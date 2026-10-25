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22 नवंबर को शिलांग में होगी छठी असम राइफल्स हाफ मैराथन, 4000 धावकों की भागीदारी की उम्मीद

असम राइफल्स के प्रवक्ता के अनुसार, असम राइफल्स हाफ मैराथन में 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी की तीन दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी.

6th Assam Rifles Half Marathon To Be Held In Shillong On 22nd November 2026
दिल्ली कैंट में असम राइफल्स के संपर्क ऑफिस में कर्टेन-रेजर इवेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: असम राइफल्स हाफ मैराथन (ARHM) का छठा संस्करण 22 नवंबर 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में होगा, जिसमें 4,000 से अधिक धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

असम राइफल्स के प्रवक्ता के अनुसार, मैराथन में 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी की तीन दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 12 से 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं.

इस इवेंट में कुल 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिससे यह पूर्वोत्तर की बड़ी दौड़ प्रतियोगिताओं में से एक बन जाएगा. प्रवक्ता ने कहा, "देश भर के धावकों (Runners) को अपर शिलांग के खूबसूरत रास्तों पर अपनी सहनशक्ति को परखने का मौका मिलेगा."

यह घोषणा दिल्ली कैंट स्थित असम राइफल्स संपर्क कार्यालय में आयोजित एक कर्टन-रेजर इवेंट के दौरान की गई, जहां आयोजकों ने इस साल की मैराथन के लिए आधिकारिक जर्सी और फिनिशर मेडल का अनावरण किया.

असम राइफल्स हाफ मैराथन की शुरुआत 2021 में की गई थी. तब से, यह मैराथन एक फिटनेस पहल से बदलकर एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक भावना का प्रतीक बन गई है. आयोजकों को उम्मीद है कि इस साल के संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में लोग भाग लेंगे, जो पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों में दौड़ने की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

असम राइफल्स के हेडक्वार्टर DG से कर्नल अपूर्व भटनागर (VSM) ने कहा कि बढ़ी हुई पुरस्कार राशि फोर्स के इस विजन को दिखाती है कि मैराथन को इस इलाके का एक बड़ा खेल इवेंट बनाना है. उन्होंने कहा, "इस इवेंट का उद्देश्य पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य, फिटनेस और एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देना है. फोर्स देश के प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करता है और उन्हें इस इवेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है."

यह भी पढ़ें- दिल्ली हाफ मैराथन: केन्या के धावक ने मारी बाजी, जानें भारतीय धावकों का कैसा रहा प्रदर्शन?

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ASSAM RIFLES HALF MARATHON 2026
छठी असम राइफल्स हाफ मैराथन
ASSAM RIFLES HALF MARATHON SHILLONG
ARHM ON 22ND NOVEMBER 2026

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