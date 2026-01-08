ETV Bharat / bharat

रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता: तीसरे दिन 60 मीटर रिकर्व प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन, झारखंड को मिले दो स्वर्ण और एक रजत

रांची में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे और तीसरे दिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया.

69th National School Archery Championship
तीरंदाजी प्रतियोगिता में निशाती लगाती दो खिलाड़ी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 8, 2026 at 7:09 PM IST

रांची: राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में लगातार रोमांच देखने को मिल रहा है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की मेजबानी में 6 से 10 जनवरी 2026 तक चल रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दूसरे और तीसरे दिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया.

झारखंड के तीरंदाजों ने अपने नाम किया स्वर्ण पदक

प्रतियोगिता के दूसरे दिन टीम इवेंट्स और इंडियन राउंड की प्रतिस्पर्धा पूरे उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ समाप्त हुईं. मेजबान झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया, जिससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिला. बालक वर्ग के टीम इवेंट में झारखंड ने स्वर्ण पदक हासिल किया जबकि बालिका वर्ग के टीम इवेंट में झारखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. इसके अलावा इंडियन राउंड बालिका वर्ग में झारखंड के तीरंदाजों ने स्वर्ण पदक जीतकर घरेलू दर्शकों का उत्साह बढ़ाया.

ARCHERY CHAMPIONSHIP IN RANCHI
प्रतियोगिता में निशाना लगाती हुई खिलाड़ी (Etv bharat)

मिक्स टीम इवेंट में ओडिशा ने जीता स्वर्ण

इंडियन राउंड के ओवरऑल परिणामों में बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ के विक्रम राज प्रथम, ओडिशा के रोहित कुमार मरांडी द्वितीय और पंजाब के दिलप्रीत सिंह तृतीय स्थान पर रहे. बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की स्वरांजलि शंकर बनसुडे ने स्वर्ण, असम की हिमानी बसुमंत्रों ने रजत और छत्तीसगढ़ की स्वाती यादव ने कांस्य पदक जीता. मिक्स टीम इवेंट में ओडिशा ने स्वर्ण, छत्तीसगढ़ ने रजत और सीबीएसई टीम ने कांस्य पदक हासिल किया.

खिलाड़ियों ने दिया उच्च तकनीकी दक्षता एवं सटीक निशानेबाजी का परिचय

तीसरे दिन प्रतियोगिता में 60 मीटर रिकर्व तीरंदाजी प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हुआ, जिसमें देश के 33 राज्यों और इकाइयों से आए प्रतिभाशाली तीरंदाजों ने हिस्सा लिया. पूरे दिन चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने उच्च तकनीकी दक्षता, अद्भुत एकाग्रता और सटीक निशानेबाजी का परिचय दिया. निर्णायक क्षणों में हुए कड़े मुकाबलों ने प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना दिया.

ARCHERY CHAMPIONSHIP IN RANCHI
राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेते दूसरे राज्यों के खिलाड़ी (Etv bharat)

तीरंदाजी में दिल्ली के रुद्र कुमार ने जीता स्वर्ण

इधर, 60 मीटर रिकर्व तीरंदाजी बालक वर्ग में दिल्ली के रुद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता. बिहार के समर्थ कुमार को रजत और दयानेश बालाजी चेराले को कांस्य पदक मिला. वही बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की शिंदे प्रगति भागवत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. हरियाणा की श्रेय दहिया ने रजत और जन्नत ने कांस्य पदक हासिल किया.

दर्शकों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और दर्शकों की उत्साहपूर्ण मौजूदगी से खेल परिसर जीवंत बना रहा. दर्शकों ने तालियों और उत्साहवर्धन के साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.

ARCHERY CHAMPIONSHIP IN RANCHI
तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी (Etv bharat)

आयोजकों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी

वहीं आयोजकों ने सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. प्रतियोगिता के आगामी दिनों में भी कड़े और रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद जताई जा रही है, जहां देश के उभरते स्कूली तीरंदाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए.

संपादक की पसंद

