दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने 7 माह की प्रेगनेंसी में उठाया 145 किलो वजन, जीता ब्रॉन्ज मेडल

ईटीवी भारत की टीम ने सोनिका यादव से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे सब के लिए उन्होंने तैयारी की थी.

दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव
दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 2:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने यह साबित कर दिया है कि मातृत्व और शक्ति एक साथ चल सकते हैं. 7 महीने की गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर में 145 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है.

साल 2014 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुईं सोनिका यादव वर्तमान में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट में कार्यरत हैं, जहां वे बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने व लोगों को साइबर अपराधों से जागरूक करने का काम करती हैं. उनका यह कारनामा न सिर्फ पुलिस बल, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है.

ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा ने सोनिका यादव से खास बातचीत की. पेश है बातचीत का प्रमुख अंश.

सवाल: 7 महीने की प्रेग्नेंसी में भी आपने 145 किलो वजन उठाया, जबकि डॉक्टर तो इस दौरान ज्यादा वजन उठाने से मना करते हैं तो आपने ये जोखिम कैसे लिया?

दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव

जवाब: घर परिवार में भी यही चिंता थी कि इतनी प्रेग्नेंसी में वजन उठाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. लेकिन मैं पहले से ही वेट लिफ्टिंग करती आ रही हूं, ऐसे में मेरे शरीर को इसकी आदत है. मैंने डॉक्टर से सलाह ली थी, उन्होंने कहा कि अगर खेल जारी रखना चाहती हैं तो अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी से कम वजन उठाओ, जिससे बच्चे या शरीर पर असर न पड़े. मेरी लिफ्टिंग क्षमता 165-170 किलो की है, लेकिन प्रतियोगिता में मैंने सिर्फ 145 किलो उठाया था. यानी कि बहुत सोच-समझकर डॉक्टर की गाइडेंस में ही यह किया.

सोनिका यादव हैं प्रोफेशनल वेट लिफ्टर

सवाल : पुलिस की नौकरी के साथ वेट लिफ्टिंग का यह शौक कब और कैसे शुरू हुआ?

जवाब: वर्ष 2022 में मैंने सिर्फ फिटनेस के लिए जिम जाना शुरू किया था. जनवरी 2023 में सोचा कि क्यों न पावरलिफ्टिंग को प्रोफेशनल तरीके से किया जाए. इसके बाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया. पहली बार जब मैं जीती तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ा. परिवार ने साथ दिया और धीरे-धीरे मैंने स्टेट और फिर नेशनल लेवल पर प्रतियोगिताएं खेली. अब तक करीब एक दर्जन गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हूं.

7 महीने की प्रेग्नेंसी में उठाया 145 किलो वजन

सवाल: कहा जाता है कि गर्भवती मां की आदतें बच्चे पर असर डालती हैं. आप चाहेंगी कि आपका बच्चा भी एथलीट बने?

जवाब: मेरे 8 साल के बेटे की पढ़ाई सेकंड क्लास में चल रही है. मैं उसकी भी सेहत का ध्यान रखती हूं, जहां तक मेरे होने वाले बच्चे की बात है मैं चाहूंगी कि वह अपनी मर्जी से जो बनना चाहे, बने. पर मैं यही चाहूंगी कि उसकी सेहत अच्छी रहे. क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर राह आसान होती है.

सवाल : आप कम्युनिटी पुलिसिंग में सक्रिय हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं, घर भी संभालती हैं और अब प्रेग्नेंट भी हैं. ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं?

जवाब : सब रूटीन पर निर्भर करता है. मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूं क्योंकि बेटे को स्कूल भेजना होता है. इसके बाद पति के साथ जिम जाती हूं. वहां से लौटकर परिवार के लिए खाना बनाती हूं और फिर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करती हूं. घर में पति अंकुर मेरे साथ रहते हैं. वह प्राइवेट जॉब में हैं और मेरा पूरा सहयोग करते हैं. जब परिवार साथ देता है तो सब कुछ संभव हो जाता है.

सवाल : अपनी फिटनेस व ताकत बनाए रखने के लिए आपकी डाइट कैसी होती है?
जवाब: आजकल सोशल मीडिया पर फैंसी व महंगी डाइट या सप्लीमेंट की बातें बहुत होती हैं, लेकिन मैं देसी भारतीय खान-पान में विश्वास रखती हूं. मैं अंडे, राजमा, काले चने व घर का बना हुआ पौष्टिक खाना खाती हूं. हमारा फोकस हाई प्रोटीन व बैलेंस्ड डाइट पर होता है. परिवार में भी सभी यही खाना खाते हैं. महंगी डाइट की जरूरत नहीं बस सही खाना व सही वक्त पर खाना जरूरी है.

सवाल: उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो खुद को कमजोर समझती हैं, लेकिन कुछ नया करना चाहती हैं?

जवाब: मैं हर महिला से कहना चाहूंगी कि आपका असली स्त्री धन आपका शरीर है. अगर शरीर स्वस्थ व मजबूत है, तो आप हर भूमिका मां, पत्नी, प्रोफेशनल को बेहतरीन तरीके से निभा सकती हैं. फिटनेस कोई शौक नहीं, यह हर महिला की शक्ति है. अपने शरीर का सम्मान करें, उसे मजबूत बनाएं तभी जीवन में हर लक्ष्य आसान लगेगा.

सवाल: आपकी इस जीत व खेल के प्रति समर्पण को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी और परिवार का क्या रुख रहता है? आगे का क्या लक्ष्य है?
जवाब : दिल्ली पुलिस में हमेशा से पुलिसकर्मियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. जब भी मैंने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया या मेडल जीता, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे पति, मेरा परिवार और मेरा विभाग तीनों का ही बराबर योगदान है. इन्हीं के सहयोग और विश्वास ने मुझे हर चुनौती से लड़ने व जीतने की ताकत दी है. उन्होंने आगे कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पावरलिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर तिरंगे का मन बढ़ाना चाहती है.

Last Updated : October 30, 2025 at 2:02 PM IST

