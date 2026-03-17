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उत्तर-पूर्वी भारत के जातीय समूहों को हथियारों की ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों को भेजा गया NIA हिरासत में

सात विदेशियों में तीन यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने मामले में आदेश दिया.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 7:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों को 11 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप है, ऐसे में उनके हिरासत में पूछताछ की जरूरत है.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि इन विदेशी नागरिकों ने म्यांमार में अवैध तरीके से घुसकर मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश किया और जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है. इन सात विदेशियों में तीन यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. विदेशी नागरिकों को लखनऊ से और एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था. एनआईए ने इन विदेशी आरोपियों की 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी. एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा.

एनआईए के मुताबिक, इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे। ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह भी आरोप लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

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