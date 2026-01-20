ETV Bharat / bharat

पंजाब: ड्रग्स के चलते परिवार के 7 सदस्यों की मौत, बीजेपी का मान सरकार पर हमला

पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर चर्चा करते लोग ( ETV Bharat )

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना के शेरेवाल गांव में एक 20 साल के जसवीर सिंह की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई. उसका शव करनाल से बरामद हुआ. ड्रग्स की वजह से उस परिवार में अब तक एक नहीं बल्कि सात मौतें हो चुकी हैं. अब मृतक के परिवार में शिंदर कौर अकेली बची है. उनके पति मुख्तियार सिंह शराबी थे, जिनकी 2012 में मौत हो गई थी. जिसके बाद शिंदर कौर के 6 बेटे कुलवंत सिंह 34 साल, गुरदीप सिंह, जसवंत सिंह, बलजीत सिंह, जसवंत सिंह और राजू सिंह भी नशे की वजह से मर चुके हैं. इस मामले को लेकर पंजाब बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ दुख बांटा. साथ ही उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए. नशा खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया: अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि हम नशा खत्म नहीं कर पाए हैं. पंजाब में एक के बाद एक कई सरकारें आई, लेकिन इसका हल नहीं निकल सका. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ जंग चला रही है लेकिन अभी तक पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है और युवाओं की जान ले रहा है.' मौजूदा सरकार भी फेल अश्वनी शर्मा ने कहा कि हालांकि उनके परिवार के लोगों की मौत 2012 में हुई थी, लेकिन किसी की मौत 2021 में हुई लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों ने 2022 में बदलाव के लिए ही बनाई थी और यह मौजूदा सरकार भी कोई बदलाव नहीं ला पाई. अश्वनी शर्मा ने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है. उन्होंने कहा कि यह कोई एक परिवार नहीं है बल्कि ऐसे कई परिवार हैं जो पंजाब में ड्रग्स की वजह से बेघर हो गए है. अश्वनी शर्मा ने कहा कि वह कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि परिवार का हाल जानने आए हैं.