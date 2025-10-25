राज्यसभा चुनाव में NC के 7 विधायकों ने BJP को वोट दिया, सज्जाद लोन का बड़ा दावा
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने आरोप कहा कि राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रॉस-वोटिंग से सीधे तौर पर भाजपा को फायदा हुआ.
Published : October 25, 2025 at 1:35 PM IST
परवेजुद्दीन
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 24 अक्टूबर को हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ "गुप्त समझौता" करने का आरोप लगाया है. हालांकि, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी पार्टी को कुछ लोगों द्वारा "धोखा" दिया गया है.
श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार की आरक्षण नीति, दोनों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कश्मीरियों को सरकारी नौकरियों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जा रहा है. उन्होंने कहा, "इस सरकार ने खुली योग्यता को दबा दिया है. यह योग्यता को पूरी तरह से खत्म करने पर तुली है." उन्होंने आगे कहा, "हम इस नीति के खिलाफ जमीनी स्तर पर पंजीकरण अभियान शुरू कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे."
लोन ने कहा कि उनकी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस उस "भेदभावपूर्ण व्यवस्था" के खिलाफ लोगों को लामबंद करेगी जो क्षेत्र के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने कहा, "अगर विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल की जरूरत पड़ी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे."
I read @OmarAbdullah tweet stating that nobody from NC cross voted.— Sajad Lone (@sajadlone) October 24, 2025
I beg to ask why poll 31 votes for candidate 3. And leave just 28 votes for candidate 4. Had there been no cross voting there would have been a tie.
A serious effort would have meant 30 votes for candidate 3.…
राज्यसभा चुनावों का जिक्र करते हुए लोन ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रॉस-वोटिंग से सीधे तौर पर भाजपा को फायदा हुआ. उन्होंने दावा किया, "ये अतिरिक्त वोट चौथे उम्मीदवार के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं थे. क्रॉस-वोटिंग के बिना चौथी सीट जीतना भी संभव नहीं था. क्रॉस-वोटिंग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही की थी."
लोन ने आगे दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सात विधायकों ने "सीधे अपने वोट भाजपा को गिफ्ट कर दिए." उन्होंने आगे कहा, "यह एक फिक्स मैच था. वही पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता और भाजपा-विरोधी राजनीति की दुहाई देती है, आराम से भाजपा की गोद में बैठी है."
उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरकतों ने विपक्ष में होने के उसके दावे की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा, "लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए. भले ही भाजपा सीधे तौर पर सत्ता में न हो, लेकिन उसकी पसंदीदा पार्टी अब सत्ता में है."
कांग्रेस को हारने वाली सीट ऑफर की गई...
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए लोन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जानबूझकर हारने वाली सीट ऑफर की गई. उन्होंने कहा, "उमर पूछते रहे कि कांग्रेस चौथी सीट पर क्यों नहीं लड़ती. उन्हें यह सीट ऑफर की गई, जबकि वे जानते थे कि उसे जीतना नामुमकिन है." उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते प्राथमिकता की हकदार है.
लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों पर पहले भी दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, "वे वहां सिर्फ निजी फायदे के लिए गए थे. वे लोगों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए."
एनसी दिल्ली के आगे नतमस्तक...
उन्होंने कहा कि एनसी ने राजनीतिक रूप से "दिल्ली के आगे नतमस्तक" कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास समझौतों के जरिये सत्ता पाने का रहा है. लोन ने कहा, "70 वर्षों से वे दिल्ली जाकर कहते रहे हैं, "हमें मारो, लेकिन रोने दो." वे दिल्ली से नियंत्रण कड़ा करने की मांग करते हैं, जबकि यहां विरोध का दिखावा करते हैं."
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए लोन ने दावा किया कि 5 अगस्त, 2019 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं और केंद्र सरकार के बीच "आधी रात की बैठकें" हुई थीं, जो उनके अनुसार "विश्वासघात से भरी" थीं. उन्होंने कश्मीरियों से "जागने" का आग्रह किया, जिसे उन्होंने राजनीतिक छल का एक लंबा सिलसिला बताया.
लोन ने कहा, "भाजपा इन्हीं लोगों के जरिये जीत सुनिश्चित करती है. ये लोग चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को मूर्ख बनाने के लिए भाजपा को गाली देते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनके साथ मिलकर काम करते हैं."
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा कि राज्यसभा की मतदान प्रक्रिया से दूर रहने के लिए वह "अल्लाह के शुक्रगुजार" हैं. उन्होंने कहा, "अगर मैंने वोट दिया होता, तो सबकी उंगलियां मुझ पर उठतीं."
उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया
इस बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा कि राज्यसभा चुनावों में उनकी पार्टी के साथ "विश्वासघात" हुआ है, हालांकि उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हर कोई जानता है कि वे कौन हैं."
मुख्यमंत्री उमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस और अन्य दलों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "एनसी का एक भी वोट व्यर्थ नहीं गया. मैं अपने सदस्यों की निष्ठा से संतुष्ट हूं."
उमर ने लोन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग "भाजपा को नुकसान पहुंचाने से बचने" के लिए मतदान से दूर रहे, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना रुख जाहिर करना चाहिए था. उन्होंने कहा, "अगर वे भाजपा का समर्थन करना चाहते थे, तो उन्हें बहानेबाजी के पीछे छिपने के बजाय साफ-साफ कहना चाहिए था." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्यसभा चुनाव में चुने गए सांसद जम्मू-कश्मीर के अधिकारों का समर्थन करेंगे.
