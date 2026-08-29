कोयंबटूर में गैस सिलेंडर फटने से 40 से अधिक टिन शेड जलकर खाक, मजदूरों के आशियाने उजड़े
जिस जगह पर कई सिलेंडर के फटने की घटना हुई, वहां उत्तर भारत से काम करने आए कई सारे मजदूर रहते थे.
Published : August 29, 2026 at 8:31 PM IST
कोयंबटूर: तमिलनाडु में कोयंबटूर के नवा इंडिया इलाके में एक के बाद एक 7 खाना पकाने वाले गैस (LPG) सिलेंडर के फटने की वजह से 40 टिन शेड जलकर खाक हो गए. अच्छी बात ये रही कि किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है.
कोयंबटूर के नवा इंडिया इलाके में, उत्तरी राज्यों से कमाने आए मजदूरों के अस्थायी घर हैं. एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां 40 से ज्यादा टिन शेड बनाए हैं. यहां उत्तरी राज्यों के 500 से ज्यादा मजदूर उनमें रहकर काम कर रहे हैं.
आज, जब उत्तरी राज्य के मजदूर रोज की तरह काम पर जा रहे थे, तो जिस शेड में वे रह रहे थे, उसमें रखा कुकिंग गैस सिलेंडर अचानक फट गया और आग लग गई.
जैसे ही आग अगले शेड में फैली, वहां रखे 6 और सिलेंडर एक के बाद एक फट गए. वहां एक दो खड़े मजदूर तुरंत अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए. एक के बाद एक कुल 7 सिलेंडर के फटते ही आग फैल गई और पूरा इलाका घने धुएं के बादल में बदल गया. आग इतनी तेज थी कि घटनास्थल तक पहुंचना नामुमकिन था.
हादसे की जानकारी मिलने पर, पीलामेडु और कोयंबटूर साउथ फायर स्टेशन से 30 से ज्यादा फायरफाइटर 4 फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने पानी पंप किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
उत्तरी राज्य के मजदूरों के कपड़े और सामान आग में जलकर खाक हो गए. अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, ज्यादातर मजदूर घटना से पहले अपने-अपने घरो से निकलकर काम करने चले गए थे. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि की है. कोयंबटूर के नव इंडिया इलाके में एक साथ 7 सिलेंडर फटने और टिन शेड में आग लगने की घटना से काफी सदमा और सनसनी फैल गई है.
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