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अंधेरा था…दर्द की चीखें गूंज रही थीं! कैसे एक भीषण सड़क हादसे ने आस्था की यात्रा को दुख में बदल दिया

मंत्रालयम मंडल के चिलकलडोना में एक बोलेरो गाड़ी और एक रेडी-मिक्स लॉरी की टक्कर ( ETV Bharat )

गुरुवार को यह हादसा मंत्रालयम मंडल में चिलकालाडोना मोड़ के पास हुआ, जब 22 भक्तों को ले जा रहा एक मिनी-ट्रक एक सीमेंट टैंकर से टकरा गया. पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर सुनील को कथित तौर पर सुबह करीब 3:15 बजे गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई. ऐसे में गाड़ी रास्ता भटक गई और आगे चल रहे टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे यात्री हाईवे पर गिर गए.

ये श्रद्धालु श्री राघवेंद्र स्वामी के दर्शन के लिए मंत्रालयम पहुंचने ही वाले थे कि, उससे कुछ ही मिनट पहले, गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे-167 भयानक सड़क हादसे ने उन आठ तीर्थयात्रियों की जान ले ली. इस हादसे में 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

कुरनूल: आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले के मंत्रालयम पहुंचने से पहले गुरुवार को आध्यात्मिक यात्रा पर निकले कर्नाटक के आठ तीर्थ यात्रियों की एक भीषण सड़क हादसे में जान चली गई. इस हादसे के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

इस हादसे में जिंदा बचे मनोज नाम के शख्स ने कहा कि, यह सब कुछ सेकंड में हुआ. वह ड्राइवर के बगल में सो रहा था जब उसने एक जोरदार टक्कर सुनी. वह कुछ समझ पाता उससे पहले वह एक ही झटके में सड़क पर आ गिरा. जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि, उसके आसपास घायल और मृत लोग पड़े हुए थे.

पीड़ित कर्नाटक के चिक्कमगलुरु और हासन जिलों के एक ही बड़े परिवार के थे. उन्होंने बुधवार शाम को अपनी यात्रा शुरू की थी. मरने वालों में सुनील, उनके पिता सुशील कुमार, लोलक्षी, वीना, उनकी बेटी निकक्षा और जयम्मा शामिल थे. दो और, पुट्टम्मा (65) और मीनाक्षी, उदेवा गांव के थे. घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे. उन्हें फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं. उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया.

दुर्घटनास्थल का नजारा दिल दहला देने वाला था, अंधेरे में दर्द की चीखें गूंज रही थीं. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि, धर्मपुरम के पास एक टोल प्लाजा आमतौर पर उस समय गाड़ियों को रोक देता है ताकि ड्राइवर फ्रेश हो सकें और थकान से होने वाले हादसों से बच सकें. एक अधिकारी ने कहा, "अगर ड्राइवर थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाता तो यह हादसा टल सकता था.

पुलिस अधिक्षक विक्रांत पाटिल ने मौके का दौरा किया और बचाव अभियान की निगरानी कीय मामला दर्ज कर लिया गया है और टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है.

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