाइक और कार पर सवार छह लोगों की पहचान हो गई है. पीड़ित परिवारों से संपर्क किया जा रहा है. एक और मरे हुए व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश में जुट गई है कि, क्या कार ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था. मामले की जांच जारी है.

कार के परखच्चे उड़ गए (ETV Bharat)
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर, तेज रफ़्ता गाड़ी चलाना एक संभावित कारण लग रहा है. सुलीबेले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है.

इस बीच, कुछ स्थानीय लोगों ने हाईवे के हिस्से की बनावट और निर्माण पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि इसमें सही वैज्ञानिक प्लानिंग की कमी है. उन्होंने दावा किया कि सड़क के अलाइनमेंट में कमियों को लेकर पहले भी आपत्ति जताई गई थी.

संपादक की पसंद

