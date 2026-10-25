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22 नवंबर को शिलांग में होगी छठी असम राइफल्स हाफ मैराथन, 4000 धावकों की भागीदारी की उम्मीद

दिल्ली कैंट में असम राइफल्स के संपर्क ऑफिस में कर्टेन-रेजर इवेंट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: असम राइफल्स हाफ मैराथन (ARHM) का छठा संस्करण 22 नवंबर 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में होगा, जिसमें 4,000 से अधिक धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

असम राइफल्स के प्रवक्ता के अनुसार, मैराथन में 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी की तीन दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 12 से 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं.

इस इवेंट में कुल 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिससे यह पूर्वोत्तर की बड़ी दौड़ प्रतियोगिताओं में से एक बन जाएगा. प्रवक्ता ने कहा, "देश भर के धावकों (Runners) को अपर शिलांग के खूबसूरत रास्तों पर अपनी सहनशक्ति को परखने का मौका मिलेगा." यह घोषणा दिल्ली कैंट स्थित असम राइफल्स संपर्क कार्यालय में आयोजित एक कर्टन-रेजर इवेंट के दौरान की गई, जहां आयोजकों ने इस साल की मैराथन के लिए आधिकारिक जर्सी और फिनिशर मेडल का अनावरण किया.