22 नवंबर को शिलांग में होगी छठी असम राइफल्स हाफ मैराथन, 4000 धावकों की भागीदारी की उम्मीद
असम राइफल्स के प्रवक्ता के अनुसार, असम राइफल्स हाफ मैराथन में 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी की तीन दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी.
Published : October 25, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: असम राइफल्स हाफ मैराथन (ARHM) का छठा संस्करण 22 नवंबर 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में होगा, जिसमें 4,000 से अधिक धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.
असम राइफल्स के प्रवक्ता के अनुसार, मैराथन में 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी की तीन दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 12 से 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं.
इस इवेंट में कुल 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिससे यह पूर्वोत्तर की बड़ी दौड़ प्रतियोगिताओं में से एक बन जाएगा. प्रवक्ता ने कहा, "देश भर के धावकों (Runners) को अपर शिलांग के खूबसूरत रास्तों पर अपनी सहनशक्ति को परखने का मौका मिलेगा."
यह घोषणा दिल्ली कैंट स्थित असम राइफल्स संपर्क कार्यालय में आयोजित एक कर्टन-रेजर इवेंट के दौरान की गई, जहां आयोजकों ने इस साल की मैराथन के लिए आधिकारिक जर्सी और फिनिशर मेडल का अनावरण किया.
#WATCH | Delhi: Col Apurva Bhatnagar, VSM, Chief Signal Officer, HQ DGAR, says, "As a sentinel of the Northeast, the Assam Rifles has always remained committed not only to the security of the region but also to staying connected with the people we serve. With the launch of the sixth edition of the Assam Rifles Half Marathon on 22 November in Shillong, this event is expected to witness record participation, given its ever-growing popularity not only in the Northeast but across India. This edition is expected to draw over 4,000 runners competing in the 5-kilometre, 10-kilometre, and 21-kilometre categories, with participation open to individuals aged 12 to 60 and even above. The increased prize money reflects the Force's vision of making the marathon a premier sporting event in the region. The event has become the most anticipated running celebration in the Northeast and is expected to surpass all previous participation records. The Assam Rifles Half Marathon aims to foster a culture of wellness, fitness, and togetherness in the Northeast..."— ANI (@ANI) October 25, 2026
असम राइफल्स हाफ मैराथन की शुरुआत 2021 में की गई थी. तब से, यह मैराथन एक फिटनेस पहल से बदलकर एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक भावना का प्रतीक बन गई है. आयोजकों को उम्मीद है कि इस साल के संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में लोग भाग लेंगे, जो पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों में दौड़ने की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.
असम राइफल्स के हेडक्वार्टर DG से कर्नल अपूर्व भटनागर (VSM) ने कहा कि बढ़ी हुई पुरस्कार राशि फोर्स के इस विजन को दिखाती है कि मैराथन को इस इलाके का एक बड़ा खेल इवेंट बनाना है. उन्होंने कहा, "इस इवेंट का उद्देश्य पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य, फिटनेस और एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देना है. फोर्स देश के प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करता है और उन्हें इस इवेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है."
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